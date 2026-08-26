Salut les gars,



Étant complètement plongé dans le sujet en ce moment — puisque je prépare un gros dossier sur la VF, son évolution et toutes ses péripéties — il y a une actualité que je trouve assez folle autour de **Crimson Desert**.

(Petite correction déjà : on n’est pas à presque sept mois après la sortie, mais à **un peu plus de cinq mois**).

Crimson Desert est sorti le **19 mars 2026**, et le **25 août**, Pearl Abyss a publié gratuitement pour tous les possesseurs la mise à jour **Crimson Desert Enhanced 2.00.00**.



Et ce n’est pas une petite VF ajoutée à l’arrache.

Pearl Abyss vient d’intégrer un **doublage intégral français**, accompagné de quatre autres nouveaux doublages : allemand, espagnol, portugais brésilien et japonais.



La mise à jour retravaille également la narration avec de nouvelles cinématiques et de nouvelles séquences narratives tout au long de la quête principale.



Et le truc devient encore plus intéressant puisque les premiers détails concernant le casting français commencent à apparaître, et ça semble particulièrement conséquent.

Donc non, on n’est visiblement pas devant trois lignes générées à l’arrache six mois après la sortie.

Ce que je trouve vraiment inhabituel ici, c’est le **timing**.



Ajouter des sous-titres plusieurs mois après une sortie, ça arrive. Ajouter quelques voix, ça existe également.

Mais financer, produire et intégrer **un doublage français complet d’un gros open world plusieurs mois après sa commercialisation**, simultanément à une refonte narrative gratuite importante, c’est beaucoup plus rare.



Et surtout, Pearl Abyss ne finance pas seulement la VF : ce sont **cinq nouveaux doublages complets simultanément**.



Ça laisse fortement penser que cette décision était engagée depuis un certain temps. Un doublage de cette ampleur implique adaptation, casting, direction artistique, enregistrement, intégration, localisation et QA. Ce n’est vraisemblablement pas quelque chose qui se décide trois semaines avant la Gamescom.

Et il y a un détail que vous allez probablement trouver assez amusant.



J’ai creusé un peu : **une VF IA de Crimson Desert existait déjà depuis plusieurs mois sur Nexus Mods.**



Elle a été publiée fin avril, à peine plus d’un mois après la sortie du jeu. Son auteur la présente comme une traduction par IA des voix de l’intégralité du jeu, avec des dizaines de milliers de fichiers audio traités, et documente même les problèmes de prononciation, d’échantillonnage, d’accents ou de synchronisation rencontrés pendant le développement.



Donc on obtient presque un cas d’école pour le sujet sur lequel je travaille actuellement :



**19 mars 2026 :** Crimson Desert sort sans VF parlée.

**Fin avril :** la communauté dispose déjà d’une VF intégrale générée par IA.

**25 août :** Pearl Abyss publie officiellement cinq nouveaux doublages complets, dont une véritable VF française, avec Crimson Desert Enhanced.



Franchement, ça mérite largement une place dans mon radar traduction.

Et surtout, ça pose une question que je trouve passionnante :



Est-ce qu’on commence à entrer dans une époque où l’absence de doublage au lancement n’est plus nécessairement définitive ?



Parce que si l’expérience Crimson Desert s’avère économiquement viable, les joueurs vont forcément commencer à poser la question aux autres éditeurs :



**« Pourquoi eux peuvent ajouter un doublage intégral plusieurs mois après la sortie, et pas vous ? »**



Et parallèlement, les doublages communautaires réalisés avec l’IA deviennent suffisamment rapides et ambitieux pour parfois combler le vide avant même les éditeurs.

Entre traduction professionnelle, IA, communauté, localisation tardive et préservation, je pense qu’on est seulement au début de quelque chose.



Autant vous dire que je vais encore devoir retravailler mon documentaire avant de vous le livrer dans quelques semaines.



Et je vous préviens : **ça va être gros.**