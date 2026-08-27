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aeris201
> blog
[Gamescom] Quelques photos du stand Nintendo
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suzukube
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hypermario
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nindo64
posted the 08/27/2026 at 06:42 PM by
aeris201
comments (
5
)
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 06:45 PM
Très beau stand, ça me fait presque regretter de ne pas être sur place !
kidicarus
posted
the 08/27/2026 at 06:58 PM
suzukube
dire qu'avant je faisais cette convention.
hypermario
posted
the 08/27/2026 at 07:19 PM
Les GOAT
suzukube
posted
the 08/27/2026 at 07:24 PM
kidicarus
J'aurais été si j'étais en France, mais là 8h de vol etc... J'aurais eu quand même du gameplay Fable + Resonnance mais bon on est plus dans la même ère pour les médias
!
Carole Quintaine est sur place, mais ce qui fait le plus de vues c'est son live GTA 6 (évidemment) :
https://www.youtube.com/shorts/YF6ZM_8LovI
yamine
posted
the 08/27/2026 at 07:30 PM
On s'est peut être croisé . J'y suis passé après 19h
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Carole Quintaine est sur place, mais ce qui fait le plus de vues c'est son live GTA 6 (évidemment) : https://www.youtube.com/shorts/YF6ZM_8LovI