Circana (anciennement NPD) est depuis longtemps une source fiable d'informations sur les ventes aux États-Unis, fournissant des rapports mensuels détaillés sur les ventes de matériel et de logiciels.Des éditeurs comme Sony et Bandai Namco transmettent leurs données de ventes numériques à l'entreprise, qui les croise avec les informations des revendeurs pour établir des classements des jeux les plus vendus. Ces données sont ensuite agrégées et vendues à des clients du secteur.Toutefois, depuis le rapport de juillet, Microsoft a cessé de communiquer les données de ventes numériques de ses jeux. La firme de Redmond rejoint ainsi Nintendo et Take-Two, qui ne fournissent plus ce type de données depuis plusieurs années.Circana a récemment commencé à intégrer des estimations ou des prévisions concernant les ventes numériques des éditeurs ne participant pas au programme, ce qui introduit inévitablement une marge d'erreur. Par ailleurs, Microsoft a également cessé de transmettre ses informations à GSD, un organisme de suivi similaire opérant en Europe.Il sera intéressant de voir si d'autres éditeurs, comme PlayStation, décideront eux aussi de restreindre l'accès à leurs données à l'avenir.En fin de compte, bien que cela ne soit pas dramatique, cette situation se traduit pour nous par des informations de vente moins précises, alors que l'industrie continue d'entretenir le secret autour de ses activités.