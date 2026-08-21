VGC : 100/100 : "Difficile d'imaginer une meilleure sélection de jeux que celle proposée dans Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Même si Metal Gear Solid 4 ne constituait pas une telle aubaine pour les joueurs n'ayant pas pu y rejouer depuis si longtemps, le titre reste excellent, indépendamment de ce contexte. Bien qu'ils fassent moins la une, Peace Walker et Ghost Babel se hissent tous deux au niveau des meilleurs opus de la franchise. Une collection incontournable pour les fans de Metal Gear."
Areajugones : 80/100 : "Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 réunit deux des titres les plus appréciés de la saga à l'ère moderne. Si vous ne connaissez pas ces deux jeux, vous avez l'obligation morale de les découvrir ; ils constituent une part vivante de l'histoire du jeu vidéo, ayant marqué de leur empreinte des plateformes aussi emblématiques que la PS3 et la PSP."
Et sa Moyenne Metacrtic :
Le jeu sortira la semaine prochaine.
Source : https://www.metacritic.com/game/metal-gear-solid-master-collection-vol-2/critic-reviews/?platform=playstation-5/
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posted the 08/21/2026 at 10:08 AM by link49