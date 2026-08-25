Sega a précisé que Persona 6 obtiendra une sortie physique sur PlayStation 5 dans un post sur son annonce officielle japonaise :
https://www.sega.co.jp/en/release/260608_5.html
Cette annonce a été mise en ligne en juin lorsque Persona 6 a été dévoilé pour PS5, Xbox et PC, donc avant l'annonce de Sony qui a eu lieu le 7 juillet concernant la fin du physique sur PS5 en janvier 2028.
Est-ce que Persona 6 sortira avant janvier 2028 ou est-ce une precision prématuré qui risque d'etre réctifié ?
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posted the 08/25/2026 at 11:41 AM by aeris201
J'espère fort car je n'acheterai pas le jeu en demat'. Et bordel, ce que j'aime cette licence !