La sortie de « GTA 6 » approche. Comme le blockbuster de Rockstar ne sera pas disponible sur PC dans un premier temps, une console s'impose comme la plateforme idéale pour ce titre : la PS5 Pro. Toutefois, il est actuellement difficile de se la procurer au prix conseillé de 899,99 €. Sur le comparateur de prix Idealo, les offres débutent aux alentours de 999 €, généralement via des vendeurs sur eBay. La PS5 Pro est également affichée à ce prix sur Amazon, mais avec un bémol : le site indique qu'elle est « généralement prête à être expédiée sous 3 à 7 mois ». Les clients connaissent déjà ce genre de situation pour avoir acheté de la mémoire vive (RAM) ou des composants similaires par le passé.
Des enseignes comme Media Markt et Saturn affichent généralement la console comme étant « en rupture de stock » ou la proposent via des vendeurs tiers — par exemple à 1 299,99 €. Un pack incluant « EA Sports FC 27 » est disponible pour 1 379,99 €. Les stocks de la boutique officielle de Sony semblent également épuisés ; il est actuellement impossible de commander l'appareil via PlayStation Direct. Le message affiché indique : « Actuellement indisponible ».
La disponibilité et les prix actuels de la PS5 Pro rappellent la phase de lancement de la génération PS5. Fin 2020 et durant la période qui a suivi, la console était soit indisponible, soit vendue à des prix largement surévalués. À l'époque, la cause en était la pandémie de COVID-19 et son impact sur les chaînes d'approvisionnement. Cette fois, la « pandémie » a pour nom l'IA, qui a déclenché une crise mondiale des puces mémoire. Bien que Sony affirme avoir sécurisé ses approvisionnements en mémoire pour l'exercice fiscal en cours, la pénurie persistante pourrait tout de même être liée à ce problème.
« GTA 6 » génère une demande supplémentaire. Le jeu en monde ouvert de Rockstar doit sortir le 19 novembre 2026, initialement en exclusivité sur consoles. En l'absence de version PC au lancement, la PS5 Pro s'impose comme la plateforme la plus puissante pour y jouer. Par conséquent, la demande risque d'augmenter à l'approche de la sortie, alors que plane la menace de nouvelles pénuries d'approvisionnement. Quiconque est déterminé à posséder une PS5 Pro pour la sortie de « GTA 6 » ne devrait pas miser sur une baisse de prix, du moins pas en dessous du prix de vente conseillé. À ce tarif, la console phare pourrait encore être disponible chez les revendeurs locaux.
La PS5 Pro est sortie le 7 novembre 2024, avec un prix de lancement de 799,99 € en Allemagne. En 2026, Sony a porté ce prix à 899,99 €. Sur le plan technique, la console mise avant tout sur des performances graphiques accrues, un ray tracing amélioré et le PSSR — la technologie d'upscaling par IA de Sony permettant d'atteindre des résolutions plus élevées et une qualité d'image supérieure.
Le bond de performance le plus significatif concerne le volet graphique, qui bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire grâce à l'upscaling PSSR. Cela fait de la PS5 Pro une option intéressante pour les titres exigeants sur le plan graphique, comme « GTA 6 ». Toutefois, le lecteur de disque n'est pas inclus dans la boîte, bien qu'il soit possible d'en ajouter un ultérieurement pour environ 80 €.
Il semblerait que la console soit en rupture dans de nombreux pays, comme au Canada ou aux Pays-Bas par exemple, depuis 2 semaines.
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1vywil9/the_ps5_pro_has_reportedly_sold_out_across/
Attends on connait pas encore le mouv du leaker.
On aura un très gros pic c'est sûr mais à voir si l'effet sur les ventes consoles sera durable pour GTA VI.
la PS6 avec sa version GTA VI next gen va tres bien se vendre
À ce prix là, c'est une aubaine
Avec ma version ultimate de Vulverine, la rentrée s'annonce bien, sur mon nouvel écran 8k subventionné
Only for the payer
J'en ai moi même racheté une avec son lecteur suite à l'annonce de l'arrêt du physique, ce qui fait que j'ai 2 PS5 Pro et 2 PS5 standard (1er modèle) dont une jamais déballée, ça vaudra de l'or dans 10 ans.
Ils se préparent pour les prochaines décennies à survivre et pour la préservation du physique.
Je sais bien j'achète de temps en temps COD, et GTA c'est chaque décennie voir plus, je dis j'espère que c'est pas "QUE" ça qui sera acheté à terme, l'industrie a besoin de + que Activision et Rockstar ^^.
Pour l'effet plus que durable sur les ventes consoles, le temps nous dira, entre la sortie PC en décalée, les augmentations de prix, le contexte économique, le fait que pleins de futurs joueurs GTA ont déjà une PS5 depuis 2020...on verra
niflheim La plupart des gens s'en fichent voir ne sont même pas au courant que c'est la fin du physique, aussi, tous les jeux seront démat post 2028, PS5 pro comme PS6. Ils achètent pour GTA VI, détrompe toi.