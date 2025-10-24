Joueur passionné depuis plus de 30 ans ! J'apprécie avant tout les belles aventures solo, bien narrées et immersives.
profile
Halo : Campaign Evolved
3
Likers
name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lesorcierdujv
0
Like
Likers
lesorcierdujv
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 8
visites since opening : 22914
lesorcierdujv > blog
Halo Campaign Evolved : le Master Chief de retour sur le "ring"
Salut à tous,

Avec un peu de retard, c’est l’heure de vous donner mon verdict sur Halo : Campaign Evolved !

Un jeu que j’attendais beaucoup puisque j’ai de très bons souvenirs sur le Halo d’origine. A l’époque, il y a déjà 24 ans (!!), c’est lui et Amped qui m’avait donné envie d’acheter une Xbox. Je dois bien avouer que la licence m’a quand même lassée assez rapidement et que j’ai lâché à Halo : Reach.

Mais le premier opus a quand même une place dans mon cœur et j’espérais vraiment que le remake soit à la hauteur. Spoiler alert : pour moi il l’est Mais pour les nouveaux venus il y a quand même quelques faiblesses, héritage d’un passé lointain.

Si vous voulez tout savoir, je vous laisse donc visionner tout ça ci-dessous, avec des images qui bougent, pas mal de violet et de grunts abattus…

Comme d’habitude dites-moi en commentaire si vous avez aimé le jeu. Et aussi si vous avez aimé la vidéo (et/ou comment l’améliorer, je suis preneur de remarques constructives ^^).

Aventures Geek
    tags : xbox halo pc master chief ps5 halo campaign evolved pas de chance pour les grunts
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/20/2026 at 04:42 PM by lesorcierdujv
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo