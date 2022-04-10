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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Interview de Tetsuya Nomura et Tai Yasue - FAMITSU
⭐️ Je suis tellement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Elle m'a demandé pas mal de temps, n'hésitez pas à donner de la force en la partageant, en lui donnant un petit like et en laissant un commentaire sur la vidéo.

Memoria Connexion - https://youtu.be/s363cATVTsk?si=6RoC6SORJe6DKqMY
    tags : square enix kingdom hearts disney
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    posted the 08/27/2026 at 02:54 PM by styx
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