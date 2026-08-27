Hello tout le monde !
Je suis activement à la recherche de cette édition très particulière du tout premier Assassin's Creed sur Xbox 360 / Xbox One. Je compte recommencer la saga, et je cherche particulièrement pour ma collection.
Comme l'explique la vidéo de @desmo.off sur TikTok https://www.tiktok.com/@desmo.off/video/7528443403395370263
, il s'agit d'un reprint officiel doté d'une jaquette hybride affichant le double bandeau vert "XBOX ONE" et "XBOX 360" au sommet pour mettre en avant la rétrocompatibilité.
J'ai déjà tenté des recherches inversées par image sur Google et écumé Vinted, mais sans succès pour le moment. Je sais pertinemment qu'il existe : je l'ai déjà vu passer, et ce post Reddit
référence d'ailleurs la liste officielle de ces éditions
Si vous avez ce jeu qui dort dans votre collection et que vous êtes vendeur, ou si vous l'apercevez sur un stand, contactez-moi en MP avec vos photos !
Je crois qu'il a été édité durant la sortie de ACU pour effectivement mettre en avant la compatibilité X360 -> XBO.
Je crois que Micromania ne reprend que les jeux FR, le lien de loganwolverine confirme une version FR.
Tu nous diras si tu as trouvé, bonne chasse