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djfab
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Fin d'année : c'est sur PS5 que ça se passe !






En effet, seule la PS5 propose ce magnifique trio : Wolverine - Phantom Blade 0 - GTA VI ! Sur PC ce ne sera que Phantom Blade, sur XBox ce ne sera que GTA VI et sur Switch 2 aucun des trois.

Pas de doute, la PS5 est la machine à avoir pour cette fin d'année ! D'ailleurs, les ventes risquent de faire très mal au Black Friday.
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    posted the 08/21/2026 at 08:41 AM by djfab
    comments (55)
    aozora78 posted the 08/21/2026 at 08:43 AM
    Pas de nouvelles de Kena 2... 2027 du coup.
    djfab posted the 08/21/2026 at 08:44 AM
    aozora78 : oui je pense que c'est largement assez chargé fin 2026, il valait mieux lui trouvé un créneau en 2027, pourquoi pas janvier !?
    vers0 posted the 08/21/2026 at 08:45 AM
    Pout moi en fin annee ce sera wolverine sur ps5 pro , phantom blade 0 sur pc pour en profiter au max et gta je verrai pas encore decidé je peux attendre 6 mois 1 ans pour le faire aussi sur pc . Il y a pas mieux que le choix
    51love posted the 08/21/2026 at 08:46 AM
    Orbitals + Fire Emblem + Zelda

    Only on Switch 2


    La Switch 2 est la machine a avoir en fin d'année

    (Alors oui je troll, mais dans le fond ca correspond bcp plus à mes goûts )

    Ceci dit Phantom Blade a l'air incroyable, GTA6 c'est la killer app de la décennie même si je suis pas hyper fan de cette licence, et Wolverine m'en touche une sans faire bouger l'autre.
    djfab posted the 08/21/2026 at 08:47 AM
    vers0 : tu as la chance d'être très bien équipé ! Mais pour celui qui ne peut avoir qu'une machine, ce sera la PS5 ! (ou PS5 pro)
    taiko posted the 08/21/2026 at 08:48 AM
    Joli article de fanboy 10/10
    vers0 posted the 08/21/2026 at 08:52 AM
    djfab oui cest clair de toute facon a mes yeux la meilleur console c'est la ps5
    sino posted the 08/21/2026 at 08:52 AM
    taiko +10
    djfab posted the 08/21/2026 at 08:54 AM
    sino taiko : article de fanboy peut-être, mais pas faux pour autant !
    tripy73 posted the 08/21/2026 at 08:55 AM
    51love : les goûts et les couleurs comme d'habitude, perso il n’y qu'un jeu qui m'intéresse dans cet article et il sort sur PC...
    skuldleif posted the 08/21/2026 at 08:57 AM
    en revanche dans le metro 14 je sais plus quelle station j'ai vu cette réplique marketing avec énormement d'affiche (sur les protection qui empechent de tomber sur les voies) , tout les 2M une affiche sony fait un marketing de folie
    skuldleif posted the 08/21/2026 at 08:59 AM
    djfab bah sur xbox ta gears e day en exclu pas dispo sur PS5 donc c'est pas forcément vrai selon les gouts aussi
    sey75 posted the 08/21/2026 at 09:01 AM
    Tu peut ajouter Silent Hill townfall
    romgamer6859 posted the 08/21/2026 at 09:03 AM
    Les goûts et les couleurs, je préfère avoir mon Gears que ces 3 jeux.
    perse9 posted the 08/21/2026 at 09:03 AM
    c'est clair qu'il y a de quoi se régaler sur PS5...Pk allez ailleur? Et pour y trouver quoi?
    mithrandir posted the 08/21/2026 at 09:04 AM
    Je préfère de loin un Gears Eday qu'un Wolwerine complètement osef pour moi, les goûts et les couleurs...
    jenicris posted the 08/21/2026 at 09:05 AM
    L'année prochaine ça sera encore plus flagrant!
    sey75 posted the 08/21/2026 at 09:06 AM
    L’année pro c’est humiliant Intergalactic Until Dawn 2 Venom laufey Ananta Kena en face 1 seul jeux ????
    ravyxxs posted the 08/21/2026 at 09:06 AM
    J'espère pour vous tous que EDAY c'est un sacré cru parce que sinon......
    kevisiano posted the 08/21/2026 at 09:11 AM
    ravyxxs t'as quoi en visu sur les prochains mois ?
    naoshige11 posted the 08/21/2026 at 09:14 AM
    Trop de jeux à faire à partir de Septembre, Octobre c'est littéralement n'importe quoi.
    sey75 posted the 08/21/2026 at 09:18 AM
    Gears en dehors des fan hardcore il va sortir et une semaine après il sera déjà dans l’oublie total c’est déjà un jeu mort née même il va se faire broyer par mw4 wolverine fc27 2k27 Phantom blade
    skuldleif posted the 08/21/2026 at 09:18 AM
    ravyxxs sinon rien en fait ya trop de jeux quel que soit la plateforme, meme sinking city 2 et mortal shell 2 ta de bon retour dessus , personne ne subit rien .
    se focus sur ces quelques jeux exclusif malgré une avalanche de jeux plutot qualitatif MDR et le faire dans un contexte ou sony envoit votre fiak dans la stratosphere dans un peu plus d'un an
    skuldleif posted the 08/21/2026 at 09:22 AM
    comme si le site avait besoin d'un pro s tarax de +
    magneto860 posted the 08/21/2026 at 09:25 AM
    Il y a normalement Deliver Us Home (le 3) cette année aussi.

    L'an prochain j'ai sur ma liste Kena 2, Tomb Raider Legacy of Atlantis, The Expanse Orisis Reborn, Spyro 4, à priori Tides of Annihilation ... Y a du bon qui arrive !
    taiko posted the 08/21/2026 at 09:28 AM
    sey75 humiliant...
    On va quand même pas oublier que Sony s'est touché les couilles toute la gen...
    ravyxxs posted the 08/21/2026 at 09:39 AM
    kevisiano Backlog de lâche mdr. Prochain jeu, Silent Hill 2.
    kevisiano posted the 08/21/2026 at 09:40 AM
    ravyxxs go faire ce chef d'oeuvre
    alucardhellsing posted the 08/21/2026 at 09:40 AM
    ça sort sur PC sauf wolverine (emulation plus tard) et GTA que je ferais sur PC... donc je ferais tout le reste sur PC (silent hill , ff resonance , dragon quest monster 2 ,dawnwalker, phantom blade , gears of war Eday ,etc...j'en passe...

    Sans compter les jeux switch cmme fire emblem egalement °
    ravyxxs posted the 08/21/2026 at 09:40 AM
    skuldleif Bah ce sont des jeux ultra attendu logique qu'on parle d'eux.
    sey75 posted the 08/21/2026 at 09:41 AM
    Peut être en tout cas il ont plus de jeu mémorable que Xbox et des jeux à succès y’en a Helldivers 2 miles morales Spiderman 2 gt7 je sais que vous aimez pas c’est jeux mais c’est la réalité
    dooku posted the 08/21/2026 at 09:56 AM
    Mouuuuif
    walterwhite posted the 08/21/2026 at 10:01 AM
    2 tiers et une exclu qui fait so 2010…

    Ça s’astique sur des miettes là
    cyr posted the 08/21/2026 at 10:07 AM
    djfab alors non. Tes gout c'est tes gout.

    Gta6 sort sur xbox et sortir sur pc ensuite comme d'habitude.

    Et je parle pas de wolverine qui a l'air.....boring ....

    Sinon au vu des ventes de la ps5 au États-Unis en juillet.....alors oui elle va bien se vendre, mais la plupart des gens qui veulent gta6 on déjà une ps5 ou xbox série......et ceux qui joue sur pc attendrons.......comme d'habitude.
    cyr posted the 08/21/2026 at 10:09 AM
    walterwhite tu tes fait pirater ton compte?
    jasonduval posted the 08/21/2026 at 10:17 AM
    cyr oui comme d'habitude ceux sur pc attendront font que ca d'attendre ils sont habitués et les 3/4 ont acheté une ps5 en scred car GTA cest trop puissant . Je te ressortirai les chiffres de ps5 fin d'années faudra parler français.

    Ps wolverine a l'air claqué et phantom blade sans physique quils aillent bien se la mettre j'espère un four pour les calmer
    walterwhite posted the 08/21/2026 at 10:19 AM
    cyr ??
    skuldleif posted the 08/21/2026 at 10:26 AM
    cyr bcps sont encore sur PS4/One je t'assure que ya encore du monde a rameuté , et sony l'a bien compris comme j'ai dis plus haut ils ont initié une campagne marketing agressive dans le metro de grandes affiche tout les 2 metres
    yanssou posted the 08/21/2026 at 10:27 AM
    Wow unbelievable
    kazey77 posted the 08/21/2026 at 10:30 AM
    J'attend + Zelda OOT Remake et Gears Eday perso
    sey75 posted the 08/21/2026 at 10:30 AM
    Mdr l’autre crois que son pc pourri pourra émuler wolverine mdr déjà que l’émulateur ps4 peine a faire du 30 fps sur Infamous second son qui est sorti en 2014 alors wolverine mdr
    walterwhite posted the 08/21/2026 at 10:33 AM
    sey75 T’es sorti de quelle fosse septique ? T’es le DC de qui ? Kyogamer ?
    sey75 posted the 08/21/2026 at 10:46 AM
    Oh je te suis depuis un moment toi je vais te mettre un pressing mdr n’oublir pas tu fessait l’esclave pour Sony pas plus tard que il y’a 1 mois encore hein nous fait pas genre le mec anti Sony mtn pas à moi
    walterwhite posted the 08/21/2026 at 10:55 AM
    sey75 Tu vas gentiment rester dans ton panier le cabot. Et pour information, j’étais ce qu’on dire pro-sony jusqu’au 30/06/26…mais c’est de l’histoire ancienne.
    sey75 posted the 08/21/2026 at 11:02 AM
    Si t’était réellement un fan de jeux vidéo avant un pro Sony t’aurai plus était pro Sony bien avant l’annonce de l’arrêt du physique mais bon hypocrisie
    ghouledheleter posted the 08/21/2026 at 11:03 AM
    Génial deux jeux sur trois en full demat
    reynald posted the 08/21/2026 at 11:05 AM
    La ps5, la machine à boycotter pour cette fin d'année.
    walterwhite posted the 08/21/2026 at 11:05 AM
    sey75 Dixit le mec qui a popé pour sucer SONY depuis l’annonce de l’arrêt du physique
    reynald posted the 08/21/2026 at 11:07 AM
    A mon avis j'en suis sur que tu dois avoir sony tatouer sur le bout de la t...
    syniphus posted the 08/21/2026 at 11:20 AM
    Ça semble mal engagé pour wolverine, ça sent le succès en demi teinte.
    Ce qui veut dire que d'un point de vue édition, nintendo reste largement supérieur en terme de rentabilité de ses jeux.

    Je ne comprends toujours pas l'intérêt d'acheter une ps5 pour moins de 10 exclut sur une génération. Surtout quand la prochaine génération s'annonce a des prix proche des pc.
    keiku posted the 08/21/2026 at 11:21 AM
    ah ca fait rêver la fin d'année chez sony, c'est sur... autant qu’être assis sur un wc après avoir manger quelque chose de pas frais...
    sey75 posted the 08/21/2026 at 11:27 AM
    Rien à foutre de ton Sony ou de ton physique mdr tout ce que je sais c’est que ta bien sucer Sony fort pendant des années
    thedoctor posted the 08/21/2026 at 11:30 AM
    Non merci, c'est sur PC que cela ce passe
    xynot posted the 08/21/2026 at 11:35 AM
    Vraiment un article à la Link49 par contre, soyez meilleurs
    walterwhite posted the 08/21/2026 at 11:38 AM
    sey75 Tu confirmes bien que t’es un DC et un membre qui sort d’un cloaque
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