C’est la surprise du moment : le fichier de la future technologie DLSS 5 de NVIDIA s’est retrouvé par erreur dans les dossiers PC de NBA 2K27. Le fichier, nommé nvngx_dlssnr.dll, a immédiatement attiré l’attention des moddeurs et des analystes techniques.
(pour ceux qui ont peur qu'il faille deux GPU RTX 5090 pour pouvoir utiliser le DLSS 5 : ce test peut déjà tourner sur une RTX 5060 8 GB en 1440p)
Même si tout cela reste expérimental et encore très lourd en performances, cette fuite montre que les moddeurs pourront bientôt utiliser ce modèle pour créer des effets visuels avancés dans des jeux qui ne recevront jamais le DLSS 5 officiellement.
En clair : cela pourrait lancer une nouvelle génération de mods basés sur l’IA, capables de transformer l’image bien au‑delà des outils actuels.