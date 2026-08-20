- Avis et vidéo sans spoilers (attention toutefois aux commentaires...) -
J'adore Leon, c'est même mon survivant préféré de la saga, mais… Suis-je le seul à avoir l'impression que ce dernier a complètement volé la place de Jill dans cette aventure ?
Plus j'avançais dans le jeu, plus cette impression devenait difficile à ignorer car, si on regarde bien, Leon n'a finalement aucun lien direct avec la menace principale de la seconde partie du jeu. Tout comme le bureau du S.T.A.R.S. et le RPD, qui collent énormément plus à Jill, puisqu'elle y a travaillé tous les jours et connaît parfaitement ces lieux. Les rues de Raccoon, je n'en parle même pas…
Sans parler de la salle orange de l'Ark et du boss final qui fait énormément penser à cette dernière, encore une fois.
Je trouve qu'il y a un vrai problème avec la gestion des personnages principaux depuis le départ de Shinji Mikami (le papa de la série). J'ai parfois l'impression que Capcom peine à renouveler correctement son casting et qu'on se retrouve encore et toujours avec cette alternance Leon/Chris sans fin.
La saga possède pourtant un casting suffisamment riche pour permettre à d'autres personnages de prendre un peu la lumière, et Jill était justement le choix évident pour ce Requiem.
Je me demande même si Capcom a préféré éviter un casting composé uniquement de personnages féminins par peur de voir naître une fausse polémique inutile sur les réseaux sociaux…
Bref, on ne sait pas trop pourquoi Jill est très en retrait depuis Revelations 1, mais j'ai préparé un petit montage pour vous partager mon idée. Bon visionnage.
Elle aurait lieu a coup sur, au vu du nombre de lumières de nos jours
J'aime beaucoup perso, c'est juste que Capcom le spam trop...
jenicris
Oh que oui, le trio féminin contre le duo masculin ça aurait fait gueuler.
altendorf
Ils vont la foutre dans le DLC a coup sûr elle.
brook1
Ça commence a être super long n’empêche...
cyr
What?
Sans mentir, et sans abusé, c'est la première fois de ma vie que je vois un commentaire comme le tien lol bizarre.
Pourtant Leon a juste eu sa place dans le 2-4 et 9....6 ça compte ?
Jamais apparu, il me semble dans les jeux de baston, laissant Jill, Chris, Wesker voir même Nemesis prendre sa place. Qui eux aussi ont un lore plutôt péter à part Wesker, corrige moi si je me trompe marchand2sable
Donc voir les fans apprécier LEON sur Requiem est tout à fait logique.
Et lorsque tu dis Ses coups de pied sautés kitch. tu n'as pas joué ç RE4 OG pour dire ça....
Leon c'est le gars qui défonce des ennemis sans peur avant les gros bras huileux de Chris Redfield donc y a jamais eu du kitch, le gars est brutal
A ton avis....
Non mais il est excellent Leon même dans Requiem. C'est juste qu'il y a des détracteurs du personnage parce que Capcom l'idolâtre depuis RE2 Remake. C'est la figure de la série aujourd'hui, même si Chris a un plus grand rôle dans l'histoire générale.
Le personnage est plus travaillé dans les nouveaux RE en plus avec ce traumatisme de Raccoon, alors que dans les anciens Raccoon ne l'avait pas tant marqué que ça. Ils lui ont laissé sa force physique, mais l'ont fragilisé psychologiquement, j'aime beaucoup ce truc dans les nouveaux.
Sinon pour Jill, c'est juste hallucinant le nombre d'easter eggs qui lui sont consacrés dans ce volet alors qu'elle n'y est même pas...
Alors qu'il aurai put depuis le début la buter (chose que j'ai faite, mais bon game over) en disant au président qu'il y a une conspiration avec des armes biologiques, bref il faut atomisé les lieux. ....
Et tu rentre en héros....
Pourquoi pas faire un épisode consacré au début de Léon ?