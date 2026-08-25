Faut que je trouve le temps de rédiger le tutoriel mais je me suis fait une installation assez cool qui devrait en intéresser certains.
J'ai un serveur Proxmox VE (serveur de virtualisation sous Linux) où tourne un conteneur avec retroNAS qui me permet de partager mes roms à mes consoles, émulateurs et frontends: https://technonagib.fr/installer-retronas-lxc/
ils sont stockés dans deux disques de 2 To en USB.
Tourne également un un serveur VPN Wireguard qui permet d'atteindre des vitesses supérieures à OpenVPN: https://technonagib.fr/installer-wireguard-lxc/
J'ai deux PC sous Windows 11 + ReviOS qui tournent respectivement chez moi et chez mes parents et qui démarrent sur Big Picture. Les deux foyers sont en fibres.
Celui de mes parent est connecté au VPN Wireguard et peut donc accéder aux roms de retroNAS via le protocole SMB.
Certains émulateurs peuvent afficher les jeux via le réseau comme PCSX2, Dolphin, Duckstation mais d'autres comme RetroArch ne peuvent pas s'ils sont pas en local et ne gèrent pas le protocole SMB (faut passer par des liens symboliques).
Donc la parade, c'est d'utilisé Steam Roms Manager pour scraper mes roms à travers le réseau et les ajoutés à Steam.
J'ai testé les grosses ISO type PS2 et PS3, j'ai rencontré aucun soucis, ça charge comme il faut comme si on était en local, le tout à la manette (au pire j'ai installé Parsec pour l'administration via le PC portable). l'idée étant d'éliminer le combo clavier/souris et d'utiliser que la manette.
Rien de révolutionnaire mais vachement pratique lorsqu'on est en déplacement ou faire partager ses roms (sans jeu de mots) à ses proches puis avec le combo Parsec il y a moyen de se faire de bonnes session dans le cloud.
Je n'arrive pas à décrocher, exceptionnel !!
Je ne me suis pas sentis Addict à un jeu à ce point depuis... Pokémon Rouge.