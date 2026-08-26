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The Witcher 3 : Wild Hunt
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name : The Witcher 3 : Wild Hunt
platform : Switch
editor : Bandai Namco Games
developer : Saber Interactive
genre : RPG
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[Switch 2] CD Projekt a t-il donné une leçon Square Enix / SEGA?


Une version remastérisée de The Witcher 3: Wild Hunt vient d'être annoncée pour la Nintendo Switch 2, et nous avons le plaisir de confirmer qu'une mise à niveau gratuite depuis la version Switch 1 est prévue. En temps normal, ce RPG sera vendu au prix de 60 $. Toutefois, nous pouvons confirmer que la mise à niveau sera gratuite si vous aviez acheté The Witcher 3 sur Nintendo Switch. Vous pouvez d'ores et déjà précommander la version remastérisée sur le Nintendo eShop. À l'heure actuelle, cela ne concerne toutefois que la version numérique. Aucun plan n'a encore été confirmé pour la version physique, CD Projekt ne s'étant pas encore prononcé à ce sujet. Chez Square-Enix et SEGA, ceci auraient été payant, et vendu assez cher.



Il ne manque plus qu'une annonce d'une version physique qui ne soit pas en format GKC, et la leçon serait magistrale.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1vyeug0/this_is_great_so_what_the_hell_is_square_enix/
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    posted the 08/26/2026 at 03:32 AM by link49
    comments (12)
    kinectical posted the 08/26/2026 at 03:54 AM
    Ils in donnée une leçons à tout les développeurs
    mercure7 posted the 08/26/2026 at 04:47 AM
    . . . et à Nintendo
    derno posted the 08/26/2026 at 05:09 AM
    s'ils sortent le jeux en version cartouche, la leçon sera totale et
    si je ne l'avais pas déjà sur switch 1 je l'aurais sûrement pris.
    cyr posted the 08/26/2026 at 05:12 AM
    derno mais la maj est gratuite non? Inutile de le racheter.
    derno posted the 08/26/2026 at 05:30 AM
    cyr
    oui justement et je m'en contenterais mais parfois ça démange le petit collectionneur en moi de ne pas avoir la dernière version en date dans sa version boite comme les NS2E des xenoblade par exemple....déjà que ces versions full cartouche se font si rare ces dernier temps^^"
    shinz0 posted the 08/26/2026 at 05:31 AM
    Ils ont donné une leçon à l'industrie
    testament posted the 08/26/2026 at 05:51 AM
    pas seulement eux mon cher link
    hyoga57 posted the 08/26/2026 at 05:54 AM
    Bizarre que tu ne dises pas dans le titre qu’ils ont surtout donné une leçon à Nintendo ?
    jeanouillz posted the 08/26/2026 at 06:15 AM
    kinectical a tous les editeurs*
    suikoden posted the 08/26/2026 at 06:16 AM
    J'avoue que SE et Sega a nous sortir des version Switch 2 parfois apres et sans aucune compatibilité avec la version Switch 1 sans aucune raison (FFX, Octopath et les Persona 5 en général d'ailleurs) et parfois si (FFT et Sonic Racing CW meme si payante).

    J'ai pas pris des jeux à cause de ça d'ailleurs.
    Konami est pas mal dans le genre aussi (hein Suikoden I&II...)
    akinen posted the 08/26/2026 at 06:18 AM
    Nintendo n’en a rien à faire et la leçon, ils l’ont apprise avec la sortie initiale de cyberpunk.

    Depuis ils font tout pour remonter, ce qui est la moindre des choses. Faudra voir à la sortie de witcher 4.
    cyr posted the 08/26/2026 at 06:20 AM
    derno dans ton cas, il faut attendre 15 ans. Comme ça tu aura la dernière des dernière version. Au risque que le jeux soit plus en vente..
    Mais on peut pas tous avoir.
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