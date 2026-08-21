En effet, seule la PS5
propose ce magnifique trio : Wolverine - Phantom Blade 0 - GTA VI
! Sur PC ce ne sera que Phantom Blade, sur XBox ce ne sera que GTA VI et sur Switch 2 aucun des trois.
Pas de doute, la PS5 est la machine à avoir
pour cette fin d'année ! D'ailleurs, les ventes risquent de faire très mal au Black Friday
.
tags :
posted the 08/21/2026 at 08:41 AM by djfab
Only on Switch 2
La Switch 2 est la machine a avoir en fin d'année
(Alors oui je troll, mais dans le fond ca correspond bcp plus à mes goûts )
Ceci dit Phantom Blade a l'air incroyable, GTA6 c'est la killer app de la décennie même si je suis pas hyper fan de cette licence, et Wolverine m'en touche une sans faire bouger l'autre.
se focus sur ces quelques jeux exclusif malgré une avalanche de jeux plutot qualitatif MDR et le faire dans un contexte ou sony envoit votre fiak dans la stratosphere dans un peu plus d'un an
L'an prochain j'ai sur ma liste Kena 2, Tomb Raider Legacy of Atlantis, The Expanse Orisis Reborn, Spyro 4, à priori Tides of Annihilation ... Y a du bon qui arrive !
On va quand même pas oublier que Sony s'est touché les couilles toute la gen...
Sans compter les jeux switch cmme fire emblem egalement °
Ça s’astique sur des miettes là
Gta6 sort sur xbox et sortir sur pc ensuite comme d'habitude.
Et je parle pas de wolverine qui a l'air.....boring ....
Sinon au vu des ventes de la ps5 au États-Unis en juillet.....alors oui elle va bien se vendre, mais la plupart des gens qui veulent gta6 on déjà une ps5 ou xbox série......et ceux qui joue sur pc attendrons.......comme d'habitude.
Ps wolverine a l'air claqué et phantom blade sans physique quils aillent bien se la mettre j'espère un four pour les calmer
Ce qui veut dire que d'un point de vue édition, nintendo reste largement supérieur en terme de rentabilité de ses jeux.
Je ne comprends toujours pas l'intérêt d'acheter une ps5 pour moins de 10 exclut sur une génération. Surtout quand la prochaine génération s'annonce a des prix proche des pc.