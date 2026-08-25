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Le TGS approche...
Cette année, le TGS se tiendra du 17 au 21 septembre.

On est à moins d'un mois, même si ce salon a perdu de sa superbe.. on pourrait avoir en super guest star RE CV chez Capcom.

Bandai Namco a annoncé sa programmation assez tôt

Ace Combat 8: Wings of Thieve – Playable, Novelty, Freebies, Pre-Order Campaign
Bleach: Mirrors High – Playable, Novelty
Dragon Ball Xenoverse 3 – Playable, Novelty
One Piece: Grand Gourmet – Playable, Novelty, Pre-Order Campaign
Tales of Eternia: Remastered – Pre-Order Campaign
Once Upon a Katamari – Playable, Novelty
Tamagotchi Plaza – Playable, Novelty

et

voici aussi l'annonce du line-up de 3D Publisher:

avec la liste complète des titres présentés avec sans surprise la Switch 2, Japon oblige, en bonne place :

Earth Defense Force 6.2 Invaders from Another World – Démo jouable, animation sur scène
Earth Defense Force 5 pour Nintendo Switch 2 – Démo jouable, animation sur scène
Earth Defense Force 6 pour Nintendo Switch 2 – Démo jouable

Au final du assez classique et même du déjà vu, on devine que Dragon Ball sera en vedette chez Bandai Namco.
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    kisukesan
    posted the 08/25/2026 at 09:33 AM by newtechnix
    comments (11)
    newtechnix posted the 08/25/2026 at 09:37 AM
    Pour ce TGS on sera aussi curieux de savoir si Duskblood sera présent, le jeu est axlusif Switch 2 mais il reste un jeu From Software... il pourrait être un des jeux vedette du salon (tout moins par curiosité).
    dokidokii posted the 08/25/2026 at 09:50 AM
    J'attends juste le direct avec Zelda OOT
    e3ologue posted the 08/25/2026 at 09:58 AM
    Surtout la Gamescom ce soir
    dooku posted the 08/25/2026 at 10:06 AM
    Hâte de le suivre sur Sumimasen Turbo
    vyse posted the 08/25/2026 at 10:08 AM
    dokidokii Nintendo a tjrs boudé le tgs
    dokidokii posted the 08/25/2026 at 10:20 AM
    vyse Oui, mais ils ont quasiment toujours fait un direct en septembre, ça sera autour du TGS j'imagine
    maddox69 posted the 08/25/2026 at 11:08 AM
    Dooku je pensais à ça aussi, j'aime trop leurs suivis et leurs vidéos d'une manière générale
    wickette posted the 08/25/2026 at 11:09 AM
    Ace Combat 8, déjà préco, juste une de mes franchises préférée et le AC7 était vraiment top.

    Je l'attends plus que GTA VI vu que je ferai celui là sur PC quand Rockstar décidera à le sortir dessus
    cyr posted the 08/25/2026 at 11:09 AM
    Hs, mais vous irez au parc dragon ball a Cergy pantoise quand il sera construit?

    Pas fan de dragon Ball alors non.

    6 milliards pour 3 parc a thème dont 1 sur dragon Ball....
    newtechnix posted the 08/25/2026 at 11:18 AM
    wickette Le Ace Combat sera aussi un des gros titres du salon.

    Chez Marvelous ils vont sans doute mettre en avant le très récemment présenté (et annoncé il y a quelques années maintenant) dans live stream pour l'anniversaire de la saga (30 ans déjà ) Rune Factory 6

    cyr perso bof, on attendra en vérité de savoir le prix ticket d'entrée du par et les premiers avis (pas ceux des influenceurs qui seront invités (recrutés financièrement )... en plus c'est pas encore clair car en fait ce parc serait juste une sorte de "teasing" pour le vrai grand parc en Arabie Saoudite.

    Quelle ironie le parc sera cosntruit sur Mirapolis l'ex grand (flop) parc des parcs d'attraction à la Française et qui devait porter l'histoire culturelle Française.

    Reste à voir si ce parc DBZ aura un effet positif ou négatif sur le Parc Astérix... vont-ils perdre des clients ou au contraire cela va booster l'activité des parcs d'attraction.

    Curieux de connaitre la teneur des autres parcs d'attraction... Pokémon? mais il me semble que l'Angleterre a déjà verrouillé un parc Pokémon
    newtechnix posted the 08/25/2026 at 11:20 AM
    cyr Quelle ironie de voir le président de la France aujourd'hui présenté fièrement un parc Dragonball ...alors que dans les année 80, le manga et autre japoniaiserie étaient défoncés et jetés dans la fosse à merde par les politiques et autres grands médias... le journal le Monde a vraiment contribué à cela.
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