- Avis et vidéo sans spoilers (attention toutefois aux commentaires...) -

J'adore Leon, c'est même mon survivant préféré de la saga, mais… Suis-je le seul à avoir l'impression que ce dernier a complètement volé la place de Jill dans cette aventure ?Plus j'avançais dans le jeu, plus cette impression devenait difficile à ignorer car, si on regarde bien, Leon n'a finalement aucun lien direct avec la menace principale de la seconde partie du jeu. Tout comme le bureau duet le, qui collent énormément plus à Jill, puisqu'elle y a travaillé tous les jours et connaît parfaitement ces lieux. Les rues de Raccoon, je n'en parle même pas…Sans parler de la salle orange de l'Ark et du boss final qui fait énormément penser à cette dernière, encore une fois.Je trouve qu'il y a un vrai problème avec la gestion des personnages principaux depuis le départ de(le papa de la série). J'ai parfois l'impression quepeine à renouveler correctement son casting et qu'on se retrouve encore et toujours avec cette alternance Leon/Chris sans fin.La saga possède pourtant un casting suffisamment riche pour permettre à d'autres personnages de prendre un peu la lumière, et Jill était justement le choix évident pour ceJe me demande même sia préféré éviter un casting composé uniquement de personnages féminins par peur de voir naître une fausse polémique inutile sur les réseaux sociaux…Bref, on ne sait pas trop pourquoi Jill est très en retrait depuis, mais j'ai préparé un petit montage pour vous partager mon idée. Bon visionnage.