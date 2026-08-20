La France qui résiste encore.• US - 35% Physical, 65% Digital• Japan - 46% Physical, 54% Digital• France - 68% Physical, 32% Digital• UK - 51% Physical, 49% Digital• Australia - 60% Physical, 40% Digital• Canada - 45% Physical, 55% Digital: Répartition des plateformes de vente de jeux physiques aux États-Unis en 2026.• Nintendo - 63 %• PlayStation - 32 %• Xbox - 4 %• PC - 1 %: Assassins Creed Shadows qui fait aussi de la résistance malgré la fausse version physique, Wukong dont l’édition physique est sortie 4 mois après la version demat et Helldivers, un jeu full connecté.