- Dans ma vie de gamer j'ai pas fait énormément de jeux indépendants, j'aimerai d'ailleurs en faire plus mais si yen a un qui m'a marqué comme c'est pas permis, c'est bien Limbo du studio danois Playdead. Je me souviens encore de la description du jeu sur le Xbox Live Arcade. "Pour connaître le destin de sa sœur, un jeune garçon pénètre dans le monde de Limbo". Très énigmatique n'est ce pas ?Ici, il ne s'agira pas d'avoir une histoire à suivre puisque rien n'est expliqué, aucun pnj à rencontrer ni même.aucune voix tout court, le jeu nous laisse totalement libre à l'interprétation et à l'avis que se fera chaque joueur, notamment sur la fin du jeu qui se fini aussi brutalement là encore sans aucune explication. Cela pourra être frustrant surtout pour ceux qui voulaient une véritable explication à la fin, et bien sachez qu'il n'en est rien. Nada, que dalle, walou...A tel point que de nombreuses théories pullulent sur le net dont certaines très intéressantes à lire j'en conviens, bref l'histoire de Limbo est totalement absente bien qu'il est évident qu'elle raconte quelque chose que ce soit par ses décors ou son ambiance. Le jeu est en noir et blanc, monochrome et la DA est absolument fabuleuse.Ces couches de noir et de blanc sont splendide et laisse dépeindre un monde sombre et impitoyable, car oui malgré ses allures à priori "enfantin" puisqu'on incarne un petit garçon, le jeu est violent, sombre et parfois franchement dérangeant. Le jeu est étonnamment glauque, notamment quand on doit forcer des autochtones à se suicider pour pouvoir avancer en les faisant passés dans leur propre piège, ou ne serait ce que les mises à mort du personnage qui sont parfois bien dégueulasse. Bref, Limbo c'est pas à mettre entre toute les mains.Le jeu brille aussi par son incroyable ambiance ou il ya au final très peu de musique, et que c'est bien souvent des bruits d'ambiance de la forêt, des mécanismes qu'on active etc l'immersion est totale et on est véritablement happé dans ce monde cauchemardesque.Mais l'OST malgré tout joue un rôle primordial avec des musiques ou on a l'impression qu'on appuie sur une seule note en continue, ce qui renforce le côté malaisant ou mélancolique.Des nappes sonores sourde, sonore et minmaliste qui fonctionne super bien dans cet univers. Surtout que la musique intervient souvent dans les moments clés du jeu, vers la fin notamment, elle est en boucle, presque à nous faire péter les tympans (dans Le bon sens).Côté gameplay, le jeu est super simple également puisqu'il n'y que deux bouton, sauter et activer des mécanismes ou pousser des caisses, très simple mais terriblement intuitif, on s'embrouille pas dans les commandes, c'est simple, épuré, un régal. Mais la plus grosse force du jeu, en plus de sa DA et son OST, ce sont ses énigmes dont certaines sont incroyablement bien pensé, et qui vont retourner les méninges à pas mal d'entre vous, surtout vers la fin.La plupart des énigmes du jeu se base sur la logique et l'interaction avec notre environnement, de même que la physique des objets dont Playdead s'amuse beaucoup, et qui est super bien foutu d'ailleurs. Orienter une corde correctement, appuyer au bon.moment sur un bouton voire même carrément utiliser la gravité, les idées ne manquent pas même si les.passages Die And Retry du jeu sont parfois un peu trop présent, ou parfois le timing se joue un peu trop au poil, surtout vers la fin.Ça peut s'avérer frustrant de recommencer un passage des dizaines de fois sous prétexte qu'on a pas dans le bon timing, heureusement tout le jeu n'est pas comme ça. J'ai particulièrement bien aimé les passages où le gosse est contrôlé par un ver qui modifie la trajectoire, il faudra l'amener à la lumière pour changer de direction, gauche ou droite et se débarrasser du ver en le faisant bouffer par des bestioles au plafond.Autre point un peu dommageable, la durée de vie, le jeu est effectivement bien trop court, compter entre 4 et 6 heures pour le terminer une première fois, c'est faible d'autant qu'il n'y a quasi aucune rejouabilité quand on connaît les énigmes.Conclusion : Limbo est la pépite de Playdead, son ambiance sombre, ses énigmes bien pensées et sa sublime DA tout de noir et blanc en font un jeu unique en son genre. Quelques passages un peu trop die and retry et une durée de vie trop courte mais quelle expérience !Les + :- Une DA magnifique- Son OST minimaliste mais terriblement efficace- Les énigmes dont certaines sont excellente à résoudre- Ça fait un peu travailler la matière grise- Une ambiance sombre, hostile et malsaine- Un gameplay parfait- La physique du jeu vachement bien foutu- Sound Design parfaitLes - :- Trop de Die And Retry- Une histoire qui n'explique rien ce qui peut être frustrant- La fin trop expéditive- Durée de vie trop courte8,5/10