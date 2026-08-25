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Votre avis sur l'Opening Night Live de la Gamescom 2026
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posted the 08/25/2026 at 08:00 PM by
marchand2sable
comments (
38
)
shanks
posted
the 08/25/2026 at 08:01 PM
toujours plus usant
y a du très lourd, mais c'est un enchaînement sans le moindre sens.
à chaque fois, l'impression d'être une putain d'oie qu'on gave.
rbz
posted
the 08/25/2026 at 08:02 PM
Horrible et caricatural.
Et le trailer de vii absolument ridicule. La hype est négative.
sickjackz
posted
the 08/25/2026 at 08:03 PM
J’ai trouvé ca a chier...
jenicris
posted
the 08/25/2026 at 08:04 PM
Une horreur...jusqu'à TW3 et FF7 Revelation
4/10
marchand2sable
posted
the 08/25/2026 at 08:05 PM
2H c'est trop long et les jeux ne sont pas assez intéressants. On oublie même très vite les titres de ce qu'on a vu tellement les trailers ne dégagent rien et ça enchaîne un trop-plein de jeux osef.
Bref très déçu pour ma part.
masharu
posted
the 08/25/2026 at 08:05 PM
Bof/20.
altendorf
posted
the 08/25/2026 at 08:05 PM
https://www.youtube.com/watch?v=sLl4YXqHMRQ
guiguif
posted
the 08/25/2026 at 08:06 PM
A chier.
waurius59
posted
the 08/25/2026 at 08:06 PM
J'aurais aimé qu'ils nous disent si FF7 révélation sortait en physique...
jofe
posted
the 08/25/2026 at 08:06 PM
J'ai l'impression qu'à chaque show de Geoff on a systématiquement un trailer de FF7 et une nouvelle cible dans Hitman, même les shows c'est du remastered.
mwaka971
posted
the 08/25/2026 at 08:07 PM
rbz
comment tu sais que la hype est négative? En quoi le trailer est nul non parce que perso fan des 2 épisodes précédents ce trailer m'a hypé
vers0
posted
the 08/25/2026 at 08:08 PM
Je retiens blood walker, metro ,ecodus ,gear ,defiant et tw3r . Sinon pour l'ensemble 6/10
nobleswan
posted
the 08/25/2026 at 08:08 PM
Je retiens Gears of war, No Law, Metro 2039 Megaman et Silent hill le reste j'ai déjà oublié.
marchand2sable
posted
the 08/25/2026 at 08:08 PM
waurius59
Il sera surement en physique vu que c'est en 2028 la fin du physique sur playstation.
sonilka
posted
the 08/25/2026 at 08:08 PM
J'ai vu que la dernière heure et c'était trop. Au final la meilleure annonce c'est la MàJ de TW3 et sa future extension.
ziggourat
posted
the 08/25/2026 at 08:09 PM
C'est indigeste, tout s'enchaîne trop vite, sans cohérence, plus aucun trailer n'est impactant. Même le trailer de FFVII révélation ne donne pas du tout envie. On sent que certains trailers sont coupés pour pas dépassé les 1 minutes sinon l'éditeur aurait été contraint de payer des pénalités de dépassement. Bref, vraiment horrible, je crois que c'est la dernière fois que je me tape une conférence, si c'est juste pour se taper des trailers en série, j'attendrai le lendemain.
Il n'y a plus de show, ce n'est qu'une publicité géante
link571
posted
the 08/25/2026 at 08:12 PM
J’ai passer un agréable moment sans être extraordinaire
natedrake
posted
the 08/25/2026 at 08:12 PM
Rien d'intéressant pour moi.
zekk
posted
the 08/25/2026 at 08:14 PM
rbz
tu forces trop ça devient caricatural
zboubi480
posted
the 08/25/2026 at 08:15 PM
De plus en plus de chinoiseries qui finissent par toutes se ressembler....mais bon Gears of War E-day et le Remastered de Witcher 3 ont refait ma soirée ????.....et puis Crimson Desert commence à me titiller quand sa mise à jour va sortir
rbz
posted
the 08/25/2026 at 08:16 PM
zekk
je préfère jouer au prochain atelier random qu'a révélation, c'est même pas une caricature
adamjensen
posted
the 08/25/2026 at 08:16 PM
C’était pas fou, mais c’était pas à chier non plus.
Au moins, ça ne manquait pas de rythme.
Sinon, voici ce que j’ai retenu :
- Ananta : Le scénario m’intéresse, et la mise en scène est présente et plutôt pas mal, mais prudence, car c’est un free-to-play.
- Crimson Desert : Le fait qu’ils aient rajouté une VF au jeu est vraiment une bonne surprise, en plus du fait qu’ils améliorent le scénario. Je lui laisserais "peut-être" sa chance un jour.
- Rayman
- The Blood of Dawnwalker
- Exodus : On a enfin une date de sortie.
- Metro 2039
- Nolaw : Une bonne surprise, en plus il y a pas mal d’infiltration, ce qui me plaît beaucoup. J’espère qu’il sera aussi possible de faire le jeu en totale infiltration.
- Final Fantasy 7 Revelation
- The Witcher 3 : Je suis surpris par le remaster du 3, en plus ils ont aussi amélioré le système de combat dont beaucoup se plaignaient, et beaucoup d’autres choses. Je me retaperais peut-être la trilogie. Ils auraient dû l’appeler "Enhanced Edition", comme ça la boucle aurait été bouclée, c’est un peu dommage, mais rien de grave. Sinon, pour la nouvelle extension, c’était un peu du foutage de gueule, on a quasiment rien vu. Je suis plus intéressé pour l’instant par le remaster que par la nouvelle extension.
waurius59
posted
the 08/25/2026 at 08:18 PM
marchand2sable
bah pour le moment j'attends de voir phantom blade zero n'est pas en physique en Europe
zekk
posted
the 08/25/2026 at 08:19 PM
rbz
tu en deviens ridicule, tu as toi même vanté Rebirth dont ce troisième épisode est la suite logique et aura au minimum les même qualités
Mais tu nous sors maintenant que tu préfères toucher à un énième atelier serie qui n'évolue quasiment jamais ok
marchand2sable
posted
the 08/25/2026 at 08:23 PM
waurius59
Ah oui c'est vrai bien vu.
rbz
posted
the 08/25/2026 at 08:40 PM
zekk
vanté sur certains aspects, mais rebirth j'en suis ressortis amer sur pleins d'autres.
et ce qui est montré dans cette suite va effectivement dans le sens des choses que j'ai pas aimé dans rebirth avec surement encore plus de contenu foutraque. ( les job, le parachute beurk pour l'instant)
zekk
posted
the 08/25/2026 at 08:47 PM
rbz
mouais, que tu avais pas mal kiffé, bizarre ce virage à 360 degrés
rbz
posted
the 08/25/2026 at 08:49 PM
zekk
pourtant j'ai souvent nuancé en parlant de l'open world et le coté parc d'attraction du jeu ... plus le "tout ça pour ça " du virage méta
jenicris
posted
the 08/25/2026 at 08:52 PM
rbz
plutôt d'accord avec
zekk
, t'avais l'air bien de sur kiffer Rebirth à l'époque et d'ailleurs tu le défendais souvent
Après libre a toi de changer d'avis
zekk
posted
the 08/25/2026 at 08:52 PM
rbz
légèrement mais on a eu droit à j'ai vraiment bien kiffé et des ovations sur le système de combat
kinectical
posted
the 08/25/2026 at 08:53 PM
Seul truc intéressant pour moi c’était le trailer de Metro 2039 et l’annonce de l’énorme upgrade de malade de Witcher 3
jasonduval
posted
the 08/25/2026 at 08:57 PM
Ennuyeux, jeux deja vu milles fois,aucune surprise,one more thing un remastered.... que dire ?!
rbz
posted
the 08/25/2026 at 09:00 PM
zekk
bah pour le système ça bouge pas, c'est un des truc les plus satisfaisant en jrpg moderne. et oui j'ai kiffé mon expérience mais ça n'empêche pas que j'ai moins kiffé d'autres trucs dont certains qui viennent un peu ternir l'appreciation
il est ou le problème ?
jenicris
Je le défendait quand des gens utilisait des arguments fallacieux pour l'enfoncer et ils étaient nombreux ... comme je défends square unix très souvent sur ce site.
sincèrement je sais pas comment vous faites pour être enthousiaste avec les trailers de révélation.
premier vrai trailer de rebirth a l'époque
https://youtu.be/I21mOYRsqrI
zekk
posted
the 08/25/2026 at 09:02 PM
rbz
que tu en fais des tonnes et que quand moi j'ose dire quelque chose sur le jeu smartphone tu me dis limite de la fermer peut être
Et oui je suis emballé pour les raisons que j’ai donné plus haut
jenicris
posted
the 08/25/2026 at 09:04 PM
rbz
la com n'est pas parfaite ça je suis d'accord, mais bon je pars du principe que malgré cela, si on a aimé Rebirth, il serait surprenant de ne pas attendre celui-ci et ce malgré la com.
Maintenant, on reprochait à l'époque à SE de trop spoil...on pourra pas leur reprocher cela cette fois-ci
rbz
posted
the 08/25/2026 at 09:12 PM
zekk
j'en fait des tonnes parce que FFVII, c'est comme ça. Mais on fera le bilan après révélation. 14 ans de dev, est ce que ça valait vraiment le coup ... commercialement parlant oui surement.. créativement je suis pas 100% sur.
le remake du jeu smartphone a l'air sympa, ça reste un petit projet j'ai pas les mêmes attentes
j'espère quelque chose d'assez direct qui va pas s'éterniser au dela des 30H.
jenicris
tkt qu'on sera bien spoilé avec les prochains trailers, ça bouge pas.
en plus je ne trouvais pas que les trailer de rebirth spoilait tant que ça. Ils avaient le mérite de faire questionner et théoriser le joueur.
zekk
posted
the 08/25/2026 at 09:21 PM
rbz
je reste vraiment dubitatif surtout quand tu nous sors la carte atelier haha
yukilin
posted
the 08/25/2026 at 09:56 PM
Sans moi FF VII Révélations. J'ai déjà eu beaucoup de mal avec Rebirth malgré des qualités. Et le scénario pour moi c'est n'importe quoi. Même si je comprends ce qu'ils ont voulu faire.
J'espère que ceux qui l'attendent le trouveront à la hauteur
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y a du très lourd, mais c'est un enchaînement sans le moindre sens.
à chaque fois, l'impression d'être une putain d'oie qu'on gave.
Et le trailer de vii absolument ridicule. La hype est négative.
4/10
Bref très déçu pour ma part.
Il sera surement en physique vu que c'est en 2028 la fin du physique sur playstation.
Il n'y a plus de show, ce n'est qu'une publicité géante
Au moins, ça ne manquait pas de rythme.
Sinon, voici ce que j’ai retenu :
- Ananta : Le scénario m’intéresse, et la mise en scène est présente et plutôt pas mal, mais prudence, car c’est un free-to-play.
- Crimson Desert : Le fait qu’ils aient rajouté une VF au jeu est vraiment une bonne surprise, en plus du fait qu’ils améliorent le scénario. Je lui laisserais "peut-être" sa chance un jour.
- Rayman
- The Blood of Dawnwalker
- Exodus : On a enfin une date de sortie.
- Metro 2039
- Nolaw : Une bonne surprise, en plus il y a pas mal d’infiltration, ce qui me plaît beaucoup. J’espère qu’il sera aussi possible de faire le jeu en totale infiltration.
- Final Fantasy 7 Revelation
- The Witcher 3 : Je suis surpris par le remaster du 3, en plus ils ont aussi amélioré le système de combat dont beaucoup se plaignaient, et beaucoup d’autres choses. Je me retaperais peut-être la trilogie. Ils auraient dû l’appeler "Enhanced Edition", comme ça la boucle aurait été bouclée, c’est un peu dommage, mais rien de grave. Sinon, pour la nouvelle extension, c’était un peu du foutage de gueule, on a quasiment rien vu. Je suis plus intéressé pour l’instant par le remaster que par la nouvelle extension.
Mais tu nous sors maintenant que tu préfères toucher à un énième atelier serie qui n'évolue quasiment jamais ok
Ah oui c'est vrai bien vu.
Après libre a toi de changer d'avis
jenicris Je le défendait quand des gens utilisait des arguments fallacieux pour l'enfoncer et ils étaient nombreux ... comme je défends square unix très souvent sur ce site.
sincèrement je sais pas comment vous faites pour être enthousiaste avec les trailers de révélation.
premier vrai trailer de rebirth a l'époque
https://youtu.be/I21mOYRsqrI
Et oui je suis emballé pour les raisons que j’ai donné plus haut
Maintenant, on reprochait à l'époque à SE de trop spoil...on pourra pas leur reprocher cela cette fois-ci
le remake du jeu smartphone a l'air sympa, ça reste un petit projet j'ai pas les mêmes attentes
j'espère quelque chose d'assez direct qui va pas s'éterniser au dela des 30H.
jenicris tkt qu'on sera bien spoilé avec les prochains trailers, ça bouge pas.
en plus je ne trouvais pas que les trailer de rebirth spoilait tant que ça. Ils avaient le mérite de faire questionner et théoriser le joueur.
J'espère que ceux qui l'attendent le trouveront à la hauteur