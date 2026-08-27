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Orbitals
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name : Orbitals
platform : Switch 2
editor : Kepler Interactive
developer : Shapefarm
genre : action
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aeris201 > blog
[Gamescom] Quelques photos du stand Nintendo







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    suzukube, hypermario, nindo64
    posted the 08/27/2026 at 06:42 PM by aeris201
    comments (5)
    suzukube posted the 08/27/2026 at 06:45 PM
    Très beau stand, ça me fait presque regretter de ne pas être sur place !
    kidicarus posted the 08/27/2026 at 06:58 PM
    suzukube dire qu'avant je faisais cette convention.
    hypermario posted the 08/27/2026 at 07:19 PM
    Les GOAT
    suzukube posted the 08/27/2026 at 07:24 PM
    kidicarus J'aurais été si j'étais en France, mais là 8h de vol etc... J'aurais eu quand même du gameplay Fable + Resonnance mais bon on est plus dans la même ère pour les médias !

    Carole Quintaine est sur place, mais ce qui fait le plus de vues c'est son live GTA 6 (évidemment) : https://www.youtube.com/shorts/YF6ZM_8LovI
    yamine posted the 08/27/2026 at 07:30 PM
    On s'est peut être croisé . J'y suis passé après 19h
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