J'aimerais donner mon avis et exposer mes craintes sur leur système hybride entre physique/numérique annoncé là.
Franchement, y avait un coup de poker royal à jouer pour Xbox. Avec l'éléphant PlayStation qui s'est transformé tout à coup du cheval blanc en 2013 à une espèce d'antéchrist du jeu vidéo en 2026, prenant une direction de plus en plus agressive contre le physique.
Ils ont un boulevard monumental pour se positionner en sauveurs du support physique et ramener tout le monde de leur côté. Et au lieu de ça... ils font du Microsoft pur jus.
Leur système de licence liée au disque pour préserver le physique, sur le papier c'est une bonne idée. En tout cas c'est une proposition intéressante qui "sauve" les meubles pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'à part les irréductibles qui passent leurs journées sur les forums, personne n'y comprend rien. Le grand public est largué avec leur charabia technique.
Il leur aurait suffi d'un truc tellement simple : refaire un coup à la "Sony 2013" avec une vidéo cash, ultra-pédagogique, que même ta grand-mère comprend en deux minutes. Une vidéo coup de poing et c'était plié, ils ramenaient toute l'industrie et le grand public dans leur sens.
Mais le pire, c'est qu'il n'y a aucune confirmation qu'ils sortiront encore des disques ou des lecteurs après 2028 pour leur prochaine machine.
Franchement, niveau marketing, ils ont toujours été aux fraises, c'est affolant.
C'est quand même à se demander comment ils en sont arrivés à plonger à ce point depuis la fin de la 360 alors qu'ils ont parfois (bon rarement mais quand même) les bonnes intuitions.
Bref, ils ont les idées, mais ils sont infoutus de les vendre correctement ! Qu'en pensez-vous ?
Ce truc de licence physique => démat est juste une confirmation de plus.
Mais bon àa continue de croire ya que sony qui veut tuer le physique
Il restera les Key Card, autrement dit du faux physique et du vrai physique avec les jeux Nintendo, mais pour combien de temps ?
La marque PlayStation est forte. Et ils ont des licences, des joueurs qui se sont fait leur bibliothèque physique et numérique sur ps3/4/5… les potes qui sont sur PlayStation, bref, l’habitude.
Et si la Helix est réellement un monstre avec l’accès à Steam, le prix fera mal, et le grand gagnant pourrait être valve. Bref c’est passionnant, à voir la direction de l’industrie.
Et comme a dit khazawi tous les gros éditeurs sont favorables au tout démat, tu crois ils vont s'amuser à continuer à imprimer des CD pour Xbox qui déjà de base ne fait même pas 20% de ventes physiques ?
Au USA les ventes physiques sur Xbox représentait 4%. Les mec c'est mort...
Les joueurs on passer plus d'une décennie a sucé Sony en toute circonstance en leur passant tout et maintenant que vous êtes déçu comme une femme trompé faudrait que Xbox fasse les choses pour vous en allant faire le contraire de ce qu'ils font depuis des années ?
Tout les éditeurs pousse pour le only dema et vous voudriez que la marque sur laquelle vous chiez en permanence vienne faire le sauveur ?
Vous vivez dans quel monde ? Vous subissez ce que vous avez semé et voir PlayStation vous chié dans la gorge c'est un régal et c'est que le début car après la merde il y aura l'avalanche de sperme.
On leur a appris que c'était la seul chose qui fonctionnait et donc ils ne savent faire que ca, ca ne leur est pas possible de sortir des sentier battu et c'est ce qui fait que toute les entreprises qui suivent cette économie fini tot ou tard par crever, et donc pour limiter la casse, il sépare en branche qu'il coupe une fois pourrie et qu'il remplace par une autre , jusqu'a ce que les nouvelle branche ne pousse plus assez et alors c'est le tronc qui pourri
yep mais xbox aussi... donc quite a faire des bons choix
Donc même avec un semblant de physique chez Xbox, ça ne changera rien fondamentalement dans les rapports de force
Si une.com doit être faite c'est le.seul endroit pour bien marquer le coup.
les tiers sont déjà OK depuis quelques temps déjà... la prochaine étape c'est généraliser les consoles sans lecteur.
Là la question c'est comment d'un point de vu juridique Capcom, Konami, EA,etc votn accepter ce système. Personne chez les tiers n'a un intérêt financier à accepter cela, que Xbox et ses jeux first party soit OK on va dire que c'est normal par contre pas sur que Capcom qui vend au rabais ses vieux Resident Evil demat soit ok pour les offrir aux anciens acheteurs des versions physique.
Après l'annonce faut maintenant les explications claires.
ce qui n'est pas tout a fais vrai, l’occasion permet au gros acheteur d'acheter plus en revendant leur jeux, ca fait donc tourner l'économie... donc les éditeurs gagne de l'argent avec l'occasion, mais ne sont pas assez malin pour s'en rendre compte
prenons un exemple: un joueurs va acheter 4 jeux a 60 euro et va en revendre a 40 , ca aura fait 240 euro pour l'éditeur, le joueurs lui aura dépenser 120 euro... l'occasion disparait , ce même joueurs avec ces 120 euro n'achètera que 2 jeux, donc 120 euro pour l'éditeur...
et celui qui rachète les jeux d'occasion c'est pareil, il va peut être acheter 1 jeux, neuf qu'il ne pourra pas revendre non plus... donc au final l'éditeur a vendu une copie de moins sans l'occasion qu'avec...
Donc la possibilité de dématérialiser des jeix d'occasion, c'est plutôt mal vu pour les éditeurs tiers et pas mal refuseront ce système car ils ne pourront pas vendre la version démat et/ou un remaster.
Cela ne veut pas dire que je suis du côté des éditeurs mais chacun a ses intérêts à défendre
Ils sont 100% perdants et ce n'est pas une hypothétique somme récupérée dessus pour financer des jeix neufs qui vont être la solution.
ils sont 100% gagnant et avec l'occasion les chiffres l'on déja démontrer, et ce n'est pas hypothétique, les jeux on baisser non seulement de 25% , mais en plus pour combler la perte de l'occasion, le editeurs sont obliger de brader les jeux eux même sur les stores... donc ils sont perdant 2 fois..., ils vendent moins de jeux et ils vendent moins de jeux prix plein...