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Gears of War : Reloaded
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name : Gears of War : Reloaded
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
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darkxehanort94
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Qu'est-il arrivé à Gears of War ? (Toujours Thomas)


Je connais pas cette license sauf de nom alors je regarde la vidéo

Et faites le aussi sinon .... Sinon rien en fait. ¨¨
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    posted the 08/27/2026 at 02:35 PM by darkxehanort94
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