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loganwolverine
> blog
Vous jouez aux jeux vidéos d'anciennes générations encore ?
Pourquoi ?
Nostalgie ? Backlog ?...
Comment ?
Emulation ? Sur le vrai matériel ?
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posted the 08/25/2026 at 11:50 AM by
loganwolverine
comments (
20
)
altendorf
posted
the 08/25/2026 at 11:52 AM
Oui. Nostalgie/Collection (PS1/PS2). Vrai matériel.
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 11:53 AM
altendorf
Tu fullset la Ps1 et la Ps2 ? Pas trop difficile ? Les jeux sont encore propres et fonctionnelles?
jeanouillz
posted
the 08/25/2026 at 11:55 AM
FF7 Rebirth ça compte ?
nanakixiii
posted
the 08/25/2026 at 11:56 AM
Oui beaucoup, je me suis pris une Retroid Pocket 6 récemment. Je rattrape les jeux que je n'ai pas connu ou que je n'ai pas pu faire à l'époque. Ces derniers jours je me suis fait le Naruto Rise of Ninja sur 360.
mooplol
posted
the 08/25/2026 at 11:56 AM
Oui et non. J’y joue uniquement via les ressortis avec adaptations moderne que ce soit ps4/ps5 ou switch (voir xbox one). Dernier exemple, apres avoir fini DK bananza j’ai achete DK return hd, c’est un titre wii mais je le fais version switch
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 11:56 AM
jeanouillz
Oui c'est refaire FF7 ^^
Sinon pas de rétro gaming ?
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 11:58 AM
nanakixiii
Je ne connais pas cette console ! Cool ! Tant mieux de toute manière ce genre de jeu n'est même plus dispo légalement
mooplol
Ok à la manière d'émulation moddé en somme
fiveagainstone
posted
the 08/25/2026 at 11:59 AM
Parce que les jeux sont toujours excellents.
Crazy Taxi, Sega Rally, Motostorm, Vita, psp, Wii... je joue à tout et je m'éclate.
altendorf
posted
the 08/25/2026 at 12:01 PM
loganwolverine
Pas le fullset pur, mais je prends surtout les jeux qui m'ont marqué, les gros titres de l'époque ainsi que certaines "curiosités". Pas difficile, mais faut être patient car certains abusent encore sur les prix donc faut bien chercher, prendre le risque d'accepter des lots et refaire le tri pour revendre les doublons ect...
mck
posted
the 08/25/2026 at 12:02 PM
J'ai presque le full set gamecube, j'y joue encore beaucoup. Après j'ai de l'émulation NES / SNES / Megadrive surtout. De la GBA aussi. Je ne joue pas à tout, mais je teste régulièrement de nouveaux jeux. Là j'ai commencé Cowboy Kid sur Nes, que je vais essayer de finir ce soir
Après il m'arrive de jouer aussi à l'ère 360.
mck
posted
the 08/25/2026 at 12:04 PM
Enfin "presque", il me reste ~70 pièces à avoir pour le fullset gamecube.
hypermario
posted
the 08/25/2026 at 12:05 PM
de preference sur le materiel de base, si pas pratique je passe a l'emulation.
nanakixiii
posted
the 08/25/2026 at 12:10 PM
loganwolverine
C'est top franchement pour l'émulation jusqu'à la PS2/Gamecube. Après j'achète aussi du rétro quand c'est abordable.
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 12:11 PM
altendorf
D'accord !
N'oublies pas de tester et ne pas laisser de coté après achat, ca m'ait arrivé de me rendre compte qu'un disque était illisible... Bien dégouté quoi
mck
Je te souhaite de réussir a le compléter
J'aime beaucoup rattraper les jeux Gamecube. Pour les jeux 360 c'est bien plus simple de passer par la retro Xbox sur Series ou One
hypermario
C'est normal, les prix sont parfois abusé que ce soit console ou jeux, donc c'est bien plus simple de trouver un iso ou passer par l'émulation Nintendo Online, retrocompatibilité 360 sur XBOX ou PS plus Playstation ou achat des jeux retro
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 12:12 PM
fiveagainstone
Ca change tellement de pas avoir besoin de mise a jour pour jouer.
nanakixiii
Super que ca fonctionne super bien en portable
altendorf
posted
the 08/25/2026 at 12:12 PM
loganwolverine
Ouais en général je check toujours surtout quand l'affaire est trop bonne
schwarzie
posted
the 08/25/2026 at 12:14 PM
De la PS2 à la PS5, je joue sur plusieurs générations oui
mck
posted
the 08/25/2026 at 12:16 PM
loganwolverine
Merci =) Je cherche sans chercher, j'ai commencé la collection quand j'étais jeune... Maintenant les prix sont énormes et j'ai de plus en plus de mal à en trouver en vide grenier etc. Donc ça passe beaucoup par Vinted, j'essaie de trouver des "lots" et négocier un peu les prix sur le lot. Mais pas simple. A mon avis, je n'aurais jamais le full set, surtout qu'il me manque des daubes... Et c'est pas grave
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 12:16 PM
mck
kidicarus
posted
the 08/25/2026 at 12:17 PM
Oui, ça m'arrive en solo ou chez des amis sur les consoles d'origines.
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Sinon pas de rétro gaming ?
mooplol Ok à la manière d'émulation moddé en somme
Crazy Taxi, Sega Rally, Motostorm, Vita, psp, Wii... je joue à tout et je m'éclate.
Après il m'arrive de jouer aussi à l'ère 360.
mck Je te souhaite de réussir a le compléter J'aime beaucoup rattraper les jeux Gamecube. Pour les jeux 360 c'est bien plus simple de passer par la retro Xbox sur Series ou One
hypermario C'est normal, les prix sont parfois abusé que ce soit console ou jeux, donc c'est bien plus simple de trouver un iso ou passer par l'émulation Nintendo Online, retrocompatibilité 360 sur XBOX ou PS plus Playstation ou achat des jeux retro
nanakixiii Super que ca fonctionne super bien en portable