PIXEL CULTURE
profile
aggrekuma
12
Likes
Likers
aggrekuma
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 356
visites since opening : 749273
aggrekuma > blog
all
Recherche Assassin's Creed 1 Xbox
Mon Bordel Perso
Hello tout le monde !

Je suis activement à la recherche de cette édition très particulière du tout premier Assassin's Creed sur Xbox 360 / Xbox One. Je compte recommencer la saga, et je cherche particulièrement pour ma collection.

Comme l'explique la vidéo de @desmo.off sur TikTok https://www.tiktok.com/@desmo.off/video/7528443403395370263 , il s'agit d'un reprint officiel doté d'une jaquette hybride affichant le double bandeau vert "XBOX ONE" et "XBOX 360" au sommet pour mettre en avant la rétrocompatibilité.



J'ai déjà tenté des recherches inversées par image sur Google et écumé Vinted, mais sans succès pour le moment. Je sais pertinemment qu'il existe : je l'ai déjà vu passer, et ce post Reddit référence d'ailleurs la liste officielle de ces éditions

Si vous avez ce jeu qui dort dans votre collection et que vous êtes vendeur, ou si vous l'apercevez sur un stand, contactez-moi en MP avec vos photos !
    tags : assassin's creed xbox one
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/27/2026 at 09:33 PM by aggrekuma
    comments (5)
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 09:40 PM
    Je connais ce genre d'édition, mais as tu vérifiés si le jeu n'était pas dispo qu'au USA dans cette version ? On en a eu quelque un en France, mais pas souvenir d'assassin creed
    cail2 posted the 08/27/2026 at 09:45 PM
    Je l'ai vu passer en UK mais pas en FR (ça veut pas dire qu'il existe pas). J'ai checké vite fait ebay UK, nada...
    Je crois qu'il a été édité durant la sortie de ACU pour effectivement mettre en avant la compatibilité X360 -> XBO.
    aggrekuma posted the 08/27/2026 at 09:47 PM
    loganwolverine cail2 je l'ai déjà vu une fois dans un micromania, mais je ne sais plus par contre si la jaquette était en FR ou pas
    loganwolverine posted the 08/27/2026 at 09:59 PM
    aggrekuma https://www.reddit.com/r/xbox/comments/10h4pqf/xbox_one_xbox_360_greatest_hits_backwards/
    cail2 posted the 08/27/2026 at 10:12 PM
    aggrekuma
    Je crois que Micromania ne reprend que les jeux FR, le lien de loganwolverine confirme une version FR.
    Tu nous diras si tu as trouvé, bonne chasse
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo