Cette année, le TGS se tiendra du 17 au 21 septembre.



On est à moins d'un mois, même si ce salon a perdu de sa superbe.. on pourrait avoir en super guest star RE CV chez Capcom.



Bandai Namco a annoncé sa programmation assez tôt



Ace Combat 8: Wings of Thieve – Playable, Novelty, Freebies, Pre-Order Campaign

Bleach: Mirrors High – Playable, Novelty

Dragon Ball Xenoverse 3 – Playable, Novelty

One Piece: Grand Gourmet – Playable, Novelty, Pre-Order Campaign

Tales of Eternia: Remastered – Pre-Order Campaign

Once Upon a Katamari – Playable, Novelty

Tamagotchi Plaza – Playable, Novelty



et



voici aussi l'annonce du line-up de 3D Publisher:



avec la liste complète des titres présentés avec sans surprise la Switch 2, Japon oblige, en bonne place :



Earth Defense Force 6.2 Invaders from Another World – Démo jouable, animation sur scène

Earth Defense Force 5 pour Nintendo Switch 2 – Démo jouable, animation sur scène

Earth Defense Force 6 pour Nintendo Switch 2 – Démo jouable



Au final du assez classique et même du déjà vu, on devine que Dragon Ball sera en vedette chez Bandai Namco.