J'aimerais donner mon avis et exposer mes craintes sur leur système hybride entre physique/numérique annoncé là.Franchement, y avait un coup de poker royal à jouer pour Xbox. Avec l'éléphant PlayStation qui s'est transformé tout à coup du cheval blanc en 2013 à une espèce d'antéchrist du jeu vidéo en 2026, prenant une direction de plus en plus agressive contre le physique.Ils ont un boulevard monumental pour se positionner en sauveurs du support physique et ramener tout le monde de leur côté. Et au lieu de ça... ils font du Microsoft pur jus.Leur système de licence liée au disque pour préserver le physique, sur le papier c'est une bonne idée. En tout cas c'est une proposition intéressante qui "sauve" les meubles pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'à part les irréductibles qui passent leurs journées sur les forums, personne n'y comprend rien. Le grand public est largué avec leur charabia technique.Il leur aurait suffi d'un truc tellement simple : refaire un coup à la "Sony 2013" avec une vidéo cash, ultra-pédagogique, que même ta grand-mère comprend en deux minutes. Une vidéo coup de poing et c'était plié, ils ramenaient toute l'industrie et le grand public dans leur sens.Mais le pire, c'est qu'il n'y a aucune confirmation qu'ils sortiront encore des disques ou des lecteurs après 2028 pour leur prochaine machine.Franchement, niveau marketing, ils ont toujours été aux fraises, c'est affolant.C'est quand même à se demander comment ils en sont arrivés à plonger à ce point depuis la fin de la 360 alors qu'ils ont parfois (bon rarement mais quand même) les bonnes intuitions.Bref, ils ont les idées, mais ils sont infoutus de les vendre correctement ! Qu'en pensez-vous ?