La série de fuites autour de GTA 6 pourrait bien toucher à sa fin. Après plusieurs jours de diffusion de vidéos non autorisées, le mystérieux Cyberleek, responsable présumé de ces publications, semble avoir retiré près de 250.000 dollars liés à sa cryptomonnaie $CYBERLEEK.Depuis le début de cette affaire, les extraits diffusés étaient accompagnés de messages et de QR codes faisant la promotion de ce memecoin. Une stratégie qui avait rapidement suscité la méfiance, beaucoup estimant que les fuites servaient avant tout à attirer l'attention sur la cryptomonnaie.Selon une analyse publiée sur GTAForums, plusieurs transactions effectuées le 27 août auraient permis le transfert d'environ 250.000 dollars vers différents portefeuilles numériques. Dans le même temps, la valeur du $CYBERLEEK aurait fortement chuté.Le fonctionnement de l'opération serait toutefois différent d'un rug pull classique. Les personnes derrière le projet auraient notamment détruit une importante quantité de tokens encore en réserve, afin de rassurer les investisseurs et de donner l'impression d'un projet inscrit dans la durée. Les sommes récupérées proviendraient principalement des frais générés par les transactions effectuées pendant la période où les fuites alimentaient l'intérêt autour du token.Le résultat reste particulièrement brutal pour les détenteurs de la cryptomonnaie. Après avoir atteint un pic estimé à 0,034 dollar, le $CYBERLEEK serait tombé sous la barre des 0,005 dollar, soit une chute d'environ 86%. Sa capitalisation aurait également dégringolé en quelques jours.Reste désormais à savoir si cette opération marque réellement la fin des leaks. Cyberleek avait affirmé disposer d'une version récente du jeu, mais les extraits diffusés soulevaient plusieurs interrogations. Très peu d'éléments liés aux missions ou au scénario ont été montrés, et certaines séquences attendues, notamment autour de Lucia, sont restées absentes.Ces limites pourraient indiquer que la source ne disposait finalement que d'un accès partiel au jeu ou à une version de test très restreinte. Les derniers messages accompagnant les vidéos, de plus en plus insistants sur la nécessité d'acheter le token pour « soutenir » les futures publications, laissaient également penser que l'opération arrivait à son terme.Avec le retrait présumé de ces fonds et l'effondrement du $CYBERLEEK, Cyberleek semble en tout cas avoir atteint son objectif financier. Mais l'affaire pourrait être loin d'être terminée pour ses responsables : Rockstar et Take-Two devraient logiquement chercher à identifier l'origine des fuites, tandis que les transactions effectuées pourraient elles aussi laisser des traces exploitables par les enquêteurs.