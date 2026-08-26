profile
Final Fantasy VII Revelation
3
Likers
name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
guiguif
184
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6841
visites since opening : 13266625
guiguif > blog
all
Final Fantasy VII Revelation : Nouveaux screens + Trailer japonais
En plus du trailer japonais, Square-Enix dévoile quelques nouveaux screens.














    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, wickette
    posted the 08/26/2026 at 09:34 AM by guiguif
    comments (11)
    adamjensen posted the 08/26/2026 at 09:55 AM
    Comment ca donne grave envie.
    ouken posted the 08/26/2026 at 10:07 AM
    Dommage unreal mal exploiter
    vyse posted the 08/26/2026 at 10:09 AM
    ouken c'est le 4 oui
    zekk posted the 08/26/2026 at 10:09 AM
    fan2jeux posted the 08/26/2026 at 10:11 AM
    Effectivement la map de canyon cosmo semble legerement differentes.

    Le retour de l invoc secrete typhon ( je crois), celle qu on obtient vers canyon cosmos justement apres le cratere généré par ultima weapon.
    A mon avis, il y aura des ordres d evenement qui vont changer.
    jenicris posted the 08/26/2026 at 10:21 AM
    ratchet posted the 08/26/2026 at 10:24 AM
    Ça va être une dinguerie
    ouken posted the 08/26/2026 at 10:42 AM
    vyse ça ce voie c'est pas folichon
    wickette posted the 08/26/2026 at 10:45 AM
    Day one

    J’espère que les défauts autour du rythme de Rebirth (surtout les mini-jeux) et l’aspect open-world quêtes fedex seront retravaillés.

    Mais rien que le plan artistique et ost je prends déjà, ce sont des bosseurs
    brook1 posted the 08/26/2026 at 10:49 AM
    Le combat contre Emeraude a l'air de se passer dans une arène au réacteur Mako sous-marin de Junon, j'espère que l'exploration avec le sous-marin ne va pas être sacrifiée.
    aerithlazyqueen posted the 08/26/2026 at 11:01 AM
    Mouais ça manque de Aerith tout ça va falloir je modds le jeu sauf si c'est voulus .
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo