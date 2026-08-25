Cette année, le TGS se tiendra du 17 au 21 septembre.
On est à moins d'un mois, même si ce salon a perdu de sa superbe.. on pourrait avoir en super guest star RE CV chez Capcom.
Bandai Namco a annoncé sa programmation assez tôt
Ace Combat 8: Wings of Thieve – Playable, Novelty, Freebies, Pre-Order Campaign
Bleach: Mirrors High – Playable, Novelty
Dragon Ball Xenoverse 3 – Playable, Novelty
One Piece: Grand Gourmet – Playable, Novelty, Pre-Order Campaign
Tales of Eternia: Remastered – Pre-Order Campaign
Once Upon a Katamari – Playable, Novelty
Tamagotchi Plaza – Playable, Novelty
et
voici aussi l'annonce du line-up de 3D Publisher:
avec la liste complète des titres présentés avec sans surprise la Switch 2, Japon oblige, en bonne place :
Earth Defense Force 6.2 Invaders from Another World – Démo jouable, animation sur scène
Earth Defense Force 5 pour Nintendo Switch 2 – Démo jouable, animation sur scène
Earth Defense Force 6 pour Nintendo Switch 2 – Démo jouable
Au final du assez classique et même du déjà vu, on devine que Dragon Ball sera en vedette chez Bandai Namco.
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posted the 08/25/2026 at 09:33 AM by newtechnix
Je l'attends plus que GTA VI vu que je ferai celui là sur PC quand Rockstar décidera à le sortir dessus
Pas fan de dragon Ball alors non.
6 milliards pour 3 parc a thème dont 1 sur dragon Ball....
Chez Marvelous ils vont sans doute mettre en avant le très récemment présenté (et annoncé il y a quelques années maintenant) dans live stream pour l'anniversaire de la saga (30 ans déjà ) Rune Factory 6
cyr perso bof, on attendra en vérité de savoir le prix ticket d'entrée du par et les premiers avis (pas ceux des influenceurs qui seront invités (recrutés financièrement )... en plus c'est pas encore clair car en fait ce parc serait juste une sorte de "teasing" pour le vrai grand parc en Arabie Saoudite.
Quelle ironie le parc sera cosntruit sur Mirapolis l'ex grand (flop) parc des parcs d'attraction à la Française et qui devait porter l'histoire culturelle Française.
Reste à voir si ce parc DBZ aura un effet positif ou négatif sur le Parc Astérix... vont-ils perdre des clients ou au contraire cela va booster l'activité des parcs d'attraction.
Curieux de connaitre la teneur des autres parcs d'attraction... Pokémon? mais il me semble que l'Angleterre a déjà verrouillé un parc Pokémon