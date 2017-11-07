FINAL FANTASY XII

Platine obtenu en environ 127 heures de jeu! (mon 80ème trophée, youpi!)Que dire bordel.... Quelle claque, un excellent jeu.Je n'avais pas envie de faire le platine pour ne pas à avoir à lui dire au revoir, malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, pour FF12 me concernant c'était donc aujourd'hui!Je viens de finir à l'instant les 100 épreuves, j'étais très (trop?) préparer, j'ai littéralement rouler dessus (sauf la 86ème et 100ème qui m'ont un peu secoué).Visuellement (en dehors du lissage HD du remaster PS4) c'est dingue pour de la Playstation 2, mais vraiment, les cinématiques sont incroyables pour l'époque, j'en ai pris plein les yeux, un Star Wars sauce Final Fantasy, un miracle.Le gameplay, encore un excellent point, les possibilités sont tellement nombreuses avec le système de "gambit" une excellente idée qui donne une liberté folle au joueur, franchement rien à dire. Je connais le jeu par cœur (faire les trophées clairement ça aide pour tout fouiner) et j'ai clairement rien de négatif à dire c'est dingue... je trouve la DA vraiment cool aussi, j'avais fais Final Fantasy X: HD juste avant et le contraste entre les personnages principaux est net, moins de caricature, des personnages certes (peut-être?) plus lisse mais je trouve le tout vraiment homogène, l'histoire est très bien également, comme d'habitude maintenant je suis rarement déçu sur ce point avec cette franchise.Le monde est vraiment très bien foutu également, c'est beau, varié et surtout c'est très vivant et très généreux en contenu, entre les quêtes, les chasses et autres activités, encore une fois pour un jeu Playstation 2 c'est une claque énorme, il monte directement dans le top de mes Final Fantasy favoris (le classement arrive juste après plus bas dans l'article).Niveau sonore je ne retiens rien de spécial par contre, j'ai adoré la direction artistique du titre et la structure/cohérence de l'univers de ce FF12, comme dit en haut je ne retiens rien de négatif et c'est l'essentiel.Je suis tellement content d'avoir découvert ce jeu, je l'avais acheter en démat' a sa sortie et dire que je ne l'ai fais qu'en 2026 c'est dingue! Normalement au niveau de la licence le prochain sera:, en réserve il me resteà faire! (pour plus tard, je pense 2027 quand il y aura un gros vide dans les sorties)Voici donc mon top/classement de la franchise à mes yeux, je n'ai pas fais tous les jeux! De plus pour l'instant il n'y a qu'un Final Fantasy que je n'ai pas platine, à savoir Lightning Returns: FFXIII pour des raisons d'époque (pas la même situation, etc... plus de PS3 et absence de version démat sur le store) ainsi donc:1- Final Fantasy 7 Remake + Rebirth (je compte comme un, rien à dire pépite de fou)2- Final Fantasy 13-2 (oui je sais, je choque, mais mon 1er FF, sans lui je n'aurais jamais débuté cette franchise ?)3- Final Fantsy 12: The Zodiac Age (bon bah voilà, fin du suspense)Voilà pour mon top 3. Pour ceux que ça intéresse j'ai jouer (et donc platine) aux suivants (et dans l'ordre de découverte):1-Final Fantasy XIII-22-Final Fantasy XIII3-Final Fantasy Type-0 HD4-Lightning Returns: FFXIII (le seul sans platine donc)5-World of Final Fantasy6-Final Fantasy XV7-Final Fantasy VII Remake8-Stranger of paradise: Final Fantasy Origin9-Final Fantasy VII: Rebirth10-Final Fantasy XVI11-Crisis Core: Final Fantasy VII: Reunion12-Final Fantasy X HD Remaster13-Final Fantasy XII: The Zodiac AgeJe trouve cette saga absolument incroyable, il n'y a aucun jeu que je n'ai pas aimé. Je trouve très courageux de repartir à presque zéro à chaque opus (en dehors des similarités qui font l'identité de la franchise naturellement), j'ai hâte de découvrir Resonance et Revelation, ça va être dingue, j'ai tellement hâte. Cette franchise est devenue très importante pour moi en très peu de temps, au même niveau que la franchise Ratchet&Clank (dans mon coeur de gamer) et aussi Pokémon (forcément!)Et maintenant ?Prochain jeu: Wolverine, mais en attendant (et avec 15 jours de vacances dans quelques heures) je retourne sur Nintendo Switch 2! Je prend le DLC de Pokopia dès demain et je vise le 100% pour son contenu (j'ai le jeu de base aussi à faire a 100%), en parallèle je vais reprendre les missions "expertes" sur Star Fox et aussi Splatoon! Grosse période Switch donc, je vais pivoter sur 3 excellents titres!Ce petit passage chez Nintendo tombe à pic, le prochain jeu que je vais prendre dessus sera en fin d'année (Zelda, of course!) car à partir du 15 septembre sur Playstation 5, me concernant c'est un hit/banger tout les 15 jours jusqu'à la fin d'année, avec à savoir:- Wolverine- Final Fantasy Resonance- Star Wars Racers- GTA 6Comme je pense beaucoup de monde, GTA 6 va prendre toute la place à partir de mi-novembre, mais d'ici là j'aurais 3 platine à obtenir! (j'ose pas parler de 2027 tellement il y a des trucs!), merci d'avoir lu cet article!