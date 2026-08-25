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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5] Marvel's Wolverine : Visiblement confiant pour les notes


Si des titres comme God of War et The Last of Us accaparent souvent l'attention lorsqu'il est question des exclusivités PlayStation, beaucoup ignorent peut-être qu'une série les surpasse toutes deux depuis deux générations (PS4 et PS5) : les jeux Spider-Man d'Insomniac. La franchise a décroché la première place dès l'ère PS4, devançant God of War avec un total de 22,6 millions d'exemplaires vendus selon les derniers chiffres. Sur PS5, Spider-Man 2 s'est écoulé à environ 18,2 millions d'unités (bien que le titre ait suscité quelques inquiétudes, son budget étant trois fois supérieur à celui du premier opus).

À présent, Insomniac, le studio derrière Spider-Man, revient avec un nouveau jeu Marvel qui ne consiste pas à lancer des toiles, mais plutôt à trancher des membres. Il s'agit de Wolverine, dont la sortie est prévue pour cet automne, le 15 septembre 2026. Aujourd'hui, de nombreux journalistes et influenceurs ont annoncé avoir reçu des codes et ont confirmé que l'embargo sur les critiques serait levé le jeudi 10 septembre à 8 h (heure du Pacifique).

Bien que la durée de vie totale ne soit pas encore confirmée, il est logique de penser que Wolverine sera plus court que Spider-Man, s'agissant d'un jeu linéaire plutôt que d'un titre en monde ouvert. Dans le contexte habituel des tests de jeux vidéo, accorder plus de deux semaines aux critiques pour évaluer le titre offre une marge de manœuvre considérable. De plus, fixer la levée de l'embargo près d'une semaine avant la sortie peut être perçu comme un signe de confiance (même si d'excellents jeux font parfois l'objet d'embargos levés la veille ou le jour même de leur lancement). Wolverine représente un enjeu majeur pour Sony :

- Comme mentionné précédemment, la série Spider-Man d'Insomniac est la meilleure vente de PlayStation depuis deux générations ; les attentes sont donc élevées pour Wolverine.
- La génération PS5 a été critiquée par les fans pour son manque d'exclusivités majeures, Naughty Dog n'ayant notamment sorti aucun nouveau jeu depuis le début de cette génération. Les exclusivités les plus vendues sur PS5 sont Spider-Man 2, God of War Ragnarok (également disponible sur PS4), Helldivers 2 (sorti simultanément sur Steam), Gran Turismo 7 et Ratchet & Clank: Rift Apart. Un catalogue qui, après près de six ans, ne constitue pas exactement une sélection de titres ultra-puissants.
- Au contraire, l'un des faits marquants concernant Sony ces dernières années a été sa tentative – remarquablement désastreuse – de se lancer dans les jeux « service » (live-service) ; son seul véritable succès en la matière est Helldivers 2, un titre qui ne provient pas d'un studio interne. Sony a sorti Concord, un échec monumental, a annulé le jeu service The Last of Us Factions de Naughty Dog (ce qui explique en partie pourquoi ce studio n'a sorti aucun jeu durant cette génération), tandis que Marathon de Bungie peine à susciter l'intérêt.

Par conséquent, Wolverine revêt une importance capitale. Il est probablement plus crucial que God of War: Laufey (prévu pour février 2027) et peut-être même qu'Intergalactic: The Heretic Prophet — si tant est que ce dernier voie le jour avant la PS6. Pour l'instant, et malgré quelques débats en ligne, Wolverine semble prometteur et devrait rencontrer le succès, sauf catastrophe majeure. Nous en saurons davantage dans un peu plus de deux semaines, à la publication des premières critiques.

Source : https://www.forbes.com/sites/paultassi/2026/08/25/wolverine-review-embargo-date-revealed-as-ps5-hunts-for-a-needed-hit/
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    posted the 08/25/2026 at 05:33 PM by link49
    comments (18)
    malroth posted the 08/25/2026 at 05:40 PM
    tu m'étonnes, apres avoir rincé les Chieze et compagnie avec voyage payé...ect

    on sais comment ça se passe.
    shinz0 posted the 08/25/2026 at 05:53 PM
    Insomniac
    ratchet posted the 08/25/2026 at 05:58 PM
    La fin d’année commence avec ce hit me concernant a partir de lui c’est banger sur banger jusqu’à fin décembre

    2 gros jeux par mois quasiment
    negan posted the 08/25/2026 at 05:58 PM
    Vu la corruption autour du jeu pas étonnant
    keiku posted the 08/25/2026 at 06:09 PM
    les notes ne changeront pas les ventes par contre
    ravyxxs posted the 08/25/2026 at 06:09 PM
    Le jeu va fermer des bouches comme tout ce que les gens à présent essayent de faire : Descendre des jeux un maximum histoire que ça échoue.

    C'est devenu une tendance qui fait plaisir les chomeurs j'ai l'impression.
    keiku posted the 08/25/2026 at 06:11 PM
    ravyxxs ces chômeurs qui défende le jeu peur de pas avoir de quoi s'occuper durant leur long temps libre
    neptonic posted the 08/25/2026 at 06:24 PM
    malroth mais fermer vos gueules à un moment

    C'est bien pour ça que des jeux comme Days gone, marathon, concorde et d'autres ne se sont pas fait défoncer.

    Tous les gros jeux bénéficies de sessions previews bandes de clowns

    Et si par mal chance le jeu a des mauvaises notes tu sera le premier à ouvrir ta grosse gorge en disais "on l'avais dit"
    djfab posted the 08/25/2026 at 06:28 PM
    J'aime bien les haters style Negan et autre Malroth (et tous les autres) : ça descend le jeu à partir de quelques minutes de trailer, juste pour le plaisir. Ca va être une merde, c'est sur. Et là le studio serait confiant sur les notes en lâchant l'embargo très tôt, du coup ça se prépare au cas ou effectivement les notes seraient très bonnes : "Vu la corruption autour du jeu pas étonnant" "apres avoir rincé les Chieze et compagnie". Bien sur à aucun moment les très bonnes notes seraient liée au talent du studio Insomniac, non c'est pas possible !
    osiris67 posted the 08/25/2026 at 06:39 PM
    Il se prend de ces shitstorm ce jeu sur les reseaux mais on va nous faire croire que c’est un putain de truc, j adore, du grand spectacle comme d’hab.
    wojto posted the 08/25/2026 at 06:40 PM
    Honnêtement, le jeu sera peut être très bon. Mais de ce qui montre ça semble très classique, sans prise de risque et avec une ultra violence dont je suis pas fan.
    Après ça change pas le fait que la presse et les influenceurs ne peuvent pas être objectif avec ce principe de voyage presse de plusieurs jours sous le soleil californien pour tester 2h un jeu à l'époque du tout numérique. Surtout que Sony sont parmi les plus généreux ( je me souviens encore du village viking pour god of war ou du tour en hélico pour survoler New York )
    oreillesal posted the 08/25/2026 at 07:04 PM
    Je lui predi un succès grandiose comme l'aura été Saros, Marathon ou des titres Veilguard et AC Shadow.
    Marquez mes mots, l'oracle a parlé.
    Encore une énième exclusivité pour la PS5
    Only for the payer
    magneto860 posted the 08/25/2026 at 07:05 PM
    J'ai passé mon tour du fait de la violence annoncée. Mais hâte d'avoir des nouvelles d'un nouveau Ratchet et Clank et d'un nouveau Spider-Man (surtout que Brand New Day, par ses cascades, m'a fait beaucoup penser aux jeux vidéos).

    En attendant Auchan a expédié mon exemplaire de Plague Tale Resonance aujourd'hui. Je pense que je l'aurai bien day one.
    djfab posted the 08/25/2026 at 07:13 PM
    osiris67 : ah parce que tu te bases sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux pour savoir si un jeu est bon ou mauvais !?
    akinen posted the 08/25/2026 at 07:13 PM
    magneto860 idem, j’ai hâte que l’on passe à autre chose
    walterwhite posted the 08/25/2026 at 07:17 PM
    Traduction : le backchich est substantiel, les journalistes qu’on a bien rincé vont lui mettre des notes de zinzin
    lautrek posted the 08/25/2026 at 07:30 PM
    malroth je me suis fais la même réflexion en voyant le titre.
    osiris67 posted the 08/25/2026 at 07:39 PM
    djfab J’aurai tendance a suivre les avis des joueurs que les sites de jv qui sont tout sauf objectif en tout cas.
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