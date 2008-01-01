The Internal est un roguelike rythmé par le temps proposant des combats de type « Souls-like », le tout au sein d'une entreprise technologique. Mourez, réapparaissez et réessayez, mais sachez que le temps joue contre vous. Vous avez jusqu'à 17 h 00 ; une fois les heures supplémentaires entamées, il ne vous reste plus qu'une ultime tentative.Chaque partie vous plonge dans une expérience inédite : rencontres avec les ennemis et agencements des salles varient constamment, rendant chaque tentative unique. Peaufinez votre approche grâce à trois types d'armes distincts, chacun offrant une manière de combattre radicalement différente.