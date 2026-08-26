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name :
Elden Ring
platform :
Switch 2
editor :
Bandai Namco Games
developer :
FromSoftware
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Switch 2] Elden Ring : les review tombent
https://www.metacritic.com/game/elden-ring-tarnished-edition/
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kevinmccallisterrr
,
hypermario
posted the 08/26/2026 at 02:42 PM by
aeris201
comments (
5
)
fiveagainstone
posted
the 08/26/2026 at 02:47 PM
Le report a fait du bien. C'est cool.
segatendo
posted
the 08/26/2026 at 02:55 PM
Ouf ! Nous voilà rassuré !
Une console de nouvelle génération à quasiment 500€ pourra faire tourner un jeu PS4/One correctement…
wickette
posted
the 08/26/2026 at 02:58 PM
segatendo
Une console de nouvelle génération de 10 watts en portable*
hypermario
posted
the 08/26/2026 at 03:05 PM
segatendo
Merci d'étaler en public ta médiocrité.
segatendo
posted
the 08/26/2026 at 03:11 PM
Hypermario
En quoi est-ce de la médiocrité mon petit poussin ?
Respire une fleur, prend une cuillère de soupe aux champignons et apprend qu’on peut être client et être critique envers la marque en elle même.
Maintenant ouvre la fenêtre, tu verras quand dans le rue il y a des femmes et des hommes avec qui tu peux échanger (pas des points VIP hein) ça te ferais du bien.
Tous ces champignons ont l’air de t’avoir épuisé !
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Une console de nouvelle génération à quasiment 500€ pourra faire tourner un jeu PS4/One correctement…
Une console de nouvelle génération de 10 watts en portable*
Respire une fleur, prend une cuillère de soupe aux champignons et apprend qu’on peut être client et être critique envers la marque en elle même.
Maintenant ouvre la fenêtre, tu verras quand dans le rue il y a des femmes et des hommes avec qui tu peux échanger (pas des points VIP hein) ça te ferais du bien.
Tous ces champignons ont l’air de t’avoir épuisé !