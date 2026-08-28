

C’est la surprise du moment : le fichier de la future technologie DLSS 5 de NVIDIA s’est retrouvé par erreur dans les dossiers PC de NBA 2K27 . Le fichier, nommé nvngx_dlssnr.dll, a immédiatement attiré l’attention des moddeurs et des analystes techniques. C’est la surprise du moment : le fichier de la future technologie DLSS 5 de NVIDIA s’est retrouvé. Le fichier, nommé nvngx_dlssnr.dll, a immédiatement attiré l’attention des moddeurs et des analystes techniques.

une première implémentation de la technologie dans un autre jeu, Control , et constater qu’elle peut déjà modifier l’apparence des personnages grâce à une passe d’IA. En récupérant ce fichier, qui n’était qu’une version incomplète, ils ont pu tester, quelques heures après,, et constater qu’elle peut déjà modifier l’apparence des personnages grâce à une passe d’IA.















(pour ceux qui ont peur qu'il faille deux GPU RTX 5090 pour pouvoir utiliser le DLSS 5 : ce test peut déjà tourner sur une RTX 5060 8 GB en 1440p) (pour ceux qui ont peur qu'il faille deux GPU RTX 5090 pour pouvoir utiliser le DLSS 5 : ce test peut déjà tourner sur une RTX 5060 8 GB en 1440p)