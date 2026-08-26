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Rockstar répond enfin aux joueurs sur les leak de GTAVI
Rockstar :

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme, et ce n’est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps — qu’il s’agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles, ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître.

Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir demain cette présentation plus complète. Sa préparation a pris plus de temps que prévu, mais comme pour tout ce que nous faisons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes, et nous sommes déterminés à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances et de ce que vous méritez. Même s’il est regrettable que l’expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que tout le monde patientera encore un peu pour découvrir le jeu par soi-même le 19 novembre.

Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien cette semaine — vos mots ont compté plus que vous ne pouvez l’imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n’aurions pas le privilège de créer des jeux.

Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt.
https://x.com/RockstarGames/status/2092574304571433078
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    posted the 08/26/2026 at 11:41 AM by jenicris
    comments (28)
    heracles posted the 08/26/2026 at 11:43 AM
    Ils confirment donc que c'est authentique et pas de confirmation sur la date du build. Bref il y a rien à en tirer
    loganwolverine posted the 08/26/2026 at 11:47 AM
    Putain il ne vont pas avancer sa sortie
    jeanouillz posted the 08/26/2026 at 11:52 AM
    Ils auraient pu être "désolé" de ne sortir qu'une version demat et au prix fort, d'avoir forcé leurs devs de ne plus faire de télétravail, d'avoir des periodes de crush, de faire des trailers cachés derrière des paywall (Netflix) mais non, ils sont juste désolé pour l'attente...
    Bande de chiens de la casse
    altendorf posted the 08/26/2026 at 11:52 AM
    Bref, pas de panique, Rockstar va encore écraser l'industrie avant que Naughty Dog prenne la relève
    snave posted the 08/26/2026 at 11:53 AM
    Comme je l'ai déjà dit, on n'a strictement rien vu de GTA 6. Les quelques vidéos qui ont fuité ces derniers jours sont une goutte d'eau dans la mer de ce que proposera le jeu dans sa version finale. Je ne m'en fais même pas pour eux, ils écraseront tout comme RDR 2 l'a fait en son temps.

    Day one 100 fois pour ma part.
    draven86 posted the 08/26/2026 at 11:54 AM
    Soutien à eux !
    gasmok2 posted the 08/26/2026 at 11:58 AM
    Je suis navré pour les dévs car il n'y sont pour rien dans l'édition, mais ne pas le sortir en physique est une aberration.
    Encore une fois, pas de disque pas d'achat
    zekk posted the 08/26/2026 at 12:00 PM
    n'empêche à la place de Sony, je ne serais pas rassuré
    walterwhite posted the 08/26/2026 at 12:02 PM
    Aucun mea culpa sur la non sortie d’une version physique, du coup leur palabre => poubelle.
    fan2jeux posted the 08/26/2026 at 12:03 PM
    En meme temps, ils vont faire un trailer payant via netflix, et ça c est une premiere.
    kikoo31 posted the 08/26/2026 at 12:09 PM
    fan2jeux payant pour les préssés
    oro posted the 08/26/2026 at 12:09 PM
    Les gens qui chialent et leur souhaite le pire parcequ’ils ne sortent pas une version physique, vous avez un grain sérieux.
    Rockstar est une boite qui vend un produit vidéoludique, ils font ce qu'ils veulent avec ce qui leur appartient, ils ne vous doivent rien en fait, et personne ne vous oblige à acheter le jeu.

    C'est lunaire cette inversion des valeurs.

    Pour info j'ai pu préco le jeu à 60 euros sur Amazon, loin d'être un prix "fort" pour un jeu qui est estimé à presque 2 milliards de budget.
    heracles posted the 08/26/2026 at 12:11 PM
    oro Jeu que tu pourras jamais revendre. Même si tu comptes pas le faire, dis toi que des millions de joueurs se prêtent ou revendent leurs jeux.
    oro posted the 08/26/2026 at 12:14 PM
    Heracles j'entends et je suis pour le physique également, reste que c'est leur jeu et qu'ils font ce qu'ils veulent avec, ça ne justifie pas de foutre en l'air le travail de milliers de personnes via un leak. (même si dans l'absolu je pense que ça n'est pas vraiment grave et que ça ne changera pas les ventes).
    serve posted the 08/26/2026 at 12:15 PM
    Dire qu’ils ont viré des gens parce que, soi-disant, ils avaient leaké des choses sur GTA VI, et qu’ils ont même fermé un Discord, pour au final se faire enculer méchamment avec des gros leak de gameplay
    tripy73 posted the 08/26/2026 at 12:17 PM
    jeanouillz : très bon résumé, mais tu oublies d'avoir viré des employés qui voulaient se syndicaliser...

    Et avant qu'on viennent me dire que ce n'était pas la cause de leur licenciement parce que Rockstar a officiellement dit que c'était à cause de partage d'info sur des forums publics (lesquels ?), expliquez-moi donc pourquoi les mecs sont encore en train de lutter pour se syndicaliser 7 mois plus tard ?

    Bref, les mecs utilisent leurs dév pour faire pleurer dans les chaumières, mais bon vu que ça marche avec certains qui défendent les dév avec géométrie variable (bizarrement ça dérange pas quand d'autres leaks du même genre tombent) pourquoi ils s'en priveraient.
    raioh posted the 08/26/2026 at 12:26 PM
    Oh les pauvres bichons...
    Ils avaient juste à sortir des trailers comme n'importe quel autre studio et personne n'en aurait rien eu à foutre d'une vieille build qui leak, mais non, ça a encore voulu faire le studio supérieur qui montre pas son jeu et qui signe un deal avec Netflix pour se faire du blé pour montrer son trailer
    Cheh.
    brook1 posted the 08/26/2026 at 12:31 PM
    Force a eu, ça doit pas être la joie.
    loganwolverine posted the 08/26/2026 at 12:35 PM
    oro Bha tu oublies que tu es client aussi, et que on te dois le respect. J'emmerde toutes les sociétés.
    cyr posted the 08/26/2026 at 12:37 PM
    Cette réponse donne un malaise......le mec qui leak, ben il a vraiment le jeux.

    C'était pas du bluff....


    Rockstar aurai dut prendre les devants, faire un show télévisé, inviter des membres de site reconnu, pour essayer en direct gta6 devant des dizaines de millions de spectateurs.

    Comme ça le mec qui leak, ben personne n'aurait regarder ce qu'il fait.
    pcverso posted the 08/26/2026 at 12:39 PM
    Je trouve ca tellement gris les leak que je me demande si cest pas de la pub deguiser .
    gasmok2 posted the 08/26/2026 at 12:40 PM
    oro
    Préco un jeu en démat...je comprends vraiment pas le concept, t'avais peur d'une rupture de stock?
    m0nsieurx posted the 08/26/2026 at 12:41 PM
    0 Soutien à eux, j'aurais aimé plus de leaks, et ceux qui disent "force à eux" pour un studio qui vous prennent autant pour des vaches à lait vous êtes le genre de personne à ruiner l'industrie du jeu vidéo
    walterwhite posted the 08/26/2026 at 12:41 PM
    oro Bon chien
    jenicris posted the 08/26/2026 at 12:45 PM
    gasmok2 préco le code in box et l'avoir a 60
    oro posted the 08/26/2026 at 12:48 PM
    Loganwolverine c'est probablement là ou je pense différemment, je ne vois pas de manque de respect là dedans, juste un choix marketing. Le jeu est l'un des rare qui justifie son prix à mon sens (en me basant sur ce qui est promis, on va attendre la vidéo de demain pour confirmer). Et si je trouve qu'il ne vaut pas le prix ni les conditions de sa vente, et bien j'annulerais la préco et je continue à faire ma life, c'est tout .
    Après t'as le droit d'emmerder toute les sociétés, ça reste du personnel.

    Gasmok précisement, les boites qui contiennent le code en physique sur Amazon sont en rupture depuis. En soit pour du demat je suis d'accord sur le fond ça sert à rien, sauf que la boite vaut 20 euros moins cher que sur le store alors je prend

    Walterwhite y a des places en asile si tu te sens seul
    akinen posted the 08/26/2026 at 12:58 PM
    Le leak n’a eu aucune incidence perso. Je ne cautionne absolument pas cette culture du vol d’info. Je déteste les spoil pré-conf ou pré-release

    Dire que des gens donnent actuellement des milliers de dollars à ce genre d’individu.

    C’est clairement de la sélection naturelle.
    zekk posted the 08/26/2026 at 01:03 PM
    akinen
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