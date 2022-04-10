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name :
Kingdom Hearts IV
platform :
PC
editor :
Square Enix
developer :
Square Enix
genre :
action-RPG
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styx
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Interview de Tetsuya Nomura et Tai Yasue - FAMITSU
⭐️ Je suis tellement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Elle m'a demandé pas mal de temps, n'hésitez pas à donner de la force en la partageant, en lui donnant un petit like et en laissant un commentaire sur la vidéo.
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https://youtu.be/s363cATVTsk?si=6RoC6SORJe6DKqMY
tags :
square enix
kingdom hearts
disney
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posted the 08/27/2026 at 02:54 PM by
styx
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