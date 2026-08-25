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aeris201 > blog
Persona 6 sortira sur PS5 en physique au Japon ?


Sega a précisé que Persona 6 obtiendra une sortie physique sur PlayStation 5 dans un post sur son annonce officielle japonaise :

https://www.sega.co.jp/en/release/260608_5.html

Cette annonce a été mise en ligne en juin lorsque Persona 6 a été dévoilé pour PS5, Xbox et PC, donc avant l'annonce de Sony qui a eu lieu le 7 juillet concernant la fin du physique sur PS5 en janvier 2028.

Est-ce que Persona 6 sortira avant janvier 2028 ou est-ce une precision prématuré qui risque d'etre réctifié ?
https://www.rpgsite.net/news/21183-persona-6-ps5-physical-release-confirmed-sega-announcement-japan
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    kisukesan
    posted the 08/25/2026 at 11:41 AM by aeris201
    comments (1)
    nikolastation posted the 08/25/2026 at 12:02 PM
    Si seulement ! Une sortie avant 2028 ? Vu que le jeu a été annoncé officiellement, c'est possible (entre juillet et septembre, comme les précédents opus ?).
    J'espère fort car je n'acheterai pas le jeu en demat'. Et bordel, ce que j'aime cette licence !
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