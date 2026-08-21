« En termes de raison pour laquelle nous avons initialement décidé de nous associer à Nintendo, nous avions eu l'occasion de discuter de l'idée du jeu avec eux et je pense qu'ils semblaient très enthousiastes et très réceptifs à l'idée, ils semblaient très tournés vers l'avenir en termes de la manière de le faire. Avant même de considérer l'aspect commercial, cela seul était quelque chose que j'ai trouvé très attractif et qui m'a donné beaucoup plus d'assurance pour avancer avec ce projet.



Bien sûr, le jeu n'est pas encore sorti, donc il y a d'autres choses à considérer, mais en termes de relation actuelle et de la manière dont nous pensons que cela se passe jusqu'à présent – les systèmes et l'ensemble des règles du jeu sont très uniques, et je pense qu'avoir quelqu'un qui peut constamment nous donner des retours, du soutien, des idées supplémentaires, et surtout l'équilibrage parce que ces fonctionnalités sont assez complexes et difficiles – avoir cette relation est définitivement clé pour cela. De plus, avec la complexité des systèmes, les tutoriels d'introduction et s'assurer que les joueurs comprennent comment fonctionne le jeu et comment réussir dans le jeu sont des choses auxquelles nous n'avons historiquement pas été super doués pour transmettre instantanément.



Nous avons définitivement juste lâché les joueurs dedans et espéré qu'ils comprendraient. Dans ce cas, Nintendo est définitivement le bon partenaire pour mieux transmettre cette information d'une manière compréhensible pour le joueur ; cela correspond définitivement à leurs forces. »

Hidetaka Miyazaki dit qu'ils ont choisi Nintendo pour The Duskbloods parce qu'ils étaient très enthousiastes à propos du jeu et qu'ils sont doués pour transmettre l'information d'une manière compréhensible pour le joueur !