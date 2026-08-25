On a tous notre avis mais un truc me saute aux yeux. Le talents des équipes Chinoises et Coréenne sur les jeux. Free To play ou non, il y a une maitrise des moteurs utilisés. Probablement Unreal Engine.



Et je compare avec les productions Japonaises cache misère, c'est risible.



Un des jeux montrés ce soir a une vibe Atelier, pourtant a des années lumières de ce que propose Koei Tecmo.





Bref tout ca pour dire que je n'excuserais plus les productions Japonaises Cheap Cache misère. Le Japon n'est plus ce qu'il était hormis des productions a la Capcom.



Oui le Gameplay blabla... Mais plus d'excuse pour le manque de talent derrière les productions au graphismes PS3 HD vendu au prix d'un AAA.





Je ne ferais plus d'achat soutient pour les productions Japonaises. C'est moche ? Ca manque d'ambition ? C'est pas un studio indépendant ? Next