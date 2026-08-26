Rockstar :
Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme, et ce n’est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps — qu’il s’agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles, ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître.
Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir demain cette présentation plus complète. Sa préparation a pris plus de temps que prévu, mais comme pour tout ce que nous faisons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes, et nous sommes déterminés à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances et de ce que vous méritez. Même s’il est regrettable que l’expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que tout le monde patientera encore un peu pour découvrir le jeu par soi-même le 19 novembre.
Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien cette semaine — vos mots ont compté plus que vous ne pouvez l’imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n’aurions pas le privilège de créer des jeux.
Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt.
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posted the 08/26/2026 at 11:41 AM by jenicris
Bande de chiens de la casse
Day one 100 fois pour ma part.
Encore une fois, pas de disque pas d'achat
Rockstar est une boite qui vend un produit vidéoludique, ils font ce qu'ils veulent avec ce qui leur appartient, ils ne vous doivent rien en fait, et personne ne vous oblige à acheter le jeu.
C'est lunaire cette inversion des valeurs.
Pour info j'ai pu préco le jeu à 60 euros sur Amazon, loin d'être un prix "fort" pour un jeu qui est estimé à presque 2 milliards de budget.
Et avant qu'on viennent me dire que ce n'était pas la cause de leur licenciement parce que Rockstar a officiellement dit que c'était à cause de partage d'info sur des forums publics (lesquels ?), expliquez-moi donc pourquoi les mecs sont encore en train de lutter pour se syndicaliser 7 mois plus tard ?
Bref, les mecs utilisent leurs dév pour faire pleurer dans les chaumières, mais bon vu que ça marche avec certains qui défendent les dév avec géométrie variable (bizarrement ça dérange pas quand d'autres leaks du même genre tombent) pourquoi ils s'en priveraient.
Ils avaient juste à sortir des trailers comme n'importe quel autre studio et personne n'en aurait rien eu à foutre d'une vieille build qui leak, mais non, ça a encore voulu faire le studio supérieur qui montre pas son jeu et qui signe un deal avec Netflix pour se faire du blé pour montrer son trailer
Cheh.
C'était pas du bluff....
Rockstar aurai dut prendre les devants, faire un show télévisé, inviter des membres de site reconnu, pour essayer en direct gta6 devant des dizaines de millions de spectateurs.
Comme ça le mec qui leak, ben personne n'aurait regarder ce qu'il fait.
Préco un jeu en démat...je comprends vraiment pas le concept, t'avais peur d'une rupture de stock?
Après t'as le droit d'emmerder toute les sociétés, ça reste du personnel.
Gasmok précisement, les boites qui contiennent le code en physique sur Amazon sont en rupture depuis. En soit pour du demat je suis d'accord sur le fond ça sert à rien, sauf que la boite vaut 20 euros moins cher que sur le store alors je prend
Walterwhite y a des places en asile si tu te sens seul
Dire que des gens donnent actuellement des milliers de dollars à ce genre d’individu.
C’est clairement de la sélection naturelle.