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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] Elden Ring : les review tombent



https://www.metacritic.com/game/elden-ring-tarnished-edition/
    tags :
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    Who likes this ?
    kevinmccallisterrr, hypermario
    posted the 08/26/2026 at 02:42 PM by aeris201
    comments (5)
    fiveagainstone posted the 08/26/2026 at 02:47 PM
    Le report a fait du bien. C'est cool.
    segatendo posted the 08/26/2026 at 02:55 PM
    Ouf ! Nous voilà rassuré !
    Une console de nouvelle génération à quasiment 500€ pourra faire tourner un jeu PS4/One correctement…
    wickette posted the 08/26/2026 at 02:58 PM
    segatendo
    Une console de nouvelle génération de 10 watts en portable*
    hypermario posted the 08/26/2026 at 03:05 PM
    segatendo Merci d'étaler en public ta médiocrité.
    segatendo posted the 08/26/2026 at 03:11 PM
    Hypermario En quoi est-ce de la médiocrité mon petit poussin ?
    Respire une fleur, prend une cuillère de soupe aux champignons et apprend qu’on peut être client et être critique envers la marque en elle même.
    Maintenant ouvre la fenêtre, tu verras quand dans le rue il y a des femmes et des hommes avec qui tu peux échanger (pas des points VIP hein) ça te ferais du bien.
    Tous ces champignons ont l’air de t’avoir épuisé !
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