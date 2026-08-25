Sortie le 25 Août 2009 (déjà) sur PS3, Xbox 360 et PC,a révolutionné le jeu de super héros en Jeu Vidéo, amenant notamment le système de combat Free-flow, système qui est devenu un modèle pour les jeux d'actions modernes.L'atmosphère incroyable de l'Asile d'Arkham, sombre, lugubre et pleine de folie a marqué durablement les esprits, formant un vaste terrain de jeu avec les différentes zones de l'île qui se relie toutes entre elles : Le Centre Médical, les Soins Intensifs, le Manoir d'Arkham où les Soins Botaniques, autant d'énvironnements mémorables qu'on traverse au fil de notre avancée.Ce qui a contribué a donné au jeu son statut culte, c'est aussi ces combats de boss, notamment les phases avec l'Epouvantail, très originales, qui proposent des séquences de cauchemar en 2,5D où on doit avancer discrétement tout en évitant son regard pour pouvoir sortir de son hallucination démoniaque.Après autant d'années, le jeu a très bien vieilli et est toujours beau graphiquement, avec une bonne durée de vie qui inclut les énigmes de l'Homme Mystère et casette audio à récupérer, ainsi qu'une excellente bande son qui met directement dans l'ambiance.Si Arkham City, Origins et Knight ont amélioré la formule en apportant le monde ouvert de Gotham et les missions secondaires, Asylum reste unique de par son aspect Metroidvania et plus linéaire avec une progression basé sur l'obtention de nouveaux gadgets tous plus inspirés les uns que les autres.Un véritable chef d'oeuvre par Rocksteady Studios, et un jeu qui fait quasiment l'unanimité, aussi bien chez les fans et que chez les non-fans.Je me souviens l'avoir découvert à l'époque en 2009, et depuis je l'ai refais plein de fois sur différentes versions, que ce soit sur PS4 avec la collection Return to Arkham ou sur Switch, et je ne m'en suis jamais lassé.Et vous, quel a été votre expérience avec le jeu ?