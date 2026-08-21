Les pénuries mondiales de composants engendrées par l'essor de l'industrie de l'IA ont amené beaucoup d'observateurs à penser que les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft — respectivement la PS6 et le « Project Helix » — pourraient être commercialisées au prix de 1 000 dollars. Dans un nouveau rapport, le cabinet Ampere Analysis (relayé par VGC) prédit que cette situation entraînera une baisse significative de l'adoption des consoles lors de leur lancement.
Selon les prévisions d'Ampere, le volume total de ventes combinées de PS6 et de consoles « Project Helix » au cours de leurs cinq premières années d'existence pourrait être inférieur de près de 38 % à celui de la génération actuelle. D'après le cabinet, cela aurait également des répercussions sur les dépenses globales des consommateurs en jeux et services pour consoles, entraînant une baisse d'environ 12 % (soit 3,4 milliards de dollars) par rapport à un scénario où les consoles seraient proposées à un prix plus attractif.
Ampere suggère ensuite trois stratégies susceptibles d'aider Sony et Microsoft à atténuer ces problèmes. La première est simple : repousser la sortie du matériel de nouvelle génération et proposer, dans l'intervalle, une mise à niveau intermédiaire pour satisfaire les clients. La deuxième consiste à maintenir la fenêtre de lancement prévue pour 2028 et à miser sur des subventions matérielles massives, dans l'espoir que l'approvisionnement en composants finisse par se stabiliser suffisamment pour permettre une baisse des prix. Cette approche impliquerait pour les entreprises de s'appuyer sur « des subventions matérielles plus importantes, de nouveaux modèles de monétisation, des stratégies de contenu numérique plus agressives et des canaux de vente optimisés ».
La troisième suggestion est la plus originale. Le rapport d'Ampere part du principe que, tout comme lors des transitions générationnelles observées depuis 2000, Sony et Microsoft chercheraient à nouveau à accroître progressivement la puissance brute de leurs consoles. Le cabinet souligne toutefois que si l'une ou l'autre de ces entreprises parvenait à intégrer des innovations matérielles majeures et tangibles — plutôt que de se concentrer uniquement sur une fidélité visuelle accrue et des fréquences d'images plus élevées —, elles pourraient opter pour un matériel moins puissant et moins coûteux, attirant ainsi un public plus large. Cette troisième stratégie s'apparentait à celle adoptée par Nintendo lors du lancement de la Wii en 2006. Alors que la PS3 et la Xbox 360 étaient plus puissantes que leurs prédécesseures respectives (la PS2 et la Xbox), la Wii affichait une puissance comparable à celle de la GameCube ; elle a toutefois réussi à se démarquer de la concurrence en misant sur la détection de mouvements. Cette stratégie s'est révélée être un immense succès à l'époque ; aujourd'hui encore, la Wii figure parmi les consoles de salon les plus vendues de tous les temps, devancée uniquement par la PS2, la Switch, la PS4 et la PlayStation originale.
Fait intéressant, le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a déclaré que l'entreprise n'avait pas encore arrêté de date de lancement pour la PS6. Dans une interview accordée plus tôt cette semaine, il a évoqué des « guerres commerciales » liées aux pénuries de composants et à la faiblesse du yen japonais, affirmant : « Compte tenu de ces enjeux, nous devons agir. Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans ce contexte. »
Parallèlement, Sony a annoncé qu'il mettrait fin à la production de disques PlayStation en janvier 2028. Bien que l'entreprise n'ait pas précisé si cette décision aurait une incidence sur la PS6, les analystes estiment que c'est une possibilité.
Source : https://gamingbolt.com/ps6-project-helix-at-1000-will-sell-38-percent-less-than-current-gen-consoles-at-analysts/
sachent déja que nous en somme déja a une baisse de 20% des ventes combiné de console face a la gen ps4/one, cela indiquerait que les vente totale consoles serait en baisse de 52% par rapport a la ps3/360
ce serai l'annonce de la mort de ce modèle... mais bon les analystes du net sont souvent a coté de la plaque et ce pour a peu près tous les sujets
Et si comme les rumeurs disent vraie, une hélix avec l’équivalent d’une 5080 à 1000e, c’est pas mal quant on sait que cette CG seule se trouve aujourd’hui entre 1500 et 3000€…
Faut oublier les 399,99€ de la PS4 !
sauf que les gens s'en foute globalement de la puissance, c'est la switch et la switch 2 actuellement qui font les ventes depuis 2 gen car elle est moins cher...
a 1000 euro le grand publique ne suivra pas
Ce n’est pas mon propos.
Et ils trouvent des débilous pour reposter ça au nom de leur guerre sainte en bonus
Vu que la crise des composants est loin d'être terminée, il est même probable que les PS5 et PS5 Pro coûtent encore plus cher au moment de la sortie de la PS6. Je parle évidemment d'une sortie fin 2027 ou 2028. Si elle sort finalement en 2030, la situation aura peut-être changé. Mais dans le premier cas, comment imaginer une PS6 à moins de 1 000 €, voire 1 200 € ?
Mais des consoles (PS6 et Hélix) à plus de 1000 euros chacune, ça pique.
A 1000 euros, tu pouvais avoir la PS5 + la Xbox Series X à leur lancement (ce fut mon cas) Mais à 1000 euros, chacune... je pense que je devrai faire un choix entre les deux consoles ou rester full PC
C'est pour ça que peu importe le prix de la console au lunch, il va y avoir de l'achat préventif de la part des joueurs à cause de ce shift niveau tarif.
On est perdant sur tous les plans depuis cet Gen.