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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Xbox Series X
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
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[Grand Theft Auto 6] De la colère face aux récents leaks


Rockstar Games a été victime d'une nouvelle fuite concernant Grand Theft Auto 6, orchestrée par une entité baptisée CyberLeek. Bien que Take-Two ait assigné Microsoft et Discord en justice pour obtenir des informations sur l'identité des responsables (comme l'a révélé Kotaku), le studio ne saurait apparemment toujours pas comment l'incident s'est produit.

C'est ce qu'a indiqué une source anonyme à Jason Schreier, de Bloomberg ; cette source a également précisé que l'auteur des faits n'avait pas encore été identifié (bien que tous les efforts soient déployés pour le retrouver). Si Rockstar maintient la présentation « Extended Look » prévue sur Netflix la semaine prochaine, « les dirigeants et de nombreux employés » du studio ont exprimé leur colère face à ces fuites. D'autres se sentiraient « frustrés et épuisés », et ce sentiment ne découle probablement pas uniquement du fait qu'ils traversent les trois derniers mois de développement.

Lorsque des séquences de gameplay de la version alpha de Grand Theft Auto 6 avaient fuité en 2022, Rockstar avait pris plusieurs mesures pour renforcer sa sécurité. Celles-ci incluaient la suppression du télétravail et même, selon certaines informations, la fermeture d'un serveur Discord personnel. Ces événements avaient conduit au licenciement de 34 employés pour violation présumée des règles de sécurité, déclenchant ainsi des poursuites judiciaires.

Quoi qu'il en soit, vous pourrez découvrir la présentation « Extended Look » de Grand Theft Auto 6 le 27 sur Netflix, avant sa diffusion sur YouTube et le site officiel à 21 h. Le jeu sortira le 19 novembre sur Xbox Series X/S et PS5.

Source : https://gamingbolt.com/gta-6-studio-leaders-and-employees-angry-at-leaks-all-hands-on-deck-to-find-source-rumor
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    aeris201
    posted the 08/25/2026 at 11:47 AM by link49
    comments (5)
    taiko posted the 08/25/2026 at 11:51 AM
    J'espère pour lui qu'il est sur une plage dans un pays sans extradition.
    altendorf posted the 08/25/2026 at 11:53 AM
    taiko Il va se prendre le combo FBI/CIA
    aerithlazyqueen posted the 08/25/2026 at 12:13 PM
    Quelle scam de présenter le jeu en avant première sur Netflix puis de pas vendre de disque physique aussi les dirigeant de Rockstar mérite des gifles car c'est eux qui ont décider ça pour faire plaisir au investivoleurs
    walterwhite posted the 08/25/2026 at 12:14 PM
    Qu’ils ragent, c’est bien

    Nous aussi on a la haine de pas avoir de version physique du jeu et devoir débourser 100€ pour la version complète.
    shining posted the 08/25/2026 at 12:14 PM
    Je pense sincèrement après ce que j'ai lue ,que le gars ce fasse choper ou plutôt , le groupe je considére vue comment ces gérer qu'il est pas seul du tous , puis que rockstar eux même savent pas d'ou viens la fuite prouve que ces died .
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