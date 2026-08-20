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Microsoft ne partagera plus ses données de ventes digitales avec Circana


Microsoft ne communiquera plus ses données de ventes numériques à la société d'analyse américaine Circana ; l'entreprise se voit donc contrainte d'estimer les chiffres pour les jeux des divisions Xbox, Activision et Bethesda.

Circana (anciennement NPD) est depuis longtemps une source fiable d'informations sur les ventes aux États-Unis, fournissant des rapports mensuels détaillés sur les ventes de matériel et de logiciels.
Des éditeurs comme Sony et Bandai Namco transmettent leurs données de ventes numériques à l'entreprise, qui les croise avec les informations des revendeurs pour établir des classements des jeux les plus vendus. Ces données sont ensuite agrégées et vendues à des clients du secteur.

Toutefois, depuis le rapport de juillet, Microsoft a cessé de communiquer les données de ventes numériques de ses jeux. La firme de Redmond rejoint ainsi Nintendo et Take-Two, qui ne fournissent plus ce type de données depuis plusieurs années.

Circana a récemment commencé à intégrer des estimations ou des prévisions concernant les ventes numériques des éditeurs ne participant pas au programme, ce qui introduit inévitablement une marge d'erreur. Par ailleurs, Microsoft a également cessé de transmettre ses informations à GSD, un organisme de suivi similaire opérant en Europe.
Il sera intéressant de voir si d'autres éditeurs, comme PlayStation, décideront eux aussi de restreindre l'accès à leurs données à l'avenir.

En fin de compte, bien que cela ne soit pas dramatique, cette situation se traduit pour nous par des informations de vente moins précises, alors que l'industrie continue d'entretenir le secret autour de ses activités.
https://www.pushsquare.com/news/2026/08/microsoft-stops-sharing-digital-sales-data-with-circana
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    posted the 08/20/2026 at 07:44 PM by guiguif
    comments (6)
    olex posted the 08/20/2026 at 07:48 PM
    Difficile de ne pas y voir une répercussion des communiqués récents sur le ratio numérique/physique des jeux PS... Après, on peut toujours spéculer sur les raisons motivants un tel choix.
    tripy73 posted the 08/20/2026 at 07:51 PM
    Comme le fait déjà Nintendo et d'autres, le genre de truc qui va rendre encore plus compliqué la lecture des ventes du marché et je ne pense pas qu'ils en parleront dans leurs bilans financiers.
    rufus posted the 08/20/2026 at 07:53 PM
    C'est quoi le but ? Genre on cache les ventes pour les impôts ? Pour le ratio demat/physique... ? C'est quoi le mouvement ?
    51love posted the 08/20/2026 at 08:03 PM
    Bon bah faudra bien avoir en tête que ce seront plus des chiffres exactes, mais c'est pas si grave, les estimations donnent et continueront de donner une idée du succès des jeux a défaut d'être d'une précision chirurgicale.
    skuldleif posted the 08/20/2026 at 08:07 PM
    pourquoi les partager si c'est pour faire l'objet de moquerie et d'un fap collectif restreint a 3 tarax qui pendant ce temps se feront ouvrir le cul par sony
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