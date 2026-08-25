On a tous notre avis mais un truc me saute aux yeux. Le talents des équipes Chinoises et Coréenne sur les jeux. Free To play ou non, il y a une maitrise des moteurs utilisés. Probablement Unreal Engine.
Et je compare avec les productions Japonaises cache misère, c'est risible.
Un des jeux montrés ce soir a une vibe Atelier, pourtant a des années lumières de ce que propose Koei Tecmo.
Bref tout ca pour dire que je n'excuserais plus les productions Japonaises Cheap Cache misère. Le Japon n'est plus ce qu'il était hormis des productions a la Capcom.
Oui le Gameplay blabla... Mais plus d'excuse pour le manque de talent derrière les productions au graphismes PS3 HD vendu au prix d'un AAA.
Je ne ferais plus d'achat soutient pour les productions Japonaises. C'est moche ? Ca manque d'ambition ? C'est pas un studio indépendant ? Next
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posted the 08/25/2026 at 08:15 PM by loganwolverine
Pas que japonaise.
On en parle de la présentation du prochain Black Myth quand des occidentaux arrivent parfois même pas à pondre un prototype dans le même laps de temps ?
La Chine et la Corée du Sud vont rouler sur le monde.
Il manque encore une âme dans plusieurs productions mais quand ils arriveront à trouver la bonne écriture et un peu de profondeur dans le casting au-delà de belles gueules et gros cul, ça va couiner dans le reste du monde.
burningcrimson La ca m'a sauté au yeux de manière magistrale. Je vois les jeux Japonais que j'ai, les upgrades payants à la Nintendo, les productions Cheapos Bandai Namco, Koei.... C'est a gerber a coté.
Je ne soutiens plus les productions sans ambitions. On est en 2026, plus sur PS3
Il manque encore une âme dans plusieurs productions mais quand ils arriveront à trouver la bonne écriture et un peu de profondeur dans le casting au-delà de belles gueules et gros cul, ça va couiner dans le reste du monde."
Et le jeu coréen que j'ai vu la c'est un vieux ripooff de The Finals.
Côté japonais, je préfère de loin Onimusha Way of the Sword et côté occidental, God of War Laufey.
bah je préfère 100 fois acheter un jeux ps3 hd au prix d'un AAA si le gameplay derrière est maitriser, qu'un AAA chinois vide et creux ou au gameplay non maitrisé comme la majorité de leur production...
et les prod japonaise reste devant les prod chinoise et coréene sur tout les genres...
burningcrimson Ses trou du cul n'ont même pas reussit a faire tourner convenablement le dernier Atelier... Alors que ca casse pas trois pattes a un canard... Non mais plus d'excuse. Le dernier Disgaea pue la merde, j'ai des tas de licences comme ca ou j'achète par soutient et c'est moche, vide et merdique. Exactement ce que certaines soutiennent des productions Chinoise par exemple
c'est pas parce qu'il y a des mauvais jeux jap qu'il le sont tous, mais excuse moi, si wukong a de la gueule niveau gameplay on est très loin derrière les production japonaise du genre en terme de maitrise...
Non il y a un manque claire d'ambition dans les productions Japonaise.
je ne pense pas qu'il y a un manque d'ambition, par contre il ne faut plus la chercher aujourd'hui chez les même studio... square enix ce n'est pas squaresoft, et en effet koei techmo ce n'est plus ca non plus et capcom c'est 50/50...
mais fromsoft reste au top, platinium malgré leur retrait actuel font les meilleurs beat em all, falcom font de l’excellent boulot avec le remake de trail in the sky...
par contre aucune production chinoise actuelle n'a réussi a faire au dessus... wukong est sympa, mais pas excellent... et les autres, peu valent le coup d'en parler... c'est pareil pour stellar blade, le jeu est bon, mais pas au dessus de ce qu'on a pu jouer sur les prod japonaise des gen précédente...
On arrive a la PS6, en 2026 il n'y a plus d'excuses. Et l'excuses qu'ils utilisaient de "On fait aussi le jeu sur VITA/SWITCH/SWITCH 2 ne passent plus. La dernière console de Nintendo en a dans le ventre et peut faire tourner les dernières grosses production Capcom et occidentale...
sauf que non on est toujours sur ps4... et le jeux video n'a plus évoluer depuis le fin de la ps3... oui graphiquement c'est un peu mieux, mais en terme de gameplay ca ne fait que régresser... l'industrie se casse la gueule et tant qu'elle n'aura pas totalement sombrer ca va continuer de régresser...
alors je suis d'accord le jv japonais c'est moins bon qu'avant parce qu'il essaye de plaire aux américains (et dieu sait que l’Amérique c'est un fléaux)... et les banque américaine tout comme sony faisant pression et les poussant a la censure ca ne les aides pas vraiment non plus, mais ca ne veut pas dire que le jeu chinois ou koréen c'est mieux...
le jour ou je trouverais un jeux chinois ou corée qui fera mieux que les production japonaise auquel j'ai jouer je changerais peut être d'avis mais ca n'est pas encore arriver
alors certes graphiquement (et je dis bien graphique pas DA) c'est supérieur, mais actuellement ce n'est que ca... leur scénario sont bidon, leur gameplay ne sont pas maitriser, leur DA sont générique au possible et leur monde n'ont aucune cohérence, et surtout et plus je teste des jeux chinois plus je le remarque leur jeu sont formaté comme pas possible, ca coche des case de la même manière que les AAA américain et ca j'en peux plus, il n'y a aucune créativité dans leur jeu, c'est industriel au possible, beau mais fade
Vas voir du coté des indés si tu n'as pas une industrie qui évolue.
on a pas trop encensé les productions japonaise, qui reste encore aujourd'hui au dessus de production américaine... personne n'arriva a avoir le charisme d'un jeu vanillaware, difficile de trouver un scénario plus prenant qu'un utawarerumono, et comme je dis aucun beat em all n'arrive a la cheville d'un jeu platinium game...
maintenant si les chinois ou les coréen arrive a faire quelque d’excellent un jour, alors je changerais d'avis mais jusqu’à présent ca n'est pas encore arriver...
Vas voir du coté des indés si tu n'as pas une industrie qui évolue.
bah justement j'ai l'impression de voir des clone a la chaine, l'indé ca devient compliquer aujourd'hui... autant que le AAA d'ailleurs et pareil il y a quelque rare exception mais surtout comme pour le AAA beaucoup de personne qui crie au génie pour des jeux qui reprenne des concept qui sont vieux de 30 ans
si je dois dire un seul jeu qui a oser quelque chose cette année c'est pragmata et c'est japonais... bah oui encore une fois
Bha encore une fois je te renvoie vers les indépendants de niche. Qui non ne se ressemble pas tous. Et il y a des très bon jeux Européen et Américain bien meilleurs que les productions Jap.
Un de ses jours après avoir enlevé ton coté Kikou Jap (Sans me moquer) je suis pareil, tu verras que c'est très bien ailleurs aussi, et souvent bien meilleurs que les Japs
Aussi, attendez que les jeux sortent avant de juger, surtout quand c'est du UE5 derrière
Ils ont énormément de talent mais pour moi l'essentiel c'est de m'amuser pas d'avoir du raytracing HDR 4K tessellé lumen nanite truc...et c'est pas au niveau sur ce point, cohérence, scénario, D.A., lore, design/gameplay beaucoup trop homogène, de très nombreux thèmes/univers ne peuvent être abordés dans les jeux Chinois par peur de censure etc.
Les gens peuvent s'extasier, parfois rabaisser le Japon, derrière ils ne font que reprendre du DMC, Sekiro, Elden Ring, car ce sont ces créatifs Japonais qui définissent l'action moderne dans le JV.
mais le studio est japonais et situé au japon, ce sont des japonais qui y travaille principalement...
Clair Obscur c'est Français
mais qui comme je dis recopie tous les codes des jeux japonais, clair obscur c'est du ff7 original dans toute ca conception jusqu'a la structure de la map
Elden Ring c'est surtout un effet de mode
un effet de mode qui dure depuis demon soul... donc plus de 15 ans...
je dirais que les jeux chinois sont plus l'effet de mode...
Bha encore une fois je te renvoie vers les indépendants de niche. Qui non ne se ressemble pas tous. Et il y a des très bon jeux Européen et Américain bien meilleurs que les productions Jap.
si ils se ressemble tous, il y a des exception comme je l'ai dis mais c'est d'ailleurs de plus en plus dur a les trouver... et c'est très difficile de trouver un jeu américain qui fait mieux qu'un jeu japoanis, pour le européen il y en a quelque un mais pas une minorité (baldur, clair obscur)...
Un de ses jours après avoir enlevé ton coté Kikou Jap (Sans me moquer) je suis pareil, tu verras que c'est très bien ailleurs aussi, et souvent bien meilleurs que les Japs
t'es le double compte de kalas toi ... le seul a cracher sur les prod japonaise, a encenser les prod chinoise, et a parler de kikou jap...
et non c'est pas du tout meilleurs tu n'as pas du jouer a beaucoup de jeu jap pour dire ca...