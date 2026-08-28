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Ils ont bon goût chez Rockstar Games
Savoir que les plus jeunes ont découvert Depeche Mode à travers ce trailer m'a vraiment fait plaisir

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    idd, gat
    posted the 08/28/2026 at 12:48 PM by sussudio
    comments (9)
    idd posted the 08/28/2026 at 12:55 PM
    En effet

    IGN a établi la liste des tracks utilisées dans la présentation d'hier :

    Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne
    Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith
    Skrilla – Kodak Black
    Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers
    Love Bites – Def Leppard
    People Are People - Depeche Mode
    But I Think It's a Dream – Captain & Tennille
    Cars and Girls – Prefab Sprout
    Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)
    Devil Woman – Cliff Richard
    Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega
    Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins
    Mine O' Mine – Aluna, Jayda G
    Inner Light – Elderbrook, Bob Moses
    sonilka posted the 08/28/2026 at 01:02 PM
    Comme toujours. On aura encore droit à un panel varié de musiques sur les différentes radios du jeu.
    gat posted the 08/28/2026 at 01:05 PM
    J’espère Nightcall en hommage à Kavinsky qui à la base devait faire partie de la bande-son de GTA V.
    idd posted the 08/28/2026 at 01:51 PM
    gat c'est La musique qu'on rêve tous d'avoir dans le jeu pour rouler la nuit. Ce serait génial de la proposer oui
    gat posted the 08/28/2026 at 02:26 PM
    idd Mais tellement. Même si elle avait plus sa place dans Los Santos (cf Drive)
    cyr posted the 08/28/2026 at 02:56 PM
    Je sais pas mais en général dans tous les gta comme d'autre jeux, je mets la radio sur mute
    jeanouillz posted the 08/28/2026 at 02:57 PM
    cyr C'est con c'est un des rares truc intéressant...
    rufus posted the 08/28/2026 at 03:03 PM
    cyr t'aimes pas la musique ? Il y a des radios pour tout les goûts. GTA V avec chaque personnage je mettais son genre de musique.
    gat posted the 08/28/2026 at 03:18 PM
    cyr Félicitations monsieur Pignon
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