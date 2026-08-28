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Grand Theft Auto VI
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[Grand Theft Auto 6] La superficie de la carte et sa durée de vie


Dans le cadre de sa vaste campagne d'informations sur GTA 6, Rockstar a évoqué les dimensions du jeu — tant en termes de superficie de la carte que de durée de vie — confirmant que cette nouvelle épopée en monde ouvert se déroule dans un univers deux fois plus vaste que celui de GTA 5 et qu'il faudra environ 80 heures pour en venir à bout.

Rob Nelson, responsable du développement chez Rockstar, a dévoilé ces détails sur la taille de la carte lors d'un échange avec le YouTubeur TGG, illustrant l'immensité de la version de Vice City présente dans GTA 6 ainsi que des zones environnantes. Résumant ces chiffres impressionnants, TGG a expliqué : « La carte est deux fois plus grande que celle de GTA 5 et trois fois plus grande que celle de Red Dead 2. Vice City elle-même fait deux fois la taille de Los Santos ; quant à Vice City et sa banlieue, l'ensemble est onze fois plus vaste que Los Santos et ses environs. C'est tout simplement dingue. »

À ce jour, les différentes bandes-annonces et annonces de Rockstar ont révélé six lieux clés au sein de l'État de Leonida, le cadre de GTA 6 inspiré de la Floride. On y trouve Vice City bien sûr, mais aussi Port Gellhorn (ancien haut lieu touristique), l'archipel ensoleillé des Leonida Keys, les marécages de Grassrivers, le parc national du mont Kalaga et Ambrosia. Et même s'il reste sans doute beaucoup à découvrir, il est clair que la carte est immense et regorge de contenu.



Il y a notamment le système de relations, une conduite et des vols de véhicules plus réalistes, un système d'indice de recherche (« Wanted ») remanié, et bien plus encore. Alors, combien de temps faudra-t-il pour tout parcourir ? Rob Nelson, cette fois dans une interview accordée au *New York Times*, a indiqué que sa dernière partie complète, jouée en février dernier, avait duré environ 80 heures. Cela concerne l'histoire principale ainsi que certains « objectifs facultatifs aux répercussions narratives », ce qui laisse présager une durée de vie bien plus longue pour les amateurs de contenu annexe — d'autant que GTA 6 semble regorger d'activités et de distractions.

La grande annonce de ce soir, diffusée notamment sur Netflix, a été impressionnante ; elle a permis à Rockstar de reprendre la main sur la communication après une semaine marquée par des fuites concernant GTA 6, alors même que le studio reste au cœur d'une polémique au Royaume-Uni pour des accusations d'entrave à l'activité syndicale.

À la suite de la présentation sur Netflix — qui a connu un tel succès qu'elle a brièvement fait flancher le service de streaming —, Chris Tapsell, rédacteur en chef d'Eurogamer, a écrit que l'orientation apparente de GTA 6 vers un ultra-réalisme parfois gênant constitue à la fois un risque majeur et le choix qui s'imposait. Comme l'a résumé avec concision le contributeur Christian Donlan : voilà ce qu'un milliard de dollars permet d'obtenir.

Source : https://www.eurogamer.net/gta-6-map-size-length-how-big-revealed/
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    victornewman
    posted the 08/28/2026 at 03:15 AM by link49
    comments (4)
    ratchet posted the 08/28/2026 at 03:58 AM
    Laisse GTA pour les grands, reste avec tes articles sur la S2 ne touche pas à ce banger
    oreillesal posted the 08/28/2026 at 05:12 AM
    ratchet tu as fait une erreur à "glands".

    A moins que tu ne veuilles parler des personnes qui vont jouer au jeu, c'est à dire des mineurs décérébrés aux parents aussi absents que les 60fps et du mode à la première personne
    mrvince posted the 08/28/2026 at 05:29 AM
    ratchet GTA pour les grands ? on aura tout vu ici si y'a bien un jeu qui excitent les mioches c'est bien les GTA.
    shambala93 posted the 08/28/2026 at 05:41 AM
    ratchet
    Mouais, se targuer d’être grand alors que tu emploies « banger », ça fait sourire !
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