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The Duskbloods
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name : The Duskbloods
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : FromSoftware
genre : action
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aeris201 > blog
[The Duskbloods] Hidetaka Miyazaki : "Nintendo est le bon partenaire"


Hidetaka Miyazaki dit qu'ils ont choisi Nintendo pour The Duskbloods parce qu'ils étaient très enthousiastes à propos du jeu et qu'ils sont doués pour transmettre l'information d'une manière compréhensible pour le joueur !

« En termes de raison pour laquelle nous avons initialement décidé de nous associer à Nintendo, nous avions eu l'occasion de discuter de l'idée du jeu avec eux et je pense qu'ils semblaient très enthousiastes et très réceptifs à l'idée, ils semblaient très tournés vers l'avenir en termes de la manière de le faire. Avant même de considérer l'aspect commercial, cela seul était quelque chose que j'ai trouvé très attractif et qui m'a donné beaucoup plus d'assurance pour avancer avec ce projet.

Bien sûr, le jeu n'est pas encore sorti, donc il y a d'autres choses à considérer, mais en termes de relation actuelle et de la manière dont nous pensons que cela se passe jusqu'à présent – les systèmes et l'ensemble des règles du jeu sont très uniques, et je pense qu'avoir quelqu'un qui peut constamment nous donner des retours, du soutien, des idées supplémentaires, et surtout l'équilibrage parce que ces fonctionnalités sont assez complexes et difficiles – avoir cette relation est définitivement clé pour cela. De plus, avec la complexité des systèmes, les tutoriels d'introduction et s'assurer que les joueurs comprennent comment fonctionne le jeu et comment réussir dans le jeu sont des choses auxquelles nous n'avons historiquement pas été super doués pour transmettre instantanément.

Nous avons définitivement juste lâché les joueurs dedans et espéré qu'ils comprendraient. Dans ce cas, Nintendo est définitivement le bon partenaire pour mieux transmettre cette information d'une manière compréhensible pour le joueur ; cela correspond définitivement à leurs forces. »


https://x.com/Genki_JPN/status/2090496702432342185?s=20
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    link49, oreillesal
    posted the 08/21/2026 at 09:07 AM by aeris201
    comments (10)
    shanks posted the 08/21/2026 at 09:45 AM
    pour faire des tutos*

    C'est mieux l'info complète
    cyr posted the 08/21/2026 at 09:56 AM
    Blague a part, si il fini a 200k ou 300k niveau mondial, ça serais déjà bien.

    Ce jeux n'est pas fait pour des fan de nintendo. C'est le contraire que ce que propose Nintendo, du fun accessible.

    Je peux me tromper, et j'espère pour eux que je me trompe. Mais....
    jasonduval posted the 08/21/2026 at 09:58 AM
    Nuntendo a juste signer un chèque pour avoir une exclu fs,hâte de voir le bide et l'adaptation ps5 en 2027
    vyse posted the 08/21/2026 at 10:12 AM
    jasonduval je te jure, les mecs ont pas appris de leurs des capcom 5 de l'epoque gamecube...
    shao posted the 08/21/2026 at 10:15 AM
    cyr
    Le jeu est fait pour les fans de Fromsoft et de jeu multijoueur, cela n'a rien à voir avec la console.
    cail2 posted the 08/21/2026 at 10:18 AM
    Le jeu sera finalement amorti par une farandole d'amiibo et basta.

    vyse
    Ou Ubisoft avec Red Steel...
    altendorf posted the 08/21/2026 at 11:06 AM
    shanks
    tonius posted the 08/21/2026 at 11:08 AM
    Ouais enfin les gars, la Switch/Switch2 a quand meme un public bien plus large que celui de la Gamecube.

    On est plus en 2003 ou les jeux se devaient de sortir sur PS2 parce qu'elle etait juste incontournable.

    La Gamecube a fait un four et le jeux tiers se vendait mal dessus c'est un fait, mais pas la Switch/Switch 2.
    vieuxconsoleux posted the 08/21/2026 at 11:23 AM
    Bon…ça fait 1 heure et demi que la bêta est sensé avoir commencé et personne n’a encore pu y jouer, un p’tit fiasco ce premier stress test
    keiku posted the 08/21/2026 at 11:28 AM
    ils font d'excellent jeux solo, pourquoi cette envie de pousser au multi... les actionnaires sans doute...
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