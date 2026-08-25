Sortie le 25 Août 2009 (déjà) sur PS3, Xbox 360 et PC, Arkham Asylum a révolutionné le jeu de super héros en Jeu Vidéo, amenant notamment le système de combat Free-flow, système qui est devenu un modèle pour les jeux d'actions modernes.
L'atmosphère incroyable de l'Asile d'Arkham, sombre, lugubre et pleine de folie a marqué durablement les esprits, formant un vaste terrain de jeu avec les différentes zones de l'île qui se relie toutes entre elles : Le Centre Médical, les Soins Intensifs, le Manoir d'Arkham où les Soins Botaniques, autant d'énvironnements mémorables qu'on traverse au fil de notre avancée.
Ce qui a contribué a donné au jeu son statut culte, c'est aussi ces combats de boss, notamment les phases avec l'Epouvantail, très originales, qui proposent des séquences de cauchemar en 2,5D où on doit avancer discrétement tout en évitant son regard pour pouvoir sortir de son hallucination démoniaque.
Après autant d'années, le jeu a très bien vieilli et est toujours beau graphiquement, avec une bonne durée de vie qui inclut les énigmes de l'Homme Mystère et casette audio à récupérer, ainsi qu'une excellente bande son qui met directement dans l'ambiance.
Si Arkham City, Origins et Knight ont amélioré la formule en apportant le monde ouvert de Gotham et les missions secondaires, Asylum reste unique de par son aspect Metroidvania et plus linéaire avec une progression basé sur l'obtention de nouveaux gadgets tous plus inspirés les uns que les autres.
Un véritable chef d'oeuvre par Rocksteady Studios, et un jeu qui fait quasiment l'unanimité, aussi bien chez les fans et que chez les non-fans.
Je me souviens l'avoir découvert à l'époque en 2009, et depuis je l'ai refais plein de fois sur différentes versions, que ce soit sur PS4 avec la collection Return to Arkham ou sur Switch, et je ne m'en suis jamais lassé.
Et vous, quel a été votre expérience avec le jeu ?
Arkham Asylum a d’ailleurs introduit un système de combat génial que beaucoup de jeux Spider-Man ont copié.
Dommage que le Rocksteady de l’époque n’existe plus, car nous n’aurons probablement plus,ou rarement, des jeux de ce calibre.
Il y a de moins en moins de jeu qui marquent par leur Gameplay en apportant quelque chose de nouveau. Lui fait partie de cette catégorie. Et ca se matérialise sur le nombre de fois où son gameplay a été copié.
Tellement un kiffe ce jeu quand on est fan de Batman!
Gros fan de la periode PS360 ou on a eu des masterclass.
Sinon pour en revenir au sujet, c'est mon jeu de super-héros favori et je le refais de temps en temps sur Xbox Séries via la compile.
Spiderman et même le sous-estimé Captain America (que je vous conseille malgré son petit budget) ne font que reprendre ce que Rocksteady a créé.
lightside je suis dessus en ce moment et c'est un vrai régale.
Que je regrette le Rocksteady de cette époque.
D'autres jeux style Mad Max se sont bien plus inspirés de Batman par exemple.