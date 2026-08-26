Y'a carrément Snoop Dogg dans un DLC totalement gratuit dans Hitman Absolution !
C'est une dinguerie comme Snoop Dogg il vit trop bien sa vie Il est PARTOUT ! Cette aura... ah ah ah une vraie légende !
Bon, sinon, j'retourne sur Pokémon Z-A, j'sais pas pourquoi j'suis tombé addict là... 6 mois après la sortie du jeu xD ! Et à part Ananta et The Witcher 3 Remastered sur Switch, je ne retiens pas grand chose de cette conférence Gamescom (en fait je vois pleiiiiin de jeux mais j'arrive à en retenir aucun, à part FFVII part 3 et Gears e-Day mais ce ne sont pas vraiment des surprises quoi...).
Bon, mention spéciale (j'avoue je regarde les 2h de Gamescom en différé) au retour de "guitar hero" (team premier degré svp commentez pas) !
MAJ : WAAAAA CRAZY TAXI QUI REVIENT AVEC SES MUSIQUES ORIGINALES
J'viens de Capturer Zygarde dans ZA, j'sais pas si je vais continuer pour avoir le charme chroma et partir à la chasse aux chromatiques -_-. Mais j'avoue qu'un Pokémon avec les même mécaniques MAIS dans un monde ouvert qui ne soit pas qu'une ville, ça serait top !
47, voici Snoop Dogg, le véritable assassin de 2Pac