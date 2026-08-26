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[Switch 2] DanganRonpa 2x2 sortira finalement en Game Key Card pour "des raisons inévitables"


Alors qu'il était prévu initialement en version physique classique
https://x.com/Wario64/status/2092674425338650955?s=20
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    posted the 08/26/2026 at 07:47 PM by aeris201
    comments (9)
    suzukube posted the 08/26/2026 at 07:53 PM
    Vu le prix des cartes de jeu complet et le peu d'engouement sur le jeu, difficile de reprocher à l'éditeur de protéger le (peu) de marge qu'il lui reste encore sur les jeux physiques...
    aerithlazyqueen posted the 08/26/2026 at 07:54 PM
    Normal c'est pas un gros studio
    aeris201 posted the 08/26/2026 at 07:59 PM
    aerithlazyqueen J'ai l'impression que les editeurs japonais ne peuvent pas s'en empecher, ils sortent presque tout en GKC. Je parie meme que Koei Tecmo a du mettre la pression a la Pokemon Company pour qu'elle accepte de sortir Pokopia sous ce format.

    Mais bon, perso j'ai rien contre ce format, ca ne me dérange pas et en terme de cout (et parfois de vitesse necessaire), ca se justifie
    natedrake posted the 08/26/2026 at 08:02 PM
    aeris201 Sinon, c'est comment MGS et Elden Ring sur Switch 2 l'imposteur (voir article précédent) ?
    suzukube posted the 08/26/2026 at 08:05 PM
    aeris201 J'regarde cette vidéo comme si je faisais l'enquête moi même
    jackfrost posted the 08/26/2026 at 08:05 PM
    Je vais rester sur ma version originale finalement .
    aerithlazyqueen posted the 08/26/2026 at 08:06 PM
    aeris201 Yes c'est sur
    loganwolverine posted the 08/26/2026 at 08:12 PM
    aeris201 J'ai l'impression que les doubles et triple compte NSEX ne peuvent pas s'en empecher, de mentir, mentir, mentir
    olex posted the 08/26/2026 at 08:30 PM
    Tellement inévitable que la réalité économique les rattrape. C'est dommage car la version Switch 1, elle, sera bien complète, et puis le jeu n'est pas non plus un foudre de guerre, ce qui rend le propos particulièrement détestable.
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