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primerose
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posted the 08/25/2026 at 10:19 AM by
primerose
comments (
26
)
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 10:44 AM
Que Take two rembourse Netflix pour l'exclusivité de 6 heures. Ca leur apprendra avec leur communication moisie.
suzukube
posted
the 08/25/2026 at 10:45 AM
J’trouve ça bizarre que personne ne s'offusque ?
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 10:51 AM
suzukube
La communication merdique de Rockstar avec une precommande avant le gameplay. Ca c'est le gros problème. Les gens sont plus énèrvé de voir du gameplay grace au leak que grace a rockstar. Personne n'est choqué du leak on a l'habitude surtout avec les grosses licences, mais ne rien communiquer. Avoir les mecs de chez rockstar dirent "C'est nous qui choisissont quand vous parler" et nous proposer une précommande parce que "on est rockstar"... Merci au leaker
shambala93
posted
the 08/25/2026 at 10:53 AM
suzukube
Beaucoup s’offusquent. Mis à part les tarés et les aveugles volontaires w
gasmok2
posted
the 08/25/2026 at 10:55 AM
loganwolverine
Et Précommandes pour un jeu uniquement en DEMAT...
Je comprends toujours pas l'intérêt.
Et comme pas mal ici je n'y jouerai pas.
Pas de disque pas d'achat
, aussi simple que ça
malroth
posted
the 08/25/2026 at 11:01 AM
la qualité des pnj chez Rockstar c'est quand meme du jamais vu. ça fait passer cyberpunk et tout autre gros jeu pour un jeu indépendant à coté.
vraiment la dessus Rockstar c'est ouf, ça rends leur monde credible.
dans Cyberpunk par exemple, j'ai toujours trouvé que les pnj cassent absolument toute immersion dans le monde de cyberpunk, tu le vois que ce sont des bot, tous con, ne reagissent pas normalement...ect
chez Rockstar, que ce soit RDR2 ou la, ça met 20ans d'avance sur tout le monde
primerose
posted
the 08/25/2026 at 11:03 AM
Il prend le temps de changer de tenues entre les vidéos, il est à l'aise le gars
icebergbrulant
posted
the 08/25/2026 at 11:08 AM
suzukube
Pas de version physique alors que c’est LE jeu le + attendu de ces 10 dernières années: que Rockstar/Take 2 ferment leur gueule et subissent le karma
Sony sera le prochain, j’ai hâte
Et puis, faut relativiser, 99% des gens intéressés vont quand même acheter le jeu donc leaks ou pas, ça ne change pas grand chose mais c’est quand même jubilatoire ce qu’il se passe
janolife
posted
the 08/25/2026 at 11:11 AM
Franchement, c’est beau et je comprends qu’on puisse être en colère contre la politique de Rockstar mais dire que le jeu est pas terrible, juste une évolution vite faite de GTAV, faut s’enlever les peaux de sauce que certains ont sur les yeux ou être vraiment de mauvaise foi, surtout que c’est certainement pas la version finale…
shambala93
posted
the 08/25/2026 at 11:14 AM
icebergbrulant
Comportement d’enfant…
Le JV reste une industrie qui vise, visiblement, des consommateurs immatures.
walterwhite
posted
the 08/25/2026 at 11:14 AM
La plage et la physique de l’eau
cyr
posted
the 08/25/2026 at 11:16 AM
loganwolverine
si tu réserve un jeux sans avoir vu, c'est que tu es un fanboy de niveau international.
Surtout que il y a pas de problème de stock, vu que démat.
Donc tu peux le reserver 3 jour avant la date de sortie, tu l'aura.
walterwhite
ouai mais je doute que c'est la que le gens vont passer du temps, sauf si on peux dealer sur la plage. Mais pour ce faire payer, ça risque d'être embêtant
fiveagainstone
posted
the 08/25/2026 at 11:22 AM
malroth
Les PNJ sont quand même très statiques. Il y a toujours ce côté "musée", chacun est posé à sa place avec son animation.
Ça reste le haut du panier, mais pas de révolution où chaque PNJ a sa petite life/routine.
supasaiyajin
posted
the 08/25/2026 at 11:22 AM
Je dois reconnaître que le jeu a l'air dingue. Même avec des vidéos de mauvaises qualités, entre les détails, la distance d'affichage et tous les pnj différents... Le jeu dans sa version finale, ça doit envoyer.
walterwhite
posted
the 08/25/2026 at 11:27 AM
cyr
Arrête de raconter n’importe quoi.
icebergbrulant
posted
the 08/25/2026 at 11:28 AM
shambala93 Je suis un enfant si tu veux
Et oui, à cause de cette génération Z qui a été nourrie avec le démat et les réseaux sociaux, voilà oû on en est
Rockstar, Sony et les autres veulent douiller les "vieux" joueurs d’occasion définitivement, on a gueulé et ils s’en foutent mais d’une force à la limite du mépris !!!
Laisse moi savourer et applaudir certains rebelles qui chatouillent ces grosses compagnies où l’argent est roi et où le respect de leurs clients à été enterré, brûlé, décimé
neetsen
posted
the 08/25/2026 at 11:29 AM
Alors oui c'est beau et le monde et techniquement c'est solide, mais ça ne me hype pas du tout, on dirait juste un GTA V bien dopé, je trouve que les animations font toujours autant hachés et l'interface n'évolue pas
mais à voir une fois sortie, on s'affole, mais si ça se trouve c'est un plan de Rockstar ces leaks qui en fait sont de gros hoax juste pour faire monter la hype ou en foutre encore plus plein la vue dans sa vraie version, ça ne serait pas étonnant, les leaks font partie intégrante de la communication d'un jeu aujourd'hui alors pourquoi pas en jouer
zekk
posted
the 08/25/2026 at 11:34 AM
janolife
cyr
à chaque fois que quelqu'un relève des qualités, tu dois venir avec HS bêtement à chaque fois ?
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 11:35 AM
neetsen
Et si on arrêtait tout ce débat avec ce jeu On verra bien quand il sortira après tout On ne voit que des morceaux choisis À quel moment ça suffit à se faire un avis si tranché déjà !
newtechnix
posted
the 08/25/2026 at 11:36 AM
icebergbrulant
cela casse grossièrement le business des youtubers... qui sont grillés car ils ne vont pas tentés de relayer clairement en commentant car ce serait se mettre à dos Rockstar...donc on a droit à des vidéos de pseudo indignation, le mec casse la fête des youtubeurs, il leur grille la priorité c'est cela qui ne plait pas.
Ils font mine de s'offusquer alors que l'histoire des leaks est pas nouvelle dans le JV... d'autant qu'en fait un leak personne ne t'oblige à regarder!
donc la sphère des zinfluenceurs est deg et chiale.
Pour ce que je vois (et je tiens compte de la mauvaise qualité des vidéos) attendre 10 ans pour ça, y'a rien de particulièrement ouf en fait...
faudra voir sur le fond mais bon perso je passe mon tour car GTA c'ets pas ma came.
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 11:37 AM
cyr
Oui et c'est bien ca le problème proposer une précommande pour un jeu démat alors que la pénurie n'existera pas, ne pas montrer de gameplay... Merci au leaker pour le gameplay
newtechnix
Les Youtubeurs
neetsen
posted
the 08/25/2026 at 11:37 AM
loganwolverine
tu as bien raison, j'ai tenue le même discours que toi pour Wolverine et là je tombe dans le piège
loganwolverine
posted
the 08/25/2026 at 11:38 AM
neetsen
Vivement d'avoir les jeux en tout cas
taiko
posted
the 08/25/2026 at 11:50 AM
neetsen
j'y ai pensé. Histoire de baisser la hype avant le reveal. La hype est tellement haute qu'ils savent qu'ils feront des déçus. Donc tu fais ça et tu remets un truc propre sur Netflix.
newtechnix
mais tellement !
icebergbrulant
posted
the 08/25/2026 at 11:51 AM
newtechnix
C’est clair
Quand je vois le JC pour le citer s’offusquer des leaks, c’est assez comique
Tous ces youtubeurs, nourris essentiellement au démat, ne payant pas leurs jeux en +, qui font semblant de "nous" comprendre (on voulait au moins une version physique) pour pas se faire houspiller et perdre leurs précieux abonnés/likes... pitoyable
Bon après, comme je l’ai dit au-dessus, tous ces leaks n’auront aucune incidence sur les ventes du jeu, ça va quand même cartonner
blindzorro
posted
the 08/25/2026 at 11:58 AM
Faite attention avec les liens que vous partagez j'ai eu 3 alerte virus en ouvrant la page...
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Je comprends toujours pas l'intérêt.
Et comme pas mal ici je n'y jouerai pas.
Pas de disque pas d'achat, aussi simple que ça
vraiment la dessus Rockstar c'est ouf, ça rends leur monde credible.
dans Cyberpunk par exemple, j'ai toujours trouvé que les pnj cassent absolument toute immersion dans le monde de cyberpunk, tu le vois que ce sont des bot, tous con, ne reagissent pas normalement...ect
chez Rockstar, que ce soit RDR2 ou la, ça met 20ans d'avance sur tout le monde
Sony sera le prochain, j’ai hâte
Et puis, faut relativiser, 99% des gens intéressés vont quand même acheter le jeu donc leaks ou pas, ça ne change pas grand chose mais c’est quand même jubilatoire ce qu’il se passe
Comportement d’enfant…
Le JV reste une industrie qui vise, visiblement, des consommateurs immatures.
Surtout que il y a pas de problème de stock, vu que démat.
Donc tu peux le reserver 3 jour avant la date de sortie, tu l'aura.
walterwhite ouai mais je doute que c'est la que le gens vont passer du temps, sauf si on peux dealer sur la plage. Mais pour ce faire payer, ça risque d'être embêtant
Ça reste le haut du panier, mais pas de révolution où chaque PNJ a sa petite life/routine.
Et oui, à cause de cette génération Z qui a été nourrie avec le démat et les réseaux sociaux, voilà oû on en est
Rockstar, Sony et les autres veulent douiller les "vieux" joueurs d’occasion définitivement, on a gueulé et ils s’en foutent mais d’une force à la limite du mépris !!!
Laisse moi savourer et applaudir certains rebelles qui chatouillent ces grosses compagnies où l’argent est roi et où le respect de leurs clients à été enterré, brûlé, décimé
mais à voir une fois sortie, on s'affole, mais si ça se trouve c'est un plan de Rockstar ces leaks qui en fait sont de gros hoax juste pour faire monter la hype ou en foutre encore plus plein la vue dans sa vraie version, ça ne serait pas étonnant, les leaks font partie intégrante de la communication d'un jeu aujourd'hui alors pourquoi pas en jouer
cyr à chaque fois que quelqu'un relève des qualités, tu dois venir avec HS bêtement à chaque fois ?
Ils font mine de s'offusquer alors que l'histoire des leaks est pas nouvelle dans le JV... d'autant qu'en fait un leak personne ne t'oblige à regarder!
donc la sphère des zinfluenceurs est deg et chiale.
Pour ce que je vois (et je tiens compte de la mauvaise qualité des vidéos) attendre 10 ans pour ça, y'a rien de particulièrement ouf en fait... faudra voir sur le fond mais bon perso je passe mon tour car GTA c'ets pas ma came.
newtechnix Les Youtubeurs
Quand je vois le JC pour le citer s’offusquer des leaks, c’est assez comique
Tous ces youtubeurs, nourris essentiellement au démat, ne payant pas leurs jeux en +, qui font semblant de "nous" comprendre (on voulait au moins une version physique) pour pas se faire houspiller et perdre leurs précieux abonnés/likes... pitoyable
Bon après, comme je l’ai dit au-dessus, tous ces leaks n’auront aucune incidence sur les ventes du jeu, ça va quand même cartonner