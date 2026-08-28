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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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jasonduval
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jasonduval
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GTA VI : Revivez la claque en 4K sur Youtube
Aberrant.On n’est pas prêt pour le 19 Novembre je vous le dis.
https://youtu.be/tJbzMqJGH4k?si=hRmF3o5cVmEP9OBf
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    burningcrimson
    posted the 08/28/2026 at 01:12 AM by jasonduval
    comments (12)
    burningcrimson posted the 08/28/2026 at 01:19 AM
    Aeris201 Alors tu vas le prendre ou tu attendras la version switch 2 ?
    jasonduval posted the 08/28/2026 at 01:40 AM
    C'est tellement violent.
    PS5 pro + 75 pouces aie aie aie cet hiver va etre inoubliable
    burningcrimson posted the 08/28/2026 at 01:45 AM
    jasonduval Avec une vidéo de gameplay officielle mes doutes se sont pour la plupart envolés. J'espère juste que l'humour satyrique à la GTA avec ses pubs radios loufoques et ses persos déjantés seront toujours de la partie
    jasonduval posted the 08/28/2026 at 01:56 AM
    burningcrimson j'ai plus de doutes la dessus quand je vois certains passages.
    Faut vraiment que les jours passent vite la,jai tellement hâte,cette vidéo a remis les points sur les i.
    Je vais le savourer, le décortiquer ce jeu comme rdr2, si cest encore plus complet et vivant que celui ci ca va être dingue,on a rien vu encore c'est ca le pire .....
    burningcrimson posted the 08/28/2026 at 02:12 AM
    jasonduval En tout cas elle en a dans le ventre la ps5
    altendorf posted the 08/28/2026 at 02:13 AM
    bigsnake posted the 08/28/2026 at 02:25 AM
    C'est GTA5 en plus beau, rien de ouf .
    jasonduval posted the 08/28/2026 at 02:26 AM
    bigsnake va dormir
    bigsnake posted the 08/28/2026 at 02:27 AM
    jasonduval
    T'as vu quoi de nouveau comparé au 5 ?
    aeris201 posted the 08/28/2026 at 02:38 AM
    burningcrimson Alors tu vas le prendre ou tu attendras la version switch 2

    1/ je suis une marchande de fleurs pas un mouton
    2/ j’ai pas acheté une PS5 Pro pour jouer en 30fps, manquerai plus que ca
    3/ les codes in the box j’y touche meme pas avec un baton

    Et 4/ j’attend pas de version Switch 2 car le gameplay de GTA je le trouve nul a chier.

    Passer son temps a récupérer un pnj et l’emmener en bagnole a l’autre bout de la map d’un point A a un point B en devant supporter pendant le trajet un blabla interminable meme pas doublé en fr donc se farcir des sous titres tout en conduisant et en gardant un oeil fixé sur la grosse ligne jaune du GPS, moi ca m’enmerde.

    Je trouve pas ca amusant, et GTA c’est quasiment que ca dans 95% du temps

    Et biensur une fois arrivé à destination, on decouvre que c’est un get apen et cette mission qui devait etre cool se termine en fusillade. Un grand classique.
    jobiwan posted the 08/28/2026 at 03:10 AM
    bigsnake Exactement ! Rien d'exceptionnel en dehors de l'aspect technique.
    A noter que nous n'avons quasiment rien vu en terme d'interface. Et on notera, le petit chèque laissé par PlayStation pour avoir les honneurs que cette présentation tourne sur PS5 comme indiqué en fin de vidéo.
    whookid posted the 08/28/2026 at 03:12 AM
    jasonduval A condition d'avoir du 60fps sinon franchement elle sert a rien la pro...
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