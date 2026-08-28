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sussudio
> blog
Ils ont bon goût chez Rockstar Games
Savoir que les plus jeunes ont découvert Depeche Mode à travers ce trailer m'a vraiment fait plaisir
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2
Likes
Who likes this ?
idd
,
gat
posted the 08/28/2026 at 12:48 PM by
sussudio
comments (
9
)
idd
posted
the 08/28/2026 at 12:55 PM
En effet
IGN
a établi la liste des tracks utilisées dans la présentation d'hier :
Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne
Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith
Skrilla – Kodak Black
Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers
Love Bites – Def Leppard
People Are People - Depeche Mode
But I Think It's a Dream – Captain & Tennille
Cars and Girls – Prefab Sprout
Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)
Devil Woman – Cliff Richard
Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega
Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins
Mine O' Mine – Aluna, Jayda G
Inner Light – Elderbrook, Bob Moses
sonilka
posted
the 08/28/2026 at 01:02 PM
Comme toujours. On aura encore droit à un panel varié de musiques sur les différentes radios du jeu.
gat
posted
the 08/28/2026 at 01:05 PM
J’espère Nightcall en hommage à Kavinsky qui à la base devait faire partie de la bande-son de GTA V.
idd
posted
the 08/28/2026 at 01:51 PM
gat
c'est La musique qu'on rêve tous d'avoir dans le jeu pour rouler la nuit. Ce serait génial de la proposer oui
gat
posted
the 08/28/2026 at 02:26 PM
idd
Mais tellement. Même si elle avait plus sa place dans Los Santos
(cf Drive)
cyr
posted
the 08/28/2026 at 02:56 PM
Je sais pas mais en général dans tous les gta comme d'autre jeux, je mets la radio sur mute
jeanouillz
posted
the 08/28/2026 at 02:57 PM
cyr
C'est con c'est un des rares truc intéressant...
rufus
posted
the 08/28/2026 at 03:03 PM
cyr
t'aimes pas la musique ? Il y a des radios pour tout les goûts. GTA V avec chaque personnage je mettais son genre de musique.
gat
posted
the 08/28/2026 at 03:18 PM
cyr
Félicitations monsieur Pignon
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IGN a établi la liste des tracks utilisées dans la présentation d'hier :
Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne
Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith
Skrilla – Kodak Black
Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers
Love Bites – Def Leppard
People Are People - Depeche Mode
But I Think It's a Dream – Captain & Tennille
Cars and Girls – Prefab Sprout
Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)
Devil Woman – Cliff Richard
Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega
Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins
Mine O' Mine – Aluna, Jayda G
Inner Light – Elderbrook, Bob Moses