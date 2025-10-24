Salut à tous,Avec un peu de retard, c’est l’heure de vous donner mon verdict sur Halo : Campaign Evolved !Un jeu que j’attendais beaucoup puisque j’ai de très bons souvenirs sur le Halo d’origine. A l’époque, il y a déjà 24 ans (!!), c’est lui et Amped qui m’avait donné envie d’acheter une Xbox. Je dois bien avouer que la licence m’a quand même lassée assez rapidement et que j’ai lâché à Halo : Reach.Mais le premier opus a quand même une place dans mon cœur et j’espérais vraiment que le remake soit à la hauteur. Spoiler alert : pour moi il l’estMais pour les nouveaux venus il y a quand même quelques faiblesses, héritage d’un passé lointain.Si vous voulez tout savoir, je vous laisse donc visionner tout ça ci-dessous, avec des images qui bougent, pas mal de violet et de grunts abattus…Comme d’habitude dites-moi en commentaire si vous avez aimé le jeu. Et aussi si vous avez aimé la vidéo (et/ou comment l’améliorer, je suis preneur de remarques constructives ^^).