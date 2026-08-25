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EA Sports FC 26
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name : EA Sports FC 26
platform : Switch 2
editor : Electronic Arts
developer : EA Sports
genre : sport
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aeris201
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aeris201 > blog
[Charts UK] Reincarnation Tokon et Halo portés disparus
A l'inverse Star Fox est toujours la alors que ca fait deux mois qu'il est sorti (25 juin je rappel)

Le spin off de Splatoon se maintient dans le top 10 un mois apres sa sortie. Assassin Creed aussi.


https://nintendoeverything.com/uk-software-sales-chart-for-the-week-ending-august-22-2026-pokemon-pokopia-tomodachi-life-and-mario-kart-in-the-top-5/
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    posted the 08/25/2026 at 06:55 AM by aeris201
    comments (6)
    icebergbrulant posted the 08/25/2026 at 07:02 AM
    Ils n’ont pas disparu !
    ils se sont sûrement cachés à la 41ème ou la 42 ème place !
    shido posted the 08/25/2026 at 07:47 AM
    quand tu vois la gueule des deux titres nintendo en top 3, c'est vraiment la console des casus
    mck posted the 08/25/2026 at 07:51 AM
    Les jeux de versus restent quand même assez " niche ". Et le jeu n’est pas sorti sur Switch/Xbox comme Dragon Ball FighterZ avait pu l’être à sa sortie.

    Après, Halo a, je crois, été le jeu Game Pass le plus joué du mois. Sachant qu’il y a environ 30 millions d’abonnés, reste à voir comment ça se rentabilise... C'est peut être pas si mauvais pour les deux jeux.
    kidicarus posted the 08/25/2026 at 08:32 AM
    shido ou de simple hardcore gamer pour arriver à essorer de tels jeux.
    hyoga57 posted the 08/25/2026 at 08:33 AM
    shido La console des jeux sans ambition.

    Tu m’étonne qu’ils sortent plus de 10 titres first-party par an vu la gueule des jeux.
    shido posted the 08/25/2026 at 09:08 AM
    hyoga57 ouais mais tu comprends pas , ils sont dans le top 5, donc ça doit être forcement des super jeux
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