Sega a précisé que Persona 6 obtiendra une sortie physique sur PlayStation 5 dans un post sur son annonce officielle japonaise :Cette annonce a été mise en ligne en juin lorsque Persona 6 a été dévoilé pour PS5, Xbox et PC, donc avant l'annonce de Sony qui a eu lieu le 7 juillet concernant la fin du physique sur PS5 en janvier 2028.Est-ce que Persona 6 sortira avant janvier 2028 ou est-ce une precision prématuré qui risque d'etre réctifié ?