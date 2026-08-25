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Vous jouez aux jeux vidéos d'anciennes générations encore ?



Pourquoi ?


Nostalgie ? Backlog ?...


Comment ?


Emulation ? Sur le vrai matériel ?
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    posted the 08/25/2026 at 11:50 AM by loganwolverine
    comments (20)
    altendorf posted the 08/25/2026 at 11:52 AM
    Oui. Nostalgie/Collection (PS1/PS2). Vrai matériel.
    loganwolverine posted the 08/25/2026 at 11:53 AM
    altendorf Tu fullset la Ps1 et la Ps2 ? Pas trop difficile ? Les jeux sont encore propres et fonctionnelles?
    jeanouillz posted the 08/25/2026 at 11:55 AM
    FF7 Rebirth ça compte ?
    nanakixiii posted the 08/25/2026 at 11:56 AM
    Oui beaucoup, je me suis pris une Retroid Pocket 6 récemment. Je rattrape les jeux que je n'ai pas connu ou que je n'ai pas pu faire à l'époque. Ces derniers jours je me suis fait le Naruto Rise of Ninja sur 360.
    mooplol posted the 08/25/2026 at 11:56 AM
    Oui et non. J’y joue uniquement via les ressortis avec adaptations moderne que ce soit ps4/ps5 ou switch (voir xbox one). Dernier exemple, apres avoir fini DK bananza j’ai achete DK return hd, c’est un titre wii mais je le fais version switch
    loganwolverine posted the 08/25/2026 at 11:56 AM
    jeanouillz Oui c'est refaire FF7 ^^

    Sinon pas de rétro gaming ?
    loganwolverine posted the 08/25/2026 at 11:58 AM
    nanakixiii Je ne connais pas cette console ! Cool ! Tant mieux de toute manière ce genre de jeu n'est même plus dispo légalement

    mooplol Ok à la manière d'émulation moddé en somme
    fiveagainstone posted the 08/25/2026 at 11:59 AM
    Parce que les jeux sont toujours excellents.

    Crazy Taxi, Sega Rally, Motostorm, Vita, psp, Wii... je joue à tout et je m'éclate.
    altendorf posted the 08/25/2026 at 12:01 PM
    loganwolverine Pas le fullset pur, mais je prends surtout les jeux qui m'ont marqué, les gros titres de l'époque ainsi que certaines "curiosités". Pas difficile, mais faut être patient car certains abusent encore sur les prix donc faut bien chercher, prendre le risque d'accepter des lots et refaire le tri pour revendre les doublons ect...
    mck posted the 08/25/2026 at 12:02 PM
    J'ai presque le full set gamecube, j'y joue encore beaucoup. Après j'ai de l'émulation NES / SNES / Megadrive surtout. De la GBA aussi. Je ne joue pas à tout, mais je teste régulièrement de nouveaux jeux. Là j'ai commencé Cowboy Kid sur Nes, que je vais essayer de finir ce soir

    Après il m'arrive de jouer aussi à l'ère 360.
    mck posted the 08/25/2026 at 12:04 PM
    Enfin "presque", il me reste ~70 pièces à avoir pour le fullset gamecube.
    hypermario posted the 08/25/2026 at 12:05 PM
    de preference sur le materiel de base, si pas pratique je passe a l'emulation.
    nanakixiii posted the 08/25/2026 at 12:10 PM
    loganwolverine C'est top franchement pour l'émulation jusqu'à la PS2/Gamecube. Après j'achète aussi du rétro quand c'est abordable.
    loganwolverine posted the 08/25/2026 at 12:11 PM
    altendorf D'accord ! N'oublies pas de tester et ne pas laisser de coté après achat, ca m'ait arrivé de me rendre compte qu'un disque était illisible... Bien dégouté quoi

    mck Je te souhaite de réussir a le compléter J'aime beaucoup rattraper les jeux Gamecube. Pour les jeux 360 c'est bien plus simple de passer par la retro Xbox sur Series ou One

    hypermario C'est normal, les prix sont parfois abusé que ce soit console ou jeux, donc c'est bien plus simple de trouver un iso ou passer par l'émulation Nintendo Online, retrocompatibilité 360 sur XBOX ou PS plus Playstation ou achat des jeux retro
    loganwolverine posted the 08/25/2026 at 12:12 PM
    fiveagainstone Ca change tellement de pas avoir besoin de mise a jour pour jouer.

    nanakixiii Super que ca fonctionne super bien en portable
    altendorf posted the 08/25/2026 at 12:12 PM
    loganwolverine Ouais en général je check toujours surtout quand l'affaire est trop bonne
    schwarzie posted the 08/25/2026 at 12:14 PM
    De la PS2 à la PS5, je joue sur plusieurs générations oui
    mck posted the 08/25/2026 at 12:16 PM
    loganwolverine Merci =) Je cherche sans chercher, j'ai commencé la collection quand j'étais jeune... Maintenant les prix sont énormes et j'ai de plus en plus de mal à en trouver en vide grenier etc. Donc ça passe beaucoup par Vinted, j'essaie de trouver des "lots" et négocier un peu les prix sur le lot. Mais pas simple. A mon avis, je n'aurais jamais le full set, surtout qu'il me manque des daubes... Et c'est pas grave
    loganwolverine posted the 08/25/2026 at 12:16 PM
    mck
    kidicarus posted the 08/25/2026 at 12:17 PM
    Oui, ça m'arrive en solo ou chez des amis sur les consoles d'origines.
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