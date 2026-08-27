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Xbox a un boulevard face à PlayStation… mais fait prout
J'aimerais donner mon avis et exposer mes craintes sur leur système hybride entre physique/numérique annoncé là.

Franchement, y avait un coup de poker royal à jouer pour Xbox. Avec l'éléphant PlayStation qui s'est transformé tout à coup du cheval blanc en 2013 à une espèce d'antéchrist du jeu vidéo en 2026, prenant une direction de plus en plus agressive contre le physique.

Ils ont un boulevard monumental pour se positionner en sauveurs du support physique et ramener tout le monde de leur côté. Et au lieu de ça... ils font du Microsoft pur jus.



Leur système de licence liée au disque pour préserver le physique, sur le papier c'est une bonne idée. En tout cas c'est une proposition intéressante qui "sauve" les meubles pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'à part les irréductibles qui passent leurs journées sur les forums, personne n'y comprend rien. Le grand public est largué avec leur charabia technique.

Il leur aurait suffi d'un truc tellement simple : refaire un coup à la "Sony 2013" avec une vidéo cash, ultra-pédagogique, que même ta grand-mère comprend en deux minutes. Une vidéo coup de poing et c'était plié, ils ramenaient toute l'industrie et le grand public dans leur sens.



Mais le pire, c'est qu'il n'y a aucune confirmation qu'ils sortiront encore des disques ou des lecteurs après 2028 pour leur prochaine machine.

Franchement, niveau marketing, ils ont toujours été aux fraises, c'est affolant. C'est quand même à se demander comment ils en sont arrivés à plonger à ce point depuis la fin de la 360 alors qu'ils ont parfois (bon rarement mais quand même) les bonnes intuitions.

Bref, ils ont les idées, mais ils sont infoutus de les vendre correctement ! Qu'en pensez-vous ?
Gamekyo - https://www.gamekyo.com/newsfr97839_xbox-officialise-son-futur-systeme-de-licences-numeriques-a-partir-du-physique.html
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    legato, mwaka971
    posted the 08/27/2026 at 08:16 AM by heracles
    comments (35)
    aerithlazyqueen posted the 08/27/2026 at 08:21 AM
    Il sont trop arriérée pour ça il baisse leur frocs devant leur actionnaires alors que les actionnaires faut juste leur montrer qui est le Boss !
    beppop posted the 08/27/2026 at 08:21 AM
    ils ne font rien parce que eux mêmes vont lacher le physique avec la Helix.

    Ce truc de licence physique => démat est juste une confirmation de plus.

    Mais bon àa continue de croire ya que sony qui veut tuer le physique
    khazawi posted the 08/27/2026 at 08:22 AM
    Si Playstation arrête le physique, les gros éditeurs tiers suivront. Xbox n'a aucun poids et dans tous les cas, c'est le constructeur le plus orienté côté démat. Certains de leurs propres jeux n'ont pas de version physique !

    Il restera les Key Card, autrement dit du faux physique et du vrai physique avec les jeux Nintendo, mais pour combien de temps ?
    shambala93 posted the 08/27/2026 at 08:22 AM
    Je pense qu’ils n’ont aucun boulevard, ils ont une ruelle pas plus.

    La marque PlayStation est forte. Et ils ont des licences, des joueurs qui se sont fait leur bibliothèque physique et numérique sur ps3/4/5… les potes qui sont sur PlayStation, bref, l’habitude.

    Et si la Helix est réellement un monstre avec l’accès à Steam, le prix fera mal, et le grand gagnant pourrait être valve. Bref c’est passionnant, à voir la direction de l’industrie.
    legato posted the 08/27/2026 at 08:23 AM
    Proute
    zekk posted the 08/27/2026 at 08:23 AM
    shambala93
    heracles posted the 08/27/2026 at 08:25 AM
    beppop Si c'est ça, leur console fera un four
    akinen posted the 08/27/2026 at 08:26 AM
    Peut être que le plus intéressant serait d'attendre les faits au lieu de prendre les déclarations pour argent comptant.
    supasaiyajin posted the 08/27/2026 at 08:28 AM
    Le problème c'est que même si Microsoft décidait de continuer les disques, est ce que la majorité des éditeurs suivront maintenant que PlayStation a dévoilé son plan de tuer le physique et le marché de l'occasion, ce qui arrange évidemment ces mêmes éditeurs.
    heracles posted the 08/27/2026 at 08:29 AM
    khazawi Ben justement ce que propose MS c'est une "key card" sur CD. MS a tout intérêt à le proposer pour tous ses futurs jeux s'ils veulent garder un avantage sur la concurrence, mais vont-ils le faire ? Je crois pas
    beppop posted the 08/27/2026 at 08:35 AM
    heracles C'est simple, tu crois vraiment que si leur Helix avait un lecteur MS se serait géner de communiquer la dessus ? ils ont eu 2 mois pour avoir l'occasion de le faire, même hier ils ne l'ont pas fait.

    Et comme a dit khazawi tous les gros éditeurs sont favorables au tout démat, tu crois ils vont s'amuser à continuer à imprimer des CD pour Xbox qui déjà de base ne fait même pas 20% de ventes physiques ?

    Au USA les ventes physiques sur Xbox représentait 4%. Les mec c'est mort...
    negan posted the 08/27/2026 at 08:38 AM
    Il y a aucun boulevard, le physique meurt que vous le vouliez ou non.

    Les joueurs on passer plus d'une décennie a sucé Sony en toute circonstance en leur passant tout et maintenant que vous êtes déçu comme une femme trompé faudrait que Xbox fasse les choses pour vous en allant faire le contraire de ce qu'ils font depuis des années ?

    Tout les éditeurs pousse pour le only dema et vous voudriez que la marque sur laquelle vous chiez en permanence vienne faire le sauveur ?

    Vous vivez dans quel monde ? Vous subissez ce que vous avez semé et voir PlayStation vous chié dans la gorge c'est un régal et c'est que le début car après la merde il y aura l'avalanche de sperme.
    keiku posted the 08/27/2026 at 08:38 AM
    Le problème avec toute les grosses boite est le même, Les employés suivent le manuel du petit capitaliste illustré appris a l'école...

    On leur a appris que c'était la seul chose qui fonctionnait et donc ils ne savent faire que ca, ca ne leur est pas possible de sortir des sentier battu et c'est ce qui fait que toute les entreprises qui suivent cette économie fini tot ou tard par crever, et donc pour limiter la casse, il sépare en branche qu'il coupe une fois pourrie et qu'il remplace par une autre , jusqu'a ce que les nouvelle branche ne pousse plus assez et alors c'est le tronc qui pourri
    keiku posted the 08/27/2026 at 08:40 AM
    negan Il y a aucun boulevard, le physique meurt que vous le vouliez ou non.

    yep mais xbox aussi... donc quite a faire des bons choix
    heracles posted the 08/27/2026 at 08:44 AM
    Il semble que Sony et MS peuvent se réjouir d'avoir autant de collabos c'est bien
    link571 posted the 08/27/2026 at 08:47 AM
    Mais c’est eux qu’on commencer à tuer le physique avec leur game pass à la con… de toute façon si c’est pour avoir une boîte avec un disque remplit à 50% des données autant acheter en demat.
    heracles posted the 08/27/2026 at 08:48 AM
    negan Tu vas acheter Gears of War E-Day en démat à 69,99 euros ou en boite ?
    khazawi posted the 08/27/2026 at 08:49 AM
    heracles PlayStation ne propose la rétro compatibilité avec les jeux PS1 à PS3 sur la PS5 alors que Xbox oui. Pourtant, ça ne n'a pas spécialement intéressé le grand public.
    Donc même avec un semblant de physique chez Xbox, ça ne changera rien fondamentalement dans les rapports de force
    darksector posted the 08/27/2026 at 08:49 AM
    Attendez le prochain game awards.
    Si une.com doit être faite c'est le.seul endroit pour bien marquer le coup.
    heracles posted the 08/27/2026 at 08:49 AM
    link571 Ben non autant acheter le CD avec 1 Mo contenant la licence c'est plus logique, au moins tu peux revendre cette licence.
    hypermario posted the 08/27/2026 at 08:52 AM
    Prochaine generation : plus de disque mais de GKC => l'histoire nous a appris que Nintendo montre la voie
    newtechnix posted the 08/27/2026 at 08:56 AM
    khazawi "Si Playstation arrête le physique, les gros éditeurs tiers suivront. Xbox n'a aucun poids et dans tous les cas, c'est le constructeur le plus orienté côté démat. Certains de leurs propres jeux n'ont pas de version physique !"

    les tiers sont déjà OK depuis quelques temps déjà... la prochaine étape c'est généraliser les consoles sans lecteur.

    Là la question c'est comment d'un point de vu juridique Capcom, Konami, EA,etc votn accepter ce système. Personne chez les tiers n'a un intérêt financier à accepter cela, que Xbox et ses jeux first party soit OK on va dire que c'est normal par contre pas sur que Capcom qui vend au rabais ses vieux Resident Evil demat soit ok pour les offrir aux anciens acheteurs des versions physique.

    Après l'annonce faut maintenant les explications claires.
    negan posted the 08/27/2026 at 08:57 AM
    heracles Via édition collector 300€ mais Gears 4 et 5 j'ai pris a 100€ en dema
    heracles posted the 08/27/2026 at 08:58 AM
    negan Et ne pas pouvoir le revendre ça te va très bien ? Et même pas que pour Gears of War d'ailleurs
    negan posted the 08/27/2026 at 09:01 AM
    heracles Je m'en carré complet, faut juste avoir les bon plan
    khazawi posted the 08/27/2026 at 09:01 AM
    newtechnix ils n'accepteront pas pour beaucoup, c'est logique. Les éditeurs tiers ne gagnent rien avec l'occasion et ils ne gagneront rien avec une dématérialisation de jeux achetés d'occaz. Après, vu le volume et le public, ça reste marginal mais dans le principe, pas mal d'éditeurs ne voudront pas
    keiku posted the 08/27/2026 at 09:10 AM
    khazawi Les éditeurs tiers ne gagnent rien avec l'occasion

    ce qui n'est pas tout a fais vrai, l’occasion permet au gros acheteur d'acheter plus en revendant leur jeux, ca fait donc tourner l'économie... donc les éditeurs gagne de l'argent avec l'occasion, mais ne sont pas assez malin pour s'en rendre compte
    khazawi posted the 08/27/2026 at 09:16 AM
    keiku Bah non, ils gagnent rien sur un jeu d'occasion, surtout ceux qui n'ont pas de DLC et cie.
    keiku posted the 08/27/2026 at 09:22 AM
    khazawi comme je l'explique juste au dessus, celui qui revend ses jeux d'occasion c'est pour faire de l'argent pour en racheter d'autre, donc le nombre de vente augmente, en retirant la revente le nombre de vente de jeux diminue...

    prenons un exemple: un joueurs va acheter 4 jeux a 60 euro et va en revendre a 40 , ca aura fait 240 euro pour l'éditeur, le joueurs lui aura dépenser 120 euro... l'occasion disparait , ce même joueurs avec ces 120 euro n'achètera que 2 jeux, donc 120 euro pour l'éditeur...

    et celui qui rachète les jeux d'occasion c'est pareil, il va peut être acheter 1 jeux, neuf qu'il ne pourra pas revendre non plus... donc au final l'éditeur a vendu une copie de moins sans l'occasion qu'avec...
    khazawi posted the 08/27/2026 at 09:29 AM
    keiku sauf que tout le monde ne fait pas cela. En plus, vendre ses jeux d'occasion, cela veut dire que ces jeux vendus seront toujours hors d'atteinte des éditeurs tiers. C'est ca al problématique pour eux. Ils sont 100% perdants et ce n'est pas une hypothétique somme récupérée dessus pour financer des jeix neufs qui vont être la solution.

    Donc la possibilité de dématérialiser des jeix d'occasion, c'est plutôt mal vu pour les éditeurs tiers et pas mal refuseront ce système car ils ne pourront pas vendre la version démat et/ou un remaster.

    Cela ne veut pas dire que je suis du côté des éditeurs mais chacun a ses intérêts à défendre
    heracles posted the 08/27/2026 at 09:30 AM
    negan Autant sur PC je peux comprendre il y a une concurrence et des prix sabrés durant les soldes. Mais sur consoles on a aucun intérêt à jouer full démat avec une seule boutique où MS ou Sony en l'occurrence contrôle tout. Je vous comprends pas
    keiku posted the 08/27/2026 at 09:34 AM
    khazawi il n'y a pas besoin que tous le monde face, ca... le résultat de l'ensemble se réparti... et on le remarque -25% de vente de jeu depuis que le démat est devenu majoritaire...

    Ils sont 100% perdants et ce n'est pas une hypothétique somme récupérée dessus pour financer des jeix neufs qui vont être la solution.

    ils sont 100% gagnant et avec l'occasion les chiffres l'on déja démontrer, et ce n'est pas hypothétique, les jeux on baisser non seulement de 25% , mais en plus pour combler la perte de l'occasion, le editeurs sont obliger de brader les jeux eux même sur les stores... donc ils sont perdant 2 fois..., ils vendent moins de jeux et ils vendent moins de jeux prix plein...
    keiku posted the 08/27/2026 at 09:39 AM
    khazawi pire encore quand un joueurs achète un jeu d'occasion il ne paye pas de commission au constructeur, un éditeur qui vend un jeu bradé sur un store lui va devoir payer une commission sur sa vente... ca fait encore une perte d'argent suplémentaire pour l'éditeur
    khazawi posted the 08/27/2026 at 09:41 AM
    keiku je ne sais pas si c'est du troll mais faut arrêter d'écrire des dingueries. Les éditeurs veulent tuer le marche de l'occasion car ils sont perdants mais toi tu dis que non mdr.
    keiku posted the 08/27/2026 at 09:41 AM
    khazawi c'est totalement sérieux ce que je dis et ca a déja été démontrer économiquement...
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