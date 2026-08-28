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DLSS 5 leaké : premiers essais des moddeurs dans Control

C’est la surprise du moment : le fichier de la future technologie DLSS 5 de NVIDIA s’est retrouvé par erreur dans les dossiers PC de NBA 2K27. Le fichier, nommé nvngx_dlssnr.dll, a immédiatement attiré l’attention des moddeurs et des analystes techniques.

En récupérant ce fichier, qui n’était qu’une version incomplète, ils ont pu tester, quelques heures après, une première implémentation de la technologie dans un autre jeu, Control, et constater qu’elle peut déjà modifier l’apparence des personnages grâce à une passe d’IA.








(pour ceux qui ont peur qu'il faille deux GPU RTX 5090 pour pouvoir utiliser le DLSS 5 : ce test peut déjà tourner sur une RTX 5060 8 GB en 1440p)


Même si tout cela reste expérimental et encore très lourd en performances, cette fuite montre que les moddeurs pourront bientôt utiliser ce modèle pour créer des effets visuels avancés dans des jeux qui ne recevront jamais le DLSS 5 officiellement.
En clair : cela pourrait lancer une nouvelle génération de mods basés sur l’IA, capables de transformer l’image bien au‑delà des outils actuels.

techpowerup.com - https://www.techpowerup.com/352033/nvidia-dlss-5-dll-leaked-by-nba-2k27-early-access-build-heres-our-analysis
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    posted the 08/28/2026 at 12:08 AM by lumpid
    comments (10)
    suzukube posted the 08/28/2026 at 12:13 AM
    Ceux qui recherchent du photorealisme seront aux anges, moi je suis un vieux qui va rester sur mes persos fait a la main qui ressemblent à des dessins animé de GTA VI et Control Vanilla
    guiguif posted the 08/28/2026 at 12:14 AM
    losz posted the 08/28/2026 at 12:17 AM
    Elle a une sale tronche dans les deux versions
    k13a posted the 08/28/2026 at 12:19 AM
    Je n'aime pas trop le rendu non plus, vraiment pas fan pour les personnages. Je trouves avec le DLSS 5 elle prend 10 ans de plus.
    lumpid posted the 08/28/2026 at 12:20 AM
    suzukube Justement, cette technologie n'a pas pour vocation de se cantonner au rendu photoréaliste.
    altendorf posted the 08/28/2026 at 12:23 AM
    Comme prévu, c'est degeulasse
    lumpid posted the 08/28/2026 at 12:25 AM
    k13a Il faut garder à l'esprit que Control ne supporte pas officiellement le DLSS 5. Il s'agit ici de modifications non-officielles réalisées par des moddeurs qui ont récupéré accidentellement une version incomplète de cette technologie. À la base, ce sont les développeurs qui sont supposés implémenter le DLSS 5.
    k13a posted the 08/28/2026 at 01:15 AM
    lumpid La grande majorité des développeurs n'optimisent que très peu leur jeu désormais et c'est encore plus vrai avec l'implantation du DLSS/FSR... Je n'ai pas non plus apprécié les présentations officielles par NVIDIA. Cette technologie est nouvelle, peut être que ça va être mieux avec quelques années.
    bladagun posted the 08/28/2026 at 01:28 AM
    Horrible sur les visages, ça fait pas longtemps l'IA mais on a déjà marre de voir ce genre de visages, non merci
    lumpid posted the 08/28/2026 at 01:49 AM
    Je compatis.
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