accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
10
❤
Likers
Who likes this ?
shanks
,
boyd
,
kevinmccallisterrr
,
roivas
,
nicolasgourry
,
greggy
,
link49
,
djayce
,
escobar
,
taiko
name :
Mario Kart World
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
course
read the reviews
add a review
add a press review
profile
13
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
,
suzukube
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
200
visites since opening :
346470
aeris201
> blog
[Switch 2] Sandisk devoile enfin sa microSD Express d’1To
Par contre elle est vendue au prix de 360$
https://www.sandisk.com/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-microsd-express-memory-card?sku=SDSQXF8-1T00-GNCNN
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/28/2026 at 07:07 AM by
aeris201
comments (
11
)
badeuh
posted
the 08/28/2026 at 07:14 AM
360$...
https://m.youtube.com/watch?v=nLAZFLOFXW0
kidicarus
posted
the 08/28/2026 at 07:19 AM
Les prix sont devenus exorbitants; déjà que c'est faisait des années que les prix stagnaient, mais là c'est le prix de la console.
Les futurs consoles vont être à des prix doux.
Je pourrais dire que le marché va dans le mur et c'est fort possible, mais quand je vois les gens acheter tout les ans le nouveau portable au prix d'un salaire., je me dis que peut être pas.
Un ralentissement c'est certain, du moins quand le prix change en court de route, mais moins sûr sur une nouvelle génération.
Ce qui pourrait tuer les nouvelles machines c'est les jeux, si c'est comme sur cette génération sans jeu propre au support. Les joueurs ne passeront à la caisse ce coup-ci.
Quoique
abookhouseboy
posted
the 08/28/2026 at 07:27 AM
Lexar offre la même capacité et les mêmes performances en étant trouvable bien moins cher.
jeanouillz
posted
the 08/28/2026 at 07:29 AM
kidicarus
J'ai vu que Trump allait
taxer tout ce qui vient d'Asie et qui a des semi-conducteurs, consoles comprises
et connaissant les constructeurs, ils vont sûrement répercuter le coût et la perte sur le marché global donc je sens que nous aussi on va en payer le prix...
Déjà qu'on subit la crise de la RAM dû à l'IA qui n'a aucune régulation, puis le coût de tout à cause des guerres en Ukraine (blé) et en Iran (pétrole, transports, marchandises...) ça ne va pas aller en s'arrangeant cette histoire
ravyxxs
posted
the 08/28/2026 at 07:30 AM
Ca c'est cool. Faudra attendre une bonne baisse par contre, d'ici un an ou deux....
giru
posted
the 08/28/2026 at 07:30 AM
About time. Je préférais avoir une 2 To direct histoire d'être globalement tranquille toute la vie de la Switch 2, mais bon c'est déjà le double de ma 512 actuelle.
Vais attendre de voir si j'achète la Switch 2 Zelda, je prendrai peut être la 1 To avec si c'est le cas.
edgar
posted
the 08/28/2026 at 07:36 AM
La Lexar 1To coûte 100€ moins chère pour les mêmes performances
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0DXKQHB7D?pd_rd_plhdr=t&hsa_cr_id=0&qid=1787902134&sr=1-1-445f2dc7-0aa1-4e09-bf27-fff42532ec79&i=videogames&aref=wp0H4dzOD7&_encoding=UTF8&ref_=sbx__sbtcm2_asin_0_title&pd_rd_w=SgD7C&content-id=amzn1.sym.fba2b2e5-d9a7-43d0-b241-ed62a4d530f1%3Aamzn1.sym.fba2b2e5-d9a7-43d0-b241-ed62a4d530f1&pf_rd_p=fba2b2e5-d9a7-43d0-b241-ed62a4d530f1&pf_rd_r=4CFH1NJPAYGXD0GPS74M&pd_rd_wg=izswB&pd_rd_r=2833d982-2eb4-4deb-90ce-279f663f3616
Alors qu’elle était à 200€ il y a encore quelques mois de cela.
Et c’est surtout ça qui me casse le plus les couilles depuis l’inflation de tous ce qui touche de près ou de loin aux nouvelles technologies.
Au lieu que ça baisse au fil des mois et des années, c’est tout le contraire qui se produit actuellement, et c’est pas prêt de changer malheureusement.
keiku
posted
the 08/28/2026 at 07:50 AM
tant que les gens achète ca ne baissera pas de prix..., quand la masse aura compris ca...
mizuki
posted
the 08/28/2026 at 07:57 AM
Le retour de la bonne époque des memory stick de la psp qui coutait un bras
legato
posted
the 08/28/2026 at 08:22 AM
J'ai pris une 256 en promo c'est largement suffisant à mon sens,
Je n'ai pas besoin d'avoir à disposition toutes ma ludothèque, surtout avec les aléas de la technologie même si aujourd'hui c'est bien plus maîtriser. une sd avec des données corrompu à 30€ ça va encore mais 150/300 ça fait chier
apollokami
posted
the 08/28/2026 at 08:22 AM
C'est un peu short 1To. Sur la Legion Go j'ai été tranquille qu'avec 2To
Dire qu'à l'époque au début de la PSP j'avais commandé une carte de 1Go pour 250€
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Les futurs consoles vont être à des prix doux.
Je pourrais dire que le marché va dans le mur et c'est fort possible, mais quand je vois les gens acheter tout les ans le nouveau portable au prix d'un salaire., je me dis que peut être pas.
Un ralentissement c'est certain, du moins quand le prix change en court de route, mais moins sûr sur une nouvelle génération.
Ce qui pourrait tuer les nouvelles machines c'est les jeux, si c'est comme sur cette génération sans jeu propre au support. Les joueurs ne passeront à la caisse ce coup-ci.
Quoique
Déjà qu'on subit la crise de la RAM dû à l'IA qui n'a aucune régulation, puis le coût de tout à cause des guerres en Ukraine (blé) et en Iran (pétrole, transports, marchandises...) ça ne va pas aller en s'arrangeant cette histoire
Vais attendre de voir si j'achète la Switch 2 Zelda, je prendrai peut être la 1 To avec si c'est le cas.
Alors qu’elle était à 200€ il y a encore quelques mois de cela.
Et c’est surtout ça qui me casse le plus les couilles depuis l’inflation de tous ce qui touche de près ou de loin aux nouvelles technologies.
Au lieu que ça baisse au fil des mois et des années, c’est tout le contraire qui se produit actuellement, et c’est pas prêt de changer malheureusement.
Je n'ai pas besoin d'avoir à disposition toutes ma ludothèque, surtout avec les aléas de la technologie même si aujourd'hui c'est bien plus maîtriser. une sd avec des données corrompu à 30€ ça va encore mais 150/300 ça fait chier
Dire qu'à l'époque au début de la PSP j'avais commandé une carte de 1Go pour 250€