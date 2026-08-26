Une version remastérisée de The Witcher 3: Wild Hunt vient d'être annoncée pour la Nintendo Switch 2, et nous avons le plaisir de confirmer qu'une mise à niveau gratuite depuis la version Switch 1 est prévue. En temps normal, ce RPG sera vendu au prix de 60 $. Toutefois, nous pouvons confirmer que la mise à niveau sera gratuite si vous aviez acheté The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Vous pouvez d'ores et déjà précommander la version remastérisée sur le Nintendo eShop. À l'heure actuelle, cela ne concerne toutefois que la version numérique. Aucun plan n'a encore été confirmé pour la version physique, CD Projekt ne s'étant pas encore prononcé à ce sujet. Chez Square-Enix et SEGA, ceci auraient été payant, et vendu assez cher.
Il ne manque plus qu'une annonce d'une version physique qui ne soit pas en format GKC, et la leçon serait magistrale.
Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1vyeug0/this_is_great_so_what_the_hell_is_square_enix/
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posted the 08/26/2026 at 03:32 AM by link49
si je ne l'avais pas déjà sur switch 1 je l'aurais sûrement pris.
oui justement et je m'en contenterais mais parfois ça démange le petit collectionneur en moi de ne pas avoir la dernière version en date dans sa version boite comme les NS2E des xenoblade par exemple....déjà que ces versions full cartouche se font si rare ces dernier temps^^"
J'ai pas pris des jeux à cause de ça d'ailleurs.
Konami est pas mal dans le genre aussi (hein Suikoden I&II...)
Depuis ils font tout pour remonter, ce qui est la moindre des choses. Faudra voir à la sortie de witcher 4.
Mais on peut pas tous avoir.