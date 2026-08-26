IO Interactive a dévoilé de nouveaux détails techniques concernant la version Nintendo Switch 2 de 007 First Light, notamment les objectifs du studio en matière de résolution et de performances. Ces informations ont été présentées lors d'une conférence de développement à la gamescom intitulée « Glacier – Adaptabilité aux plateformes et enseignements tirés de 007 First Light », animée par Cris Vega (producteur exécutif) et Kristoffer Hammarsköld (programmeur principal du moteur) de chez IO Interactive.
Pour la version finale de 007 First Light sur Nintendo Switch 2, IO Interactive vise actuellement une résolution de sortie en 1080p, aussi bien en mode portable qu'en mode docké, le tout avec un taux de rafraîchissement stable de 30 images par seconde. IO Interactive a également évoqué l'utilisation du FSR ou du DLSS dans le cadre du développement de cette version Switch 2, l'objectif étant d'exploiter le matériel à son « potentiel maximal ».
Bien que le taux de 30 FPS place la version Switch 2 en deçà des modes de performance proposés sur des machines plus puissantes, le maintien d'une résolution 1080p constante dans les deux modes de jeu promet une version portable intéressante pour cette nouvelle aventure de Bond. La version Switch 2 semble déjà en bonne voie. Selon IO Interactive, 007 First Light tourne actuellement très bien sur la plateforme ; l'équipe se concentre désormais sur la correction de bugs et l'amélioration de la stabilité.
Lors de la présentation d'aujourd'hui à la gamescom, nous avons également pu voir un court extrait de gameplay préenregistré montrant la version Nintendo Switch 2 en action. Demain, nous aurons l'occasion d'essayer le jeu nous-mêmes et d'examiner de plus près les performances de 007 First Light sur la nouvelle console de Nintendo :
Reste à savoir si l'état actuel du développement concorde avec la date de sortie du 16 septembre évoquée par les rumeurs. IO Interactive n'a pas encore annoncé de date officielle, mais nous ne devrions plus tarder à le savoir.
Récemment j'ai fait Indiana Jones, gros downgrade mais ça n'empêche pas de passer un bon moment. Le gameplay reste le même et l'histoire aussi.
Tant que le framerate est stable et que ça ne lag pas...