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Astro Bot
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Astro Bot : Les chiffres du Physique VS Demat + Bonus (Wukong, ACS etc...)


La France qui résiste encore.

• US - 35% Physical, 65% Digital
• Japan - 46% Physical, 54% Digital
• France - 68% Physical, 32% Digital
• UK - 51% Physical, 49% Digital
• Australia - 60% Physical, 40% Digital
• Canada - 45% Physical, 55% Digital

Bonus : Répartition des plateformes de vente de jeux physiques aux États-Unis en 2026.

• Nintendo - 63 %
• PlayStation - 32 %
• Xbox - 4 %
• PC - 1 %

Bonus 2 : Assassins Creed Shadows qui fait aussi de la résistance malgré la fausse version physique, Wukong dont l’édition physique est sortie 4 mois après la version demat et Helldivers, un jeu full connecté.



https://www.thegamebusiness.com/p/the-video-games-most-at-risk-from
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    stardustx, cail2, edgar, mwaka971
    posted the 08/20/2026 at 06:21 PM by guiguif
    comments (34)
    piratees posted the 08/20/2026 at 06:24 PM
    alors sony vous les sortait d'où vos 20% de physique, bande de vautour
    stardustx posted the 08/20/2026 at 06:25 PM
    les 1% sur PC ça doit être du 0.5 arrondit au supérieur, surement des mecs qui commandent des collector pc sur LRG ou des versions pc en boîte sur kickstarter
    wickette posted the 08/20/2026 at 06:26 PM
    piratees
    mais même 20% c'est colossal quand tu vends 1-1.5 milliards de jeux par gen

    Il n'y a aucune excuse surtout quand ton lecteur disque est optionnel, les joueurs full demat n'ont même plus à le payer le lecteur
    naoshige11 posted the 08/20/2026 at 06:29 PM
    stardustx mais c'est pas réellement du physique, à moins qu'il y est un disque à l'intérieur mais ça doit être extrêmement marginal.

    Mais moi ce qui me fait tiquer ce sont les 4% sur Xbox, et après certains espèrent qu'ils vont être la planche de salut du physique.. Avec 4% c'est mal barrer.
    stardustx posted the 08/20/2026 at 06:33 PM
    naoshige11 mais c'est pas réellement du physique, à moins qu'il y est un disque à l'intérieur mais ça doit être extrêmement marginal.

    bah c est exactement ce que j'ai dit dans mon commentaire, c'est ultra marginal, ça se limite a des éditions extrêmement limitées ou du financement participatif, donc hors du circuit commercial classique
    tab posted the 08/20/2026 at 06:33 PM
    Comment on peut acheter du physique sur pc?
    stardustx posted the 08/20/2026 at 06:35 PM
    tab kickstarter, limited run games ou parfois directement sur le site de certains petits développeurs ou distributeurs indés
    tripy73 posted the 08/20/2026 at 06:37 PM
    Mais puisqu'on vous dit que 80/90€ des jeux se vendent en physique Après on connaît leur méthode de compatage en foutant tous les jeux même uniquement dispo en déma dans le lot, donc facile de biaiser les données et vendre le narratif de merde...

    stardustx tab : pas besoin d'aller sur Kickstarter ou LRG pour trouver des jeux "physiques" sur PC (disque ou pas, il y a généralement une clé CD unique dedans donc pas revendable/prêtable), certains éditeurs continuent à sortir des jeux en boîtes comme ce fût le cas de Reanimal, RE9, Pragmata, Crimson Desert, 007 ou encore le prochain Tomb Raider.
    magneto860 posted the 08/20/2026 at 06:37 PM
    Et pour le coup, je ne le revendrai pas celui-là.
    magneto860 posted the 08/20/2026 at 06:39 PM
    tripy73 Et quand tu achètes un jeu en démat, il compte pour deux la plupart du temps (version PS4 + version PS5).
    naoshige11 posted the 08/20/2026 at 06:44 PM
    stardustx je viens de regarder ne connaissant LRG que de nom, et je suis tomber sur le collector de Gex qui contient bien un disque en plus du code Steam, c'est assez ouf. Mais en effet sur la totalité des ventes de jeux sur PC ça représente que dalle.
    tripy73 posted the 08/20/2026 at 06:44 PM
    magneto860 : tu es sûr de cette info ? Car difficile de savoir comment ils comptent, idem avec les jeux offerts avec le PSN, où ils t'envoient un mail de transaction alors que tu n'as rien payé...
    stardustx posted the 08/20/2026 at 06:45 PM
    tripy73 alors je sais pas si c'est compté comme du physique quand y a pas de disque

    si on part du principe que les code in a box c'est du physique alors sony n'arrête pas le physique en 2028 et y a pas de problème puisqu'ils ont clairement dit qu'ils vendraient des code in a box
    naoshige11 posted the 08/20/2026 at 06:46 PM
    tripy73 ouai mais comme dit, est-ce qu'une boite avec un code à usage unique dedans peut être considérer comme du physique. Perso c'est nom.
    stardustx posted the 08/20/2026 at 06:49 PM
    naoshige11 oui ils font ça quand ils sortent des versions pc, c'est pas courant mais ça a le mérite d'exister et je trouve ça plutôt cool comme principe, dommage que ça soit pas plus largement distribué (je demande pas que ça soit dispo à carrefour mais ça pourrait avoir son petit succès sur amazon)

    ça arrive aussi pour certains financements participatifs (kickstarter, etc...)
    hyoga57 posted the 08/20/2026 at 06:49 PM
    Sony encore pris la main dans le sac en train de mentir.
    e3ologue posted the 08/20/2026 at 06:50 PM
    Et certains nous expliquaient à l'époque que le jeu se vendaient probablement 3 à 6 fois plus en démat pour justifier certains chiffres, cocasse...
    malroth posted the 08/20/2026 at 06:57 PM
    C'est pas Julien Chiez qui va partager cette news, croyez moi.

    Par contre il aurait partagé si c'etait dans l'autre sens
    marchand2sable posted the 08/20/2026 at 06:57 PM
    Faut vraiment être fou pour vouloir du full déma sur PS6 avec un PS Store qui propose des prix hors sol et qui se fait hacker tous les week-ends.
    tripy73 posted the 08/20/2026 at 07:00 PM
    stardustx naoshige11 : tous les l'organisme d'analyses qui comptent les ventes physiques ou déma, considèrent que tout ce qui est vendu via les sites ou magasins (retail) est une vente physique. Idem avec les jeux intégrés aux bundles avec une console, qui sont depuis longtemps uniquement des code de DL, ils considèrent que le jeu qui est compris dans le pack cela est une vente physique.

    J'avais pris contact avec un représentant de l'organisme Game Sales Data qui fourni les données des ventes pour l'ensemble de l'Europe, sur lequel se base le S.E.L.L pour communiquer les ventes physiques et ils m'avaient indiqué qu'ils comptabilisé les ventes de cette façon.

    Les ventes déma c'est uniquement les ventes réalisées sur les stores ou sites qui vendent des clés (Humble Bundle, Instant Gaming, etc.). D'ailleurs si vous allez sur le site officiel de l'organisme Game Sales Data, vous pouvez voir les deux catégories, Retail = Physique (disque ou code de DL) et Network = Déma (via les stores).
    stardustx posted the 08/20/2026 at 07:09 PM
    tripy73 ok je savais pas, merci pour la précision, mais du coup ça fausse aussi les chiffres, bon dans un sens qui avantage le physique pour une fois même si il n'y a aucun doute qu'un mec qui achète un code in a box dans un magasin aurait acheté la version full physique si elle avait été présente à la place

    mais du coup y a des formats hybrides qui posent question

    je suppose que si on achète une clé sur amazon (une clé directement fournie par email, pas une clé dans une boîte) là on tombe dans le démat

    mais que si on achète une carte cartonnée avec un code de téléchargement dessus dans un magasin (pas un code in a box juste un code sur un carton) on considère ça comme du physique aussi ?

    et pour finir les comptoirs multimedia ou tu achètes ton code et ils te l impriment sur un ticket de caisse je me demande vraiment comment ils classent ça... je dirais démat du coup
    xynot posted the 08/20/2026 at 07:21 PM
    Même 35% aux US ça reste assez énorme pour conserver le format, je comprends vraiment pas la décision.
    tripy73 posted the 08/20/2026 at 07:22 PM
    stardustx : c'est ça, les ventes "Code in Box" ne sont pas vraiment du physique au sens où on l'entend, mais si tu veux vraiment acheter le jeu en magasin, tu n'as pas vraiment le choix vu qu'il n'y a pas de vrai physique.

    Pour l'exemple de l'achat d'un code directement sur amazon, je pense aussi que ça tombe dans le déma, car ce n'est pas vraiment à Amazon que tu l'achètes, mais à l'éditeur qui propose le jeu déma sur le site Amazon.

    Par exemple si tu prends Fifa via cette annonce, tu vois à droite que le vendeur est Amazon Media qui est le store numérique d'Amazon, contrairement aux versions physiques qui sont vendu par Amazon même.

    Pour les cartes avec code de DL, c'est bien une vente physique, tout simplement parce que tu passes par un vendeur Retail et non pas par un store ou une plateforme numérique dédiée. Par contre pour les comptoirs je ne connais pas ce principe, donc je peux pas te dire si c'est pris en compte, ça fonctionne comment ce type de vente ?
    walterwhite posted the 08/20/2026 at 07:25 PM
    Vivement que les hackeur qui s’occupent de Rockstar actuellement s’occupent de SONY.

    Ces manipulateurs et menteurs doivent déguster.
    edgar posted the 08/20/2026 at 07:25 PM
    En même temps fallait être incroyablement limité intellectuellement pour donner une once de crédibilité aux derniers chiffres de Sony.

    Il n’y a vraiment plus rien qui va dans cette boîte, en l’espace d’un jour, ils sont devenus les plus gros fils de pute de l’histoire de l’entertainment.

    Tout simplement indéfendable.
    stardustx posted the 08/20/2026 at 07:27 PM
    tripy73 dans certains points de vente tu vas à la caisse, tu demandes à acheter un jeu ou un dlc en numérique et ils t'impriment un code sur un ticket de caisse directement, c'est très courant pour les cartes prépayés ou les codes d'abonnement mais certains le font aussi pour les jeux et les DLC
    naoshige11 posted the 08/20/2026 at 07:30 PM
    stardustx du coup si ont suit le raisonnement, un cas comme ça est considérer comme du physique vu que c'est une boutique qui te vend le code même si techniquement c'est juste un ticket de caisse.
    tripy73 posted the 08/20/2026 at 07:36 PM
    walterwhite : on sera vite fixé à l'approche de la sortie de Wolverine, en tout cas depuis quelques semaines ça enchaîne bien, entre GTA 6, Beast Of Reincarnation dispo sur le net 1 semaine avant sa sortie et aujourd'hui Resonance: A Plague Tale Legacy, les mecs sont en forme

    stardustx : ok je vois, j'étais pas sûr que tu parlais de ça, difficile de vraiment savoir, mais s'il ne font que te fournir un code obtenu via un store, je pense que c'est du déma.

    naoshige11 : tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça que pendant des années MK8 était en tête des ventes en France chaque semaine, le fait qu'ils le vendaient en bundle avec la Switch gonflé artificiellement ses ventes, car à cette époque c'était un top basé sur la valeur totale des ventes et non pas les unités vendues.

    Mais depuis quelque temps, le S.E.L.L a finit par passer au top d'unités vendues ce qui déjà beaucoup plus parlant, même si dans le lot tu as aussi certains jeux vendus via des Code in Box que nous en tant que joueurs ne considérons pas comme du vrai physique.
    nyseko posted the 08/20/2026 at 07:36 PM
    La France bien aidé par la différence de prix entre physique et digital.
    51love posted the 08/20/2026 at 08:00 PM
    On le savait mais on comprend bien pk PlayStation, Ubisoft, et tous les gros éditeurs qui font des jeux grands publics sont si impatients de tuer les jeux physiques

    Parce ce que ce sont ceux les plus exposés par ces ventes dont ils ne veulent plus et estiment qu'il y a un gros manque a gagner à court terme (a raison cependant, mais pour du long terme je suis pas convaincu mais ces sociétés s'en branlent... )

    Du coup ils utilisent pour prétextes que le jeu physique est mort, en basant leurs chiffres sur les tous les autres types de productions (qui sortent généralement qu'en demat ), afin de masquer la réalité de leurs propres bilans

    Ces crapules
    ravyxxs posted the 08/20/2026 at 08:03 PM
    C'est triste de ce dire qu'après nous avoir fourni autant de jeu, d'expérience, d'amusement depuis la PS1, aujourd'hui Take 2/Rockstar n'a pas le droit de faire du business...

    Ils n'ont pas le droit, et doivent baisser leur froc pour les joueurs...pourtant ils ont toujours assuré niveau qualité sur console du moins, en ayant toujours des prix louables, des soldes...

    Ils ouvrent leur store, on leur jette la pierre...

    Ils choisissent le full démat, on les maudis, et crie gloire à un inconnu de hackeur qui surtout nique le taf des devs...

    47 jeux uniques depuis la PS1, inclus des spins off, DLC, qualité sur qualité, en bassant de GTA à la course avec Midnight Club, et le fun avec Bully...de la varieté pour la XBOX 360 avec Table Tennis, Max Payne, Warrior, Manhunt et bien d'autres...

    Maudis soit cette boîte pas vrai ?

    De quel droit, ils osent vouloir faire plus d'argent ???

    Anecdote, Take 2 a flanché à la bourse, car le prix de GTA 6 de base n'était pas de plus de 110 dollars comme les actionnaires le voulaient...

    Non Rockstar n'a pas suivi, Nintendo et son MK World, non non, ils sont rester sur le raisonnable,et on pris cher par les investisseurs, ces buveurs de sang ? Pourquoi ? Pour nous...joueurs...


    Mais bon, faut les maudir ces FDP ils ne méritent que ça....pas vrai ?

    Ils n'ont rien fait, jamais rien pour l'industrie, aujourd'hui ils décident d'être premier ? De quel droit !!!!!!

    La définition parfaite de l'hypocrisie...pas que Take 2 est clean lol, non , loin de là, mais qu'on vienne pas me dire qu'ils méritent tout ça, parce que avant la news qui a fâché Gamekyo, c'était *GTA 6 J4EN PEUT PLUS D'ATTENDRE*

    MAUDIS SOIT ROCKSTAR !!!! AU BUCHER !!!!

    La France qui résiste encore.

    Pas la même culture mec, les ricains c'est des gros porcs.
    jasonduval posted the 08/20/2026 at 08:04 PM
    walterwhite vous avez toujours pas compris que ce mec en a RIEN a foutre de vous où du physique et qu'il s'en bat les reins de défendre quoi que ce soit?
    Ce mec vends des sondages et fair juste la promo de sa crypto cest pas Robin des bois
    walterwhite posted the 08/20/2026 at 08:10 PM
    jasonduval L’ennemi de mon ennemi est mon ami. Il a entièrement raison d’en tirer profit, le héros du peuple.
    triplewater posted the 08/20/2026 at 08:21 PM
    walterwhite

    Bizarrement ça sera moins ton ami quand tu sera au front pour une potentiel 3eme guerre mondial
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