Nous savons que vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles concernant les événements de la semaine dernière. Dire que la fuite de ces vidéos de gameplay de Grand Theft Auto VI a été déchirante pour notre équipe serait un euphémisme, et ce n’est évidemment pas ainsi que nous avions prévu de vous présenter le jeu après tout ce temps. Nous sommes vraiment désolés que tout cela ait pris autant de temps — qu’il s’agisse de finaliser le jeu (nous y sommes presque !), de partager davantage de détails et des séquences de gameplay officielles, ou encore de fournir à la communauté toutes les informations que vous souhaitez connaître.



Nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir demain cette présentation plus complète. Sa préparation a pris plus de temps que prévu, mais comme pour tout ce que nous faisons, nous savons que nous devons dépasser vos attentes, et nous sommes déterminés à vous offrir un résultat à la hauteur de vos espérances et de ce que vous méritez. Même s’il est regrettable que l’expérience de jeu prévue puisse désormais être affectée par certains spoilers, nous espérons que tout le monde patientera encore un peu pour découvrir le jeu par soi-même le 19 novembre.



Nous tenons à remercier tous les membres de la communauté qui nous ont envoyé des messages de soutien cette semaine — vos mots ont compté plus que vous ne pouvez l’imaginer pour notre équipe. En fin de compte, nous créons ce jeu pour vous, et sans vous, nous n’aurions pas le privilège de créer des jeux.



Nous avons hâte de vous en dire plus très bientôt.

Rockstar :