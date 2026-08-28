1 [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 37,402 (911,241)2 [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 13,224 (626,371)3 [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 12,558 (1,574,773)6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 3,953 (4,265,941)7 [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) – 3,718 (205,769)8 [NS2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 3,701 (1,115,493)11 [NS2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 3,006 (3,020,846)12 [PS5] Beast of Reincarnation (Happinet, 08/04/26) – 2,812 (50,969)13 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 2,169 (4,572,313)14 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 1,884 (5,943,927)16 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 1,681 (8,467,646)17 [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/04/26) – 1,564 (72,263)18 [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo, 10/17/24) – 1,409 (1,532,132)19 [NS2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 01/15/26) – 1,294 (146,780)20 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,290 (1,519,608 )21 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 1,232 (6,600,068 )22 [NS2] Village in the Shade (Nippon Ichi Software, 07/30/26) – 1,186 (28,916)23 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 1,125 (185,153)24 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,116 (2,459,006)25 [NS2] Super Mario Party Jamboree TV (Nintendo, 07/24/25) – 1,091 (219,975)26 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 982 (5,694,802)27 [NSW] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 971 (377,718 )28 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 968 (1,753,278 )29 [NS2] Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru (Konami, 11/13/25) – 908 (320,263)-Si quelqu'un a des infos concernant le jeu Starsand Island, le jeu indépendant serait accusé d'utilisé une IA générative... et oui on est là, l'avenir du futurDéjà que dans l'idée c'est un jeu de fermier 1000 fois vu, si en plus les mecs derrière se font même plus chier à bosser...en fait on pouvait le voir venir maintenant des milliers de clones vont déferler et saturer les stores.- 2 jeux Switchs en tête du podium et qui ont passé ou passeront facilement la barre du million.- Même si la Switch 2 s'installe doucement en console leader du marché, la hausse des prix va freiner la transition.