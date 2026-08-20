La France qui résiste encore.
• US - 35% Physical, 65% Digital
• Japan - 46% Physical, 54% Digital
• France - 68% Physical, 32% Digital
• UK - 51% Physical, 49% Digital
• Australia - 60% Physical, 40% Digital
• Canada - 45% Physical, 55% Digital
Bonus
: Répartition des plateformes de vente de jeux physiques aux États-Unis en 2026.
• Nintendo - 63 %
• PlayStation - 32 %
• Xbox - 4 %
• PC - 1 %
Bonus 2
: Assassins Creed Shadows qui fait aussi de la résistance malgré la fausse version physique, Wukong dont l’édition physique est sortie 4 mois après la version demat et Helldivers, un jeu full connecté.
mais même 20% c'est colossal quand tu vends 1-1.5 milliards de jeux par gen
Il n'y a aucune excuse surtout quand ton lecteur disque est optionnel, les joueurs full demat n'ont même plus à le payer le lecteur
Mais moi ce qui me fait tiquer ce sont les 4% sur Xbox, et après certains espèrent qu'ils vont être la planche de salut du physique.. Avec 4% c'est mal barrer.
bah c est exactement ce que j'ai dit dans mon commentaire, c'est ultra marginal, ça se limite a des éditions extrêmement limitées ou du financement participatif, donc hors du circuit commercial classique
stardustx tab : pas besoin d'aller sur Kickstarter ou LRG pour trouver des jeux "physiques" sur PC (disque ou pas, il y a généralement une clé CD unique dedans donc pas revendable/prêtable), certains éditeurs continuent à sortir des jeux en boîtes comme ce fût le cas de Reanimal, RE9, Pragmata, Crimson Desert, 007 ou encore le prochain Tomb Raider.
si on part du principe que les code in a box c'est du physique alors sony n'arrête pas le physique en 2028 et y a pas de problème puisqu'ils ont clairement dit qu'ils vendraient des code in a box
ça arrive aussi pour certains financements participatifs (kickstarter, etc...)
Par contre il aurait partagé si c'etait dans l'autre sens
J'avais pris contact avec un représentant de l'organisme Game Sales Data qui fourni les données des ventes pour l'ensemble de l'Europe, sur lequel se base le S.E.L.L pour communiquer les ventes physiques et ils m'avaient indiqué qu'ils comptabilisé les ventes de cette façon.
Les ventes déma c'est uniquement les ventes réalisées sur les stores ou sites qui vendent des clés (Humble Bundle, Instant Gaming, etc.). D'ailleurs si vous allez sur le site officiel de l'organisme Game Sales Data, vous pouvez voir les deux catégories, Retail = Physique (disque ou code de DL) et Network = Déma (via les stores).
mais du coup y a des formats hybrides qui posent question
je suppose que si on achète une clé sur amazon (une clé directement fournie par email, pas une clé dans une boîte) là on tombe dans le démat
mais que si on achète une carte cartonnée avec un code de téléchargement dessus dans un magasin (pas un code in a box juste un code sur un carton) on considère ça comme du physique aussi ?
et pour finir les comptoirs multimedia ou tu achètes ton code et ils te l impriment sur un ticket de caisse je me demande vraiment comment ils classent ça... je dirais démat du coup
Pour l'exemple de l'achat d'un code directement sur amazon, je pense aussi que ça tombe dans le déma, car ce n'est pas vraiment à Amazon que tu l'achètes, mais à l'éditeur qui propose le jeu déma sur le site Amazon.
Par exemple si tu prends Fifa via cette annonce, tu vois à droite que le vendeur est Amazon Media qui est le store numérique d'Amazon, contrairement aux versions physiques qui sont vendu par Amazon même.
Pour les cartes avec code de DL, c'est bien une vente physique, tout simplement parce que tu passes par un vendeur Retail et non pas par un store ou une plateforme numérique dédiée. Par contre pour les comptoirs je ne connais pas ce principe, donc je peux pas te dire si c'est pris en compte, ça fonctionne comment ce type de vente ?
Ces manipulateurs et menteurs doivent déguster.
Il n’y a vraiment plus rien qui va dans cette boîte, en l’espace d’un jour, ils sont devenus les plus gros fils de pute de l’histoire de l’entertainment.
Tout simplement indéfendable.
stardustx : ok je vois, j'étais pas sûr que tu parlais de ça, difficile de vraiment savoir, mais s'il ne font que te fournir un code obtenu via un store, je pense que c'est du déma.
naoshige11 : tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que pendant des années MK8 était en tête des ventes en France chaque semaine, le fait qu'ils le vendaient en bundle avec la Switch gonflé artificiellement ses ventes, car à cette époque c'était un top basé sur la valeur totale des ventes et non pas les unités vendues.
Mais depuis quelque temps, le S.E.L.L a finit par passer au top d'unités vendues ce qui déjà beaucoup plus parlant, même si dans le lot tu as aussi certains jeux vendus via des Code in Box que nous en tant que joueurs ne considérons pas comme du vrai physique.
Parce ce que ce sont ceux les plus exposés par ces ventes dont ils ne veulent plus et estiment qu'il y a un gros manque a gagner à court terme (a raison cependant, mais pour du long terme je suis pas convaincu mais ces sociétés s'en branlent... )
Du coup ils utilisent pour prétextes que le jeu physique est mort, en basant leurs chiffres sur les tous les autres types de productions (qui sortent généralement qu'en demat ), afin de masquer la réalité de leurs propres bilans
Ces crapules
Ils n'ont pas le droit, et doivent baisser leur froc pour les joueurs...pourtant ils ont toujours assuré niveau qualité sur console du moins, en ayant toujours des prix louables, des soldes...
Ils ouvrent leur store, on leur jette la pierre...
Ils choisissent le full démat, on les maudis, et crie gloire à un inconnu de hackeur qui surtout nique le taf des devs...
47 jeux uniques depuis la PS1, inclus des spins off, DLC, qualité sur qualité, en bassant de GTA à la course avec Midnight Club, et le fun avec Bully...de la varieté pour la XBOX 360 avec Table Tennis, Max Payne, Warrior, Manhunt et bien d'autres...
Maudis soit cette boîte pas vrai ?
De quel droit, ils osent vouloir faire plus d'argent ???
Anecdote, Take 2 a flanché à la bourse, car le prix de GTA 6 de base n'était pas de plus de 110 dollars comme les actionnaires le voulaient...
Non Rockstar n'a pas suivi, Nintendo et son MK World, non non, ils sont rester sur le raisonnable,et on pris cher par les investisseurs, ces buveurs de sang ? Pourquoi ? Pour nous...joueurs...
Mais bon, faut les maudir ces FDP ils ne méritent que ça....pas vrai ?
Ils n'ont rien fait, jamais rien pour l'industrie, aujourd'hui ils décident d'être premier ? De quel droit !!!!!!
La définition parfaite de l'hypocrisie...pas que Take 2 est clean lol, non , loin de là, mais qu'on vienne pas me dire qu'ils méritent tout ça, parce que avant la news qui a fâché Gamekyo, c'était *GTA 6 J4EN PEUT PLUS D'ATTENDRE*
MAUDIS SOIT ROCKSTAR !!!! AU BUCHER !!!!
La France qui résiste encore.
Pas la même culture mec, les ricains c'est des gros porcs.
Ce mec vends des sondages et fair juste la promo de sa crypto cest pas Robin des bois
Bizarrement ça sera moins ton ami quand tu sera au front pour une potentiel 3eme guerre mondial