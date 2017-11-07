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Final Fantasy XII : The Zodiac Age
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name : Final Fantasy XII : The Zodiac Age
platform : PlayStation 4
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 07/11/2017
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ratchet
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Final Fantasy XII: Le platine ! + avis sur la franchise + planning!


FINAL FANTASY XII: The Zodiac Age.
Platine obtenu en environ 127 heures de jeu! (mon 80ème trophée, youpi!)

Que dire bordel.... Quelle claque, un excellent jeu.
Je n'avais pas envie de faire le platine pour ne pas à avoir à lui dire au revoir, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, pour FF12 me concernant c'était donc aujourd'hui!

Je viens de finir à l'instant les 100 épreuves, j'étais très (trop?) préparer, j'ai littéralement rouler dessus (sauf la 86ème et 100ème qui m'ont un peu secoué).

Visuellement (en dehors du lissage HD du remaster PS4) c'est dingue pour de la Playstation 2, mais vraiment, les cinématiques sont incroyables pour l'époque, j'en ai pris plein les yeux, un Star Wars sauce Final Fantasy, un miracle.



Le gameplay, encore un excellent point, les possibilités sont tellement nombreuses avec le système de "gambit" une excellente idée qui donne une liberté folle au joueur, franchement rien à dire. Je connais le jeu par cœur (faire les trophées clairement ça aide pour tout fouiner) et j'ai clairement rien de négatif à dire c'est dingue... je trouve la DA vraiment cool aussi, j'avais fais Final Fantasy X: HD juste avant et le contraste entre les personnages principaux est net, moins de caricature, des personnages certes (peut-être?) plus lisse mais je trouve le tout vraiment homogène, l'histoire est très bien également, comme d'habitude maintenant je suis rarement déçu sur ce point avec cette franchise.



Le monde est vraiment très bien foutu également, c'est beau, varié et surtout c'est très vivant et très généreux en contenu, entre les quêtes, les chasses et autres activités, encore une fois pour un jeu Playstation 2 c'est une claque énorme, il monte directement dans le top de mes Final Fantasy favoris (le classement arrive juste après plus bas dans l'article).

Niveau sonore je ne retiens rien de spécial par contre, j'ai adoré la direction artistique du titre et la structure/cohérence de l'univers de ce FF12, comme dit en haut je ne retiens rien de négatif et c'est l'essentiel.

Je suis tellement content d'avoir découvert ce jeu, je l'avais acheter en démat' a sa sortie et dire que je ne l'ai fais qu'en 2026 c'est dingue! Normalement au niveau de la licence le prochain sera: Final Fantasy Resonance , en réserve il me reste Final Fantasy X-2 à faire! (pour plus tard, je pense 2027 quand il y aura un gros vide dans les sorties)



Voici donc mon top/classement de la franchise à mes yeux, je n'ai pas fais tous les jeux! De plus pour l'instant il n'y a qu'un Final Fantasy que je n'ai pas platine, à savoir Lightning Returns: FFXIII pour des raisons d'époque (pas la même situation, etc... plus de PS3 et absence de version démat sur le store) ainsi donc:

1- Final Fantasy 7 Remake + Rebirth (je compte comme un, rien à dire pépite de fou)
2- Final Fantasy 13-2 (oui je sais, je choque, mais mon 1er FF, sans lui je n'aurais jamais débuté cette franchise ?)
3- Final Fantsy 12: The Zodiac Age (bon bah voilà, fin du suspense)

Voilà pour mon top 3. Pour ceux que ça intéresse j'ai jouer (et donc platine) aux suivants (et dans l'ordre de découverte):

1-Final Fantasy XIII-2
2-Final Fantasy XIII
3-Final Fantasy Type-0 HD
4-Lightning Returns: FFXIII (le seul sans platine donc)
5-World of Final Fantasy
6-Final Fantasy XV
7-Final Fantasy VII Remake
8-Stranger of paradise: Final Fantasy Origin
9-Final Fantasy VII: Rebirth
10-Final Fantasy XVI
11-Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion
12-Final Fantasy X HD Remaster
13-Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Je trouve cette saga absolument incroyable, il n'y a aucun jeu que je n'ai pas aimé. Je trouve très courageux de repartir à presque zéro à chaque opus (en dehors des similarités qui font l'identité de la franchise naturellement), j'ai hâte de découvrir Resonance et Revelation, ça va être dingue, j'ai tellement hâte. Cette franchise est devenue très importante pour moi en très peu de temps, au même niveau que la franchise Ratchet&Clank (dans mon coeur de gamer) et aussi Pokémon (forcément!)



Et maintenant ?
Prochain jeu: Wolverine, mais en attendant (et avec 15 jours de vacances dans quelques heures) je retourne sur Nintendo Switch 2! Je prend le DLC de Pokopia dès demain et je vise le 100% pour son contenu (j'ai le jeu de base aussi à faire a 100%), en parallèle je vais reprendre les missions "expertes" sur Star Fox et aussi Splatoon! Grosse période Switch donc, je vais pivoter sur 3 excellents titres!

Ce petit passage chez Nintendo tombe à pic, le prochain jeu que je vais prendre dessus sera en fin d'année (Zelda, of course!) car à partir du 15 septembre sur Playstation 5, me concernant c'est un hit/banger tout les 15 jours jusqu'à la fin d'année, avec à savoir:

- Wolverine
- Final Fantasy Resonance
- Star Wars Racers
- GTA 6

Comme je pense beaucoup de monde, GTA 6 va prendre toute la place à partir de mi-novembre, mais d'ici là j'aurais 3 platine à obtenir! (j'ose pas parler de 2027 tellement il y a des trucs!), merci d'avoir lu cet article!
Ratchet. - Final Fantasy.
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    idd, hypermario
    posted the 08/27/2026 at 02:48 PM by ratchet
    comments (14)
    ravyxxs posted the 08/27/2026 at 02:53 PM
    Mon FF de coeur reste FF10, ce moment où on sait que..........est un.....WOW !!!!!!!!

    Après, c'est FF7, et le 12 qui malheureusement je n'ai pas fini.
    shanks posted the 08/27/2026 at 02:54 PM
    FFVI est à faire, même si ton appréciation dépendra du contexte.

    Il peut te paraître vieillot.
    Si en revanche te vient l'envie un jour de faire tous les Pixel Remasters dans l'ordre, il te paraîtra incroyable tant il est le plus gros gouffre de qualité dans les débuts de la licence.
    gasmok2 posted the 08/27/2026 at 02:58 PM
    shanks
    FF6 cette merveille, qui reste encore aujourd'hui mon FF favori et de loin
    jenicris posted the 08/27/2026 at 02:59 PM
    Le dernier bon opus principal, après ce fut la catastrophe
    Le jeu a des soucis de rythme mais globalement j'ai adoré. Je l'ai refait y a presque 2 ans dans sa version Zodiac
    vyse posted the 08/27/2026 at 03:04 PM
    Mouais, bcp de choses à dire : en un mot : Un rendez vous manqué.
    Le système de gambit bien qu'initialement une bonne idée, en fait devient vite limité puisque broken assez rapidement; en gros tu utilises 10-15% des mêmes gambits pour opti correctement ton roaster, les autres restent au placard car soit trop couteux vs resultat soit pas applicable (par exemple les poisons, sommeils et autre etats qui sont toujours blocked par les boss..)

    Le systeme de permis pareil, il sert pas a grand chose au final et deviens vite inutile..Alors ils ont changé des choses avec Zodiac age mais quand j'avais fait la vanilla a l'époque, j'avais été tres decu des systemes.
    Le level design aussi..tres poussif par moments; putain la zone avec les ronds dans le desert qui n'en finissaient pas ca m'a traumatisé... C'est litterralement 5-10heures de plateforme circulaire avec des trash mob et des coffres..
    Voila sinon oui même si c'est un skin de Star wars (Matsuno s'est jamais caché d'etre un gros fan) ca reste bien habillé, il y a mis ses idées de personnages et sa facon de voir une épopée fantastique avec la soupe du controles des dieux
    ratchet posted the 08/27/2026 at 03:06 PM
    ravyxxs J'ai adoré le X également!
    shanks pour le côté vieillot je l'ai vraiment ressenti sur Final Fantasy X Remaster (c'était limite déjà), pour un opus comme le VI je pense que je vais pas accrocher à cause de ça.... (j'avais essayé le VII d'origine sur le store et malheureusement ce n'est pas pu), par contre pour le XII c'est vraiment passer crème. Donc pour l
    ootaniisensei posted the 08/27/2026 at 03:08 PM
    Ce jeu c'était une folie pour l'époque, d'ailleurs Xenoblade en est le parfait descendant je trouve, beaucoup de similitudes entres les jeux
    shanks posted the 08/27/2026 at 03:11 PM
    gasmok2
    Je suis en train de le refaire justement

    Je les ai tous fait, sauf le V que j'ai abandonné (décidément, trop de mal avec celui-là). Mais le VI bordel, quelle folie pour l'époque, et ce choix de rapprocher la caméra pour la première fois afin de davantage mettre en avant les persos, les détails, les micro-animations expressives...

    Vraiment la sainte époque où Squaresoft était le roi du J-RPG autant dans la qualité que sur la technique.
    ratchet posted the 08/27/2026 at 03:14 PM
    jenicris: je ne trouve pas perso', les 13 sont très cool également et sont des très bons jeux (une préférence pour le 13-2, mais je me rappel encore de la scène d'ouverture EPIC), une claque. Pour le 15, à la moitié c'est plus trop bon, le 16 est très cool également même si tu ressens moins le gameplay "Final Fantasy", après en comparaison (si tu enlèves le côté technique ) pour Pokémon j'ai l'impression de lire que c'était mieux avant (encore une fois sans le côté technique) pas du tout....

    vyse Dans la version PS4, j'ai joué avec la vitesse X4 (ou X2) souvent donc j'ai pas vraiment de passage qui m'ont parus longs. Pour le gameplay comme tous, une fois maitrisé tu fais des dingueries (j'ai vu dans les 100 épreuves)
    sdkios posted the 08/27/2026 at 03:15 PM
    ratchet tente quand meme le 8 alors je dirais !
    vyse posted the 08/27/2026 at 03:17 PM
    sdkios non lol pas le 8 avec son level capping et son system de vol de magie en objet ! en plus son scenario a été amputé de 40% on y comprend pu rien au CD2..
    hypermario posted the 08/27/2026 at 03:19 PM
    ratchet Comment tu trouves tout ce temps pour jouer... chanceux
    shambala93 posted the 08/27/2026 at 03:21 PM
    Perso c’est le mode de combat que je préfère. Ca fait 20 ans et j’ai pas vu mieux que ce système .
    gasmok2 posted the 08/27/2026 at 03:22 PM
    shanks
    Et ces musiques, pff tout est trop bien dans ce jeu.
    Les persos, l'univers.....ça y est j'ai envie de me le refaire aussi
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