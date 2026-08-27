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Grand Theft Auto VI
platform :
Playstation 5
editor :
Rockstar Games
developer :
Rockstar Games
genre :
action
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jeanouillz
> blog
GTA VI : Live pour le trailer gameplay de 21h
Pour ceux qui ne veulent pas payer Netflix, c'est possible de suivre le live... Mais avec commentaire obligatoire donc... Faute de mieux en attendant le drop sur le compte officiel de Rockstar (dans 6h)
Jeux Video Magazine
-
https://www.jeuxvideomagazine.com/
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posted the 08/27/2026 at 06:54 PM by
jeanouillz
comments (
101
)
rufus
posted
the 08/27/2026 at 06:59 PM
Cool merci ! J'aime bien Momo
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:01 PM
rufus
Dommage que Netflix plante
Encore un coup du poireau ?
elicetheworld
posted
the 08/27/2026 at 07:02 PM
Je peux pas regarder ça reste bloqué a 25 pour cent
adamjensen
posted
the 08/27/2026 at 07:02 PM
Ca va, je vais juste attentre quelques minutes et le regarder sur X.
djfab
posted
the 08/27/2026 at 07:02 PM
Ça marche pas !
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:03 PM
djfab
elicetheworld
ça marche de mon côté, sur smartphone et PC, bizarre
djfab
posted
the 08/27/2026 at 07:05 PM
Julien C. montre le gameplay, c bizarre non ? Pour une exclu Netflix.
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:07 PM
djfab
Il est juste un peu en retard Momo, mais on a bien du gameplay
pharrell
posted
the 08/27/2026 at 07:15 PM
J’ai regardé en accéléré car j’ai pas envie de prendre une demi heure pour ça.
J’ai eu par moment l’impression qu’on avait un peu perdu l’âme de GTA et qu’on retrouvait des mécaniques de gameplay vu et revu. De l’action Game très basique…
Après la map a l’air vraiment grande, y a de quoi y passer des heures.
Je suis déjà pas un hardcore GTA fan mais ça m’a vraiment donné envie pour être honnête…
ratchet
posted
the 08/27/2026 at 07:15 PM
Bordel comment c’est magnifique OMG! Non mais visuellement c’est sublime!
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:15 PM
Carole Quintaine aussi le stream :
https://www.youtube.com/watch?v=pk3pQa4vUfg
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:16 PM
MOI JE SUIS SUR NETFLIX C'EST INCROYABLEMENT BEAU j'vais prendre l'édition à 99 € finalement
Et le 30 fps est nickel je trouve, comme sur les Forza Horizon, ça me va !
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:19 PM
suzukube
Perso ça me donne envie d'annuler ma preco sérieux... Tu sens qu'un des frères Houser et Lazlow sont parties. Mise a part que c'est beau j'ai l'impression qu'il y a rien derrière
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:20 PM
jeanouillz
J'aime trop GTA Vice City, j'aime les couleurs c'est coloré comme sur mon île, Lucia elle est super sexy, c'est un 100% zéro fautes pour moi et y'a la meeeeeeeeeeer parrrrrrrrrrrrtout c'est trop trop bien
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:21 PM
On peut faire du Jetski
Ka méné JetSki, ka méné jetski
!
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:23 PM
suzukube
Jsais pas, j'ai l'impression que c'est écrit avec le cul, on passe de séquences en séquences sans aucun sens, on en sait rien du scénar et objectifs des personnages principaux... Je pense que c'est fait pour la génération des ipad kids
supasaiyajin
posted
the 08/27/2026 at 07:23 PM
Pour de la PS5, je trouve ça franchement propre. Sur PS5 Pro ou PC, ça doit envoyer.
zekk
posted
the 08/27/2026 at 07:25 PM
jeanouillz
c’est juste un trailer qui ne veut pas trop spoiler gars, faut doser
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:26 PM
jeanouillz
C'est un trailer, moi c'est la première fois que je vois un trailer aussi long montré au public, en général ça c'est réservé à la presse behind the scene ^^
J'vois pas trop comment tu peux reprocher que les scènes sont décousues : c'est normal, c'est justement pour ne pas spoiler. J'trouve ça monté avec brio, au contraire ^^ !
Après je sais pas comment t'as fait pour tout mater alors que c'est sorti y'a même pas 25 minutes sachant que la vidéo en fait 26 ?
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:27 PM
zekk
les trailers de GTA 5 etaient mille fois mieux sans spoiler non plus. Ils présentaient les personnages, le gameplay, c'était efficace de ouf.
La j'ai l'impression qu'ils ont rien a dire sauf montrer aleatoirement des séquences sans aucun sens
zekk
posted
the 08/27/2026 at 07:28 PM
jeanouillz
ils font pareil
pas de grandes différences
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:28 PM
supasaiyajin
Ah pke c'est pas la version PS5 pro qui est là ?!
Ptain le DOF m'impresionne de OUF ça donne une ambiance cinématique H24 au jeu, franchement les évolutions par rapport à GTA 5 crève les yeux (effets de lumière, explosions, hate de voir Digital Foundry décortiquer tout ça pour qu'enfin tout le monde dise "AH OUI EFFECTIVEMENT C IMPRESSIONNANT")
shambala93
posted
the 08/27/2026 at 07:29 PM
Pas fan du montage. Je préfère la façon dont ils ont fait avec Red Dead 2.
Par contre ça défonce ça donne envie. Mais on voit direct le moteur Rockstar et les PNJ GTA, je ne saurais comment l’expliquer, ça se voit au premier coup d’œil.
brook1
posted
the 08/27/2026 at 07:30 PM
Grosse claque
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:30 PM
supasaiyajin
Ah oui t'as raison, c'est sur PS5 tout court, j'suis sur le cul là
altendorf
posted
the 08/27/2026 at 07:30 PM
Je suis trop fan. L'ambiance est folle ! GG Rockstar
mithrandir
posted
the 08/27/2026 at 07:31 PM
Bon bah comme prévu, Rockstar montre qui sont les patrons, c'est indécent la mandale qu'ils mettent !
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:31 PM
zekk
C'est décousu de ouf, en dehors de c'est beau, y a rien sincèrement
C'est pas grave hein, moi je vais annuler ma préco, ils m'ont clairement pas convaincu, en plus d'être méga arrogant.
En l'état ça vaut clairement pas le coup
shambala93
posted
the 08/27/2026 at 07:32 PM
J’espère un 60fps sur PS5 standard
taiko
posted
the 08/27/2026 at 07:32 PM
jeanouillz
mais qu'est-ce que tu racontes mec...
icebergbrulant
posted
the 08/27/2026 at 07:32 PM
Bon...la PS5 va être en rupture partout maintenant
Trop de cutscènes dans cet extended look mais niveau graphismes/ambiance/musique, l’achat va être obligatoire
greggy
posted
the 08/27/2026 at 07:32 PM
La qualité des visages c'est dingue
metroidvania
posted
the 08/27/2026 at 07:33 PM
La grosse baffe
jeanouillz
allez bordel abuse pas . Fatiguant.
jenicris
posted
the 08/27/2026 at 07:33 PM
C'est de la folie
djfab
posted
the 08/27/2026 at 07:33 PM
Plus beau jeu, quelle claque !
rufus
posted
the 08/27/2026 at 07:33 PM
jeanouillz
Le jeu est magnifique !
shanks
posted
the 08/27/2026 at 07:34 PM
C'était incroyable.
Malgré les polémiques, le taf est là, et il met n'importe quel autre open world à genoux.
jenicris
posted
the 08/27/2026 at 07:34 PM
Comment ça peut tourner sur PS5 ça
zekk
posted
the 08/27/2026 at 07:34 PM
jeanouillz
l'arrogance, elle est plutôt de ton côté pour le coup
ratchet
posted
the 08/27/2026 at 07:35 PM
C’était une dinguerie cette « prestation »
le jeu final va faire tellement mal bordel !!!
brook1
posted
the 08/27/2026 at 07:35 PM
J'imagine même pas le online de fou qu'ils vont faire, l'argent gagné avec les Shark Card a bien été investi en tout cas, cette gilfe
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:35 PM
shanks
T'as vu ça j'suis super hypé alors que jusque là j'étais en mode "ça sera bien mais sans plus".
Là j'sais que ça va être d'une richesse... on va passer l'année à découvrir des trucs de cet univers "vive Vice City xD" !
nicoliafox
posted
the 08/27/2026 at 07:35 PM
On va pas se mentir, ça tabasse sévère. Les plans aériens sont des claques.
Par contre j'ai trouvé le montage de la video affreux et l'interface utilisateur toute carrée déja vue sur les leaks est pas ouf.
Mais ca tabasse le reste.
junaldinho
posted
the 08/27/2026 at 07:35 PM
Le jeu est fou. Rien a voir avec les leak qui tournaient sur un vieux build. Vivement !!
mithrandir
posted
the 08/27/2026 at 07:36 PM
jeanouillz
bah c'est normal que ce soit décousu, le but c'était de montrer un maximum de possibilités et de situations différentes, dire qu'il n'y a rien à part de beaux graphismes, faut être perché là^^
link571
posted
the 08/27/2026 at 07:36 PM
Incroyable
nicoliafox
posted
the 08/27/2026 at 07:36 PM
On termine la video avec l'impression qu'ils vont en vendre des milliards.
shambala93
posted
the 08/27/2026 at 07:36 PM
mithrandir
Non mais par exemple sur Red Dead 2 c’était mieux amené.
jaeg01
posted
the 08/27/2026 at 07:37 PM
jeanouillz
si tu troll pas comme la bande à L'Hylien Angevin, va consulter vraiment
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:37 PM
Je me demande si les gens vont spammer "NoCdNoBuy" dans les commentaires du trailer sur la chaine de Rockstar ?
e3ologue
posted
the 08/27/2026 at 07:38 PM
Ah ouais, j'avoue ils sont chaud
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:38 PM
J'ai hâte d'acheter des robes de luxe pour ma Lucia
Ensuite on va faire des braquages en amoureux
jeanouillz
posted
the 08/27/2026 at 07:39 PM
zekk
taiko
metroidvania
suzukube
mithrandir
Je re-regarderais le trailer a tête reposé et sans commentaire, ça sera la dernière chance, sinon c'est mort pour moi
zekk
Faut pas oublier que le jeu ne sera qu'en démat (donc licence révocable), ce trailer est derrière un paywall, ils ont pris les IP, conversations, MP de tout le monde sur Discord pour leurs leakers, ils ont virés leurs employés pour aucune raison, les ont crush de ouf, vont bloquer du contenu si tu paye pas l'edition ++ bref si ils sont arrogant
thekingofpop
posted
the 08/27/2026 at 07:39 PM
Vivement sur PC!
nigel
posted
the 08/27/2026 at 07:40 PM
J'ai l'impression qu'ils ont repris le même aim assist de RDR2, les gunfights automatisés avec des flingues qui visent automatiquement c'est plus possible en 2026...
Par contre oui graphiquement c'est vraiment joli.
abookhouseboy
posted
the 08/27/2026 at 07:40 PM
Un niveau de détail totalement inégalé.
elicetheworld
posted
the 08/27/2026 at 07:40 PM
Oui je sais c'est super visuellement ,il y a rien à redire c'est pas au-delà de ce que j'espérais mais c'est vraiment comme dans les trailers peut-être un peu moins fin, mais oui c'est sublime après tout ce qui est gameplay c'est que du classique quoi ,j'ai rien vu de révolutionnaire ,j'ai rien vu de surprenant ,c'est vu c'est du revu, franchement à part le côté graphique technique j'ai pas été plus impressionné que ça. Et comme disait les autres dans les commentaires d'en haut, c'est décousu l'histoire on passe d'une séquence à une autre ,sans trop de sens .Je pense que ça veut nous raconter un peu l'évolution de des deux personnages mais bof quoi.
jenicris
posted
the 08/27/2026 at 07:40 PM
Je vois que suis pas le seul à avoir sur kiffer
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:41 PM
jeanouillz
J'suis en train de reregarder sur netflix même les 3 premières secondes avec l'éclairage dans la rue, le building, le niveau de détails des canette au sol et des affiches MASTERCLASS j'ai pas ressenti ça depuis Cyberpunk 2077 qui est pour moi un autre chef d'oeuvre !
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:42 PM
jenicris
Relance du début c'est encore meilleur la seconde fois
J'avais même pas vu le doggo au début qui fait un calin au héro
shambala93
posted
the 08/27/2026 at 07:43 PM
Les PNJ par contre c’est quand même toujours particulier chez eux.
ravyxxs
posted
the 08/27/2026 at 07:43 PM
Sur PC ça va être une boucherie, dire que tout ça c'est sur PS5
La physique GTA 4 de retour
Bon courage pour ban Take Two en ne voulant acheter le jeu
Netflix qui pop the CHAMPAGNE !!
Sony qui boit son bourbon !
TWITCH qui souffre et rame tellement 80% des streameurs passent GTA 6 en vidéo et donc pas besoin d'attendre 6 heures !!!!
suzukube
Les boules dans le jeu sont magnifique
CYBERLEAK dans les cordes
Comme j'avais prévu, les gens vont juste oublié tout ce qui l'a publié et en finir avec lui, reste plus que son arrestation. Au moins avant d'aller en prison, il pourra dire aux détenus, qu'il a fini GTA 6 version buggé
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:43 PM
jenicris
je veux ABSOLUMENT voir la version PS5 Pro (puisque visiblement y'aura pas les 60 fps là non plus). Pke en 4K sur mon écran OLED j'vois pas trop ce que la PS5 Pro peut apporter de plus (à part les 60 fps justement).
shanks
posted
the 08/27/2026 at 07:45 PM
ravyxxs
Comme j'avais prévu, les gens vont juste oublié tout ce qui l'a publié
Perso, j'ai pas oublié le camp de naturiste
jenicris
posted
the 08/27/2026 at 07:45 PM
suzukube
faire tourner ça sur PS5, y a que Rockstar qui peut faire ça
Ce sont des magiciens les mecs avec en plus le plus gros budget de l'histoire
ravyxxs
posted
the 08/27/2026 at 07:45 PM
1.5 millions de spectateur pour la catégorie GTA 6
HISTORIQUE !!!!!! Twitch qui rame de dingue
gat
posted
the 08/27/2026 at 07:46 PM
elicetheworld
Donc tu arrives à être impressionné par un remake 64 à la con qui raconte que dalle vendu 60 balles mais GTA VI non
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:46 PM
ravyxxs
Ah mais là plus aucun doute, il doit avoir une ancienne build avec des effets de lumières manquant.
Pke là, ouais, j'ai hâte d'aller dans le club à Strip !
shanks
On parlait pas des boules du camp de Naturistes, là j'vais pleurer par contre
Enfin j'espère qu'on parlait des même boules
ravyxxs
hein ? #Lucia
ravyxxs
posted
the 08/27/2026 at 07:46 PM
shanks
J'ai pas vu....ils sont vraiment nu ou c'est censuré ???
shambala93
posted
the 08/27/2026 at 07:47 PM
Évidemment la PS5 se vendra par palette et le cirque de juillet va se mettre sous le tapis tranquillement. Sans oublier plus tard l’arrivée de GTA online qui remettra un coup de boost.
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:47 PM
ravyxxs
J'sais pas si c'était volontaire (effectivement, Rockstar a publié un message pour autoriser les lives/stream sur le trailer), mais si c'était prévu comme ça, c'est réussi, ça a explosé les vues sur tous les streams, encore plus que si le trailer avait été direct diffusé sur YouTube... Si ils ont vraiment eu 100 millions de Netflix pour l'exclue, c'est un braquage là
natedrake
posted
the 08/27/2026 at 07:48 PM
Comme d'hab, y'a R* et les autres.
gat
jenicris
posted
the 08/27/2026 at 07:48 PM
gat
faut pas chercher avec ce genre de mec. Juste le seum qu'ils puissent pas y jouer sur Switch 2
djfab
posted
the 08/27/2026 at 07:49 PM
Quel blasé de ouf ce
elicetheworld
!
Avec tj cet argument de blasé "j'ai rien vu de révolutionnaire"
shanks
posted
the 08/27/2026 at 07:49 PM
ravyxxs
100% à poil et tu vois TOUT sans une once de censure.
shining
posted
the 08/27/2026 at 07:49 PM
Franchement j'y crois pas une seul seconde que ces la version ps5 de base, rien que pour la distance d'affichage sans cliping, puis ta des moment on s'en que tes a plus de 30 fps sur certain passage , il sera bluffant mais ces bizarre d'avoir autans effet sans clipping sans problème.
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:49 PM
ravyxxs
j'confirme on voit tout, t'as pas vu ce leak ?!
pcverso
posted
the 08/27/2026 at 07:49 PM
Le jeu m'est vendu c'est bon je regarde plus rien a partir de maintenant . Perso j'aime bien le trailer et pour moi pour ce gta le scenario c'est tes tien en arrivant a toi de monter dans lechelle social pour devenir quelqu'un et ca me va emplement. Je le prendrais surement sur pro et peut etre plus tard sur pc en promo .
mrpopulus
posted
the 08/27/2026 at 07:50 PM
Cette tarte de l'espace mon dieu...
shambala93
posted
the 08/27/2026 at 07:50 PM
shining
Red Dead 2 sur ps4 met encore une baffe.
ravyxxs
posted
the 08/27/2026 at 07:51 PM
shanks
suzukube
ooH MERDE
excellent !! non plus de leak, va falloir que je me choppe une PS5 PRO ici au UK pour Novembre, peut pas attendre la version PC...
shambala93
Je confirme RDR 2 toujours une perle.
shining
posted
the 08/27/2026 at 07:51 PM
shambala93
oui mais la ils on trouver la puce caché de la ps5 XD
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:52 PM
pcverso
Non mais ça se voit que le scénario va être riche. Rien que le mec "soit disant discret" qui débarque dans ta caisse et qui t'oblige à faire une course poursuite avec la police, ça annonce du lourd dans le scénario
! Hâte de voir la communauté haitienne aussi dans le jeu, elle était super présente dans Vice City. J'ai l'impression de revenir 24 ans en arrière T_T !
J'vais lancer GTA Vice City sur ma Switch 2 pour fêter ça
elicetheworld
posted
the 08/27/2026 at 07:53 PM
djfab
mais c'est de rien du tout, savoir ce que tu bandes pour rien sur un jeu tant mieux pour toi mais on est pas tous comme toi maintenant si toi tu fais partie de ces gens telle le mouton suis .parce que tout le monde dit que j'étais là c'est le meilleur jeu du monde, t'en fera autant, moije fait parti des gens qui sont plus terre à terre et qui se contente juste de dire ce qu'il voit et ce qui ressentent c'est tout donc vous traitez de blasé mdr quoi.
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:53 PM
ravyxxs
En vrai j'ai une PS5 Digital édition, j'pense pour GTA V ça suffit large, j'vais voir pour la vendre à un prix correct pour faire un heureux
! genre 400 balles (elle est neuve) c'était le prix que j'avais acheté la PS5 en 2020 ! Après si t'as envie de mettre 900 balles sur une pro, fait toi plaiz !
thauvinho
posted
the 08/27/2026 at 07:54 PM
ravyxxs
P'tain la même flemme d'attendre la version PC
mrpopulus
posted
the 08/27/2026 at 07:55 PM
R* fait passé les autres open world pour des version wish les pauvres
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:55 PM
ravyxxs
thauvinho
j'trouve dommage de savoir que des packs GTA VI + PS5 Digital à 399 € aurait été possible y'a encore 5 ans.
Maintenant c'est de l'utopie
taiko
posted
the 08/27/2026 at 07:55 PM
elicetheworld
évite d'utiliser la saisie vocale pour écrire un com', on ne comprend rien à part que tu veux faire ton rebelle.
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:56 PM
J'viens de voir y'a 6 étoiles les gars
Le retour de l'armée quand on abuse ?
Avec les tanks et tout le bordel xD
shao
posted
the 08/27/2026 at 07:56 PM
Bon, le trailer est vraiment monté avec le cul. Ca n'a aucun sens en terme de narration. Tu passes d'une scène à une autre sans aucune cohérence.
C'est vraiment pas digne de Rockstar, je trouve.
Sinon le jeu en lui-même, c'est que c'est assez impressionnant visuellement même si j'ai l'impression qu'il a eu un léger downgrade au niveau des animations des perso. Bah... ça reste très beau quoiqu'il arrive, surtout quand on sait que c'est de l'open world.
Le truc le plus impressionnant du jeu selon moi étant le fait que j'ai remarqué aucun clipping même à des distances d'affichage de dingue!
J'ai tout de même remarqué quelques ralentissements à certains endroits.
C'est bourré de détails que ça soit en terme d'interaction et tout et ça aussi je trouve ça plutôt cool.
Les parties en bagnole ont l'air très cool aussi. Ce que j'ai un peu moins aimé par contre c'est l'aspect TPS vu et revu que j'ai personnellement pas trouvé ouf. Heureusement la mise en scène du jeu en lui-même rattrape le tout.
Au final, c'est très impressionnant graphiquement c'est clair et net mais ça reste GTA, une licence qui m'en touche une sans faire bouger l'autre (alors que je devrais être la cible normalement...). Pour moi, ça réinvente pas la roue.
Ce trailer ne m'a donc pas vendu la licence et je garderais ma thune pour Phantom blade Zero mais je suis sur que la majorité des fans sont aux anges en ce moment, donc tant mieux pour eux.
ravyxxs
posted
the 08/27/2026 at 07:57 PM
suzukube
T'as tout dit, ils auraient pu atteindre des scores comme PS2 à son temps j'imagine....tant pis....
suzukube
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the 08/27/2026 at 07:58 PM
ravyxxs
Je pense aussi que la PS5 Pro n'était pas utile : Certains joueurs trouvent que la PS5 est "dépassée" à cause de sa présence, j'pense qu'ils auraient du garder leur cartouche pour la PS6. Surtout si GTA 6 passe pas en 60 fps sur la pro, j'y verrais assez peu d'intérêt (best IQ, best Ray Tracing, et des zoom x6 sur l'image par DF pour voir les différences erf).
suzukube
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the 08/27/2026 at 08:00 PM
ravyxxs
J'regardais les cheveux long, et les femmes en général, la physique des corps et des vêtements, j'crois que c'est du jamais vu, au chiotte le TressFX de Tomb Raider xD ! J'vais mater une troisième fois le trailer xD
taiko
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the 08/27/2026 at 08:00 PM
shao
un léger downgrade dans les animations alors que c'est la première fois qu'on voit du gameplay...
Changez rien les mecs, vous êtes parfaits.
zekk
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the 08/27/2026 at 08:01 PM
elicetheworld
rien de terre à terre, si le jeu était une exclu Switch 2, tu serais en train d'applaudir
suzukube
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the 08/27/2026 at 08:03 PM
taiko
enfin moi j'regarde les animations là, la motion capture est vraiment impressionnante, elle s'adapte en plus à l'environnement. Juste les animations de marche qui font "jeu vidéo GTA" mais bon c'est un jeu (GTA en plus), ça me ferait chier d'avoir une motion capture "exacte et réaliste". De toutes les façons, j'veux jouer à un jeu, pas une simulation temps réelle de mon monde réelle sur Google Maps ^^'
wickette
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the 08/27/2026 at 08:03 PM
Quelle claque
Niveau immersion, direction artistique, attention aux détails c'est énorme
Par contre juste niveau D.A j'ai du mal parce que j'ai l'impression que ça switch entre les années 90 et l'actuelle trop, genre je regarde pleins de plans en mode cool c'est les 90s et hop je vois un écran plat en TV. Ca me perturbe, je préfère largement une DA 90s perso et ça reste superbe tout de même, surtout le passage sur le lac en Floride
Mais franchement ça va être tellement embettant d'attendre la version PC pour moi
vraiment magnifique
suzukube
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the 08/27/2026 at 08:04 PM
wickette
C'est clairement contemporain, mais y'a des référence à Vice City, y compris dans la colorimétrie ou les boites denuit... Mais perso ça ne me choque pas (quand t'es à Miami, tu passes par tellement d'ambiance différentes que ça ressemble justement à ce trailer lol).
zekk
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the 08/27/2026 at 08:04 PM
wickette
haha j'avoue que ça doit être un peu frustrant, mais ça arrivera rapidement
wickette
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the 08/27/2026 at 08:07 PM
suzukube
Oui mais la musique dans l'ascenseur et les voitures, les fringues c'est trop 90s
C'est perturbant mais c'est d'autant plus captivant car je m'attendais vraiment à une colorimétrie et une DA bien plus froide
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Encore un coup du poireau ?
J’ai eu par moment l’impression qu’on avait un peu perdu l’âme de GTA et qu’on retrouvait des mécaniques de gameplay vu et revu. De l’action Game très basique…
Après la map a l’air vraiment grande, y a de quoi y passer des heures.
Je suis déjà pas un hardcore GTA fan mais ça m’a vraiment donné envie pour être honnête…
Et le 30 fps est nickel je trouve, comme sur les Forza Horizon, ça me va !
J'vois pas trop comment tu peux reprocher que les scènes sont décousues : c'est normal, c'est justement pour ne pas spoiler. J'trouve ça monté avec brio, au contraire ^^ !
Après je sais pas comment t'as fait pour tout mater alors que c'est sorti y'a même pas 25 minutes sachant que la vidéo en fait 26 ?
La j'ai l'impression qu'ils ont rien a dire sauf montrer aleatoirement des séquences sans aucun sens
Ptain le DOF m'impresionne de OUF ça donne une ambiance cinématique H24 au jeu, franchement les évolutions par rapport à GTA 5 crève les yeux (effets de lumière, explosions, hate de voir Digital Foundry décortiquer tout ça pour qu'enfin tout le monde dise "AH OUI EFFECTIVEMENT C IMPRESSIONNANT")
Par contre ça défonce ça donne envie. Mais on voit direct le moteur Rockstar et les PNJ GTA, je ne saurais comment l’expliquer, ça se voit au premier coup d’œil.
C'est pas grave hein, moi je vais annuler ma préco, ils m'ont clairement pas convaincu, en plus d'être méga arrogant.
En l'état ça vaut clairement pas le coup
Trop de cutscènes dans cet extended look mais niveau graphismes/ambiance/musique, l’achat va être obligatoire
jeanouillz allez bordel abuse pas . Fatiguant.
Malgré les polémiques, le taf est là, et il met n'importe quel autre open world à genoux.
Là j'sais que ça va être d'une richesse... on va passer l'année à découvrir des trucs de cet univers "vive Vice City xD" !
Par contre j'ai trouvé le montage de la video affreux et l'interface utilisateur toute carrée déja vue sur les leaks est pas ouf.
Mais ca tabasse le reste.
Non mais par exemple sur Red Dead 2 c’était mieux amené.
zekk Faut pas oublier que le jeu ne sera qu'en démat (donc licence révocable), ce trailer est derrière un paywall, ils ont pris les IP, conversations, MP de tout le monde sur Discord pour leurs leakers, ils ont virés leurs employés pour aucune raison, les ont crush de ouf, vont bloquer du contenu si tu paye pas l'edition ++ bref si ils sont arrogant
Par contre oui graphiquement c'est vraiment joli.
J'avais même pas vu le doggo au début qui fait un calin au héro
La physique GTA 4 de retour
Bon courage pour ban Take Two en ne voulant acheter le jeu
Netflix qui pop the CHAMPAGNE !!
Sony qui boit son bourbon !
TWITCH qui souffre et rame tellement 80% des streameurs passent GTA 6 en vidéo et donc pas besoin d'attendre 6 heures !!!!
suzukube Les boules dans le jeu sont magnifique
CYBERLEAK dans les cordes
Comme j'avais prévu, les gens vont juste oublié tout ce qui l'a publié et en finir avec lui, reste plus que son arrestation. Au moins avant d'aller en prison, il pourra dire aux détenus, qu'il a fini GTA 6 version buggé
Comme j'avais prévu, les gens vont juste oublié tout ce qui l'a publié
Perso, j'ai pas oublié le camp de naturiste
Ce sont des magiciens les mecs avec en plus le plus gros budget de l'histoire
HISTORIQUE !!!!!! Twitch qui rame de dingue
Pke là, ouais, j'ai hâte d'aller dans le club à Strip !
shanks On parlait pas des boules du camp de Naturistes, là j'vais pleurer par contre Enfin j'espère qu'on parlait des même boules ravyxxs hein ? #Lucia
gat
100% à poil et tu vois TOUT sans une once de censure.
Red Dead 2 sur ps4 met encore une baffe.
shambala93 Je confirme RDR 2 toujours une perle.
J'vais lancer GTA Vice City sur ma Switch 2 pour fêter ça
Maintenant c'est de l'utopie
C'est vraiment pas digne de Rockstar, je trouve.
Sinon le jeu en lui-même, c'est que c'est assez impressionnant visuellement même si j'ai l'impression qu'il a eu un léger downgrade au niveau des animations des perso. Bah... ça reste très beau quoiqu'il arrive, surtout quand on sait que c'est de l'open world.
Le truc le plus impressionnant du jeu selon moi étant le fait que j'ai remarqué aucun clipping même à des distances d'affichage de dingue!
J'ai tout de même remarqué quelques ralentissements à certains endroits.
C'est bourré de détails que ça soit en terme d'interaction et tout et ça aussi je trouve ça plutôt cool.
Les parties en bagnole ont l'air très cool aussi. Ce que j'ai un peu moins aimé par contre c'est l'aspect TPS vu et revu que j'ai personnellement pas trouvé ouf. Heureusement la mise en scène du jeu en lui-même rattrape le tout.
Au final, c'est très impressionnant graphiquement c'est clair et net mais ça reste GTA, une licence qui m'en touche une sans faire bouger l'autre (alors que je devrais être la cible normalement...). Pour moi, ça réinvente pas la roue.
Ce trailer ne m'a donc pas vendu la licence et je garderais ma thune pour Phantom blade Zero mais je suis sur que la majorité des fans sont aux anges en ce moment, donc tant mieux pour eux.
Changez rien les mecs, vous êtes parfaits.
Niveau immersion, direction artistique, attention aux détails c'est énorme
Par contre juste niveau D.A j'ai du mal parce que j'ai l'impression que ça switch entre les années 90 et l'actuelle trop, genre je regarde pleins de plans en mode cool c'est les 90s et hop je vois un écran plat en TV. Ca me perturbe, je préfère largement une DA 90s perso et ça reste superbe tout de même, surtout le passage sur le lac en Floride
Mais franchement ça va être tellement embettant d'attendre la version PC pour moi vraiment magnifique
Oui mais la musique dans l'ascenseur et les voitures, les fringues c'est trop 90s
C'est perturbant mais c'est d'autant plus captivant car je m'attendais vraiment à une colorimétrie et une DA bien plus froide