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The Duskbloods
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name : The Duskbloods
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : FromSoftware
genre : action
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aeris201
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aeris201 > blog
[Switch 2] The Duskbloods : 30min de video de gameplay solo
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    posted the 08/20/2026 at 04:16 PM by aeris201
    comments (9)
    ravyxxs posted the 08/20/2026 at 04:34 PM
    Lorsque FromSoftware va voir les ventes, ils vont vite retourner faire des exclus à SONY PLAYSTATION et MICROSOFT (PC)
    jackfrost posted the 08/20/2026 at 04:42 PM
    ravyxxs donc du multi support sur Switch 2, Xbox, Ps et Pc
    ravyxxs posted the 08/20/2026 at 04:48 PM
    jackfrost Tu as vu le temps que ça prend pour porter ELDEN RING sur Switch 2 ? Tu penses que leur prochain jeu, si c'est pas Bloodborne 2, ou un jeu au moteur largement amélioré va tourner les doigts dans le nez sur Switch 2 ?
    cloudo posted the 08/20/2026 at 05:18 PM
    ravyxxs c'est un jeu financé par Nintendo donc c'est très très peu propable qu'il soit un jour porté sur d'autres consoles à part peut-être le PC
    m0nsieurx posted the 08/20/2026 at 05:42 PM
    Ravyxxs Aucun rapport avec la switch 2 là, c'est juste le choix de faire un jeu multijoueur qui est débile
    aeris201 posted the 08/20/2026 at 05:47 PM
    cloudo Oui et a mon avis ce partenariat Fromsoftware / Nintendo ne se limitera pas qu'a Duskbloods, je pense que c'est le début d'une collab plus ou moins longue entre les deux entités et qu'il y a une autre exclusivité en preparation, plus proche des productions Fromsoft habituel
    ravyxxs posted the 08/20/2026 at 05:48 PM
    aeris201 je pense que c'est le début d'une collab plus ou moins longue entre les deux entités et qu'il y a une autre exclusivité en preparation,

    darkwii posted the 08/20/2026 at 05:54 PM
    En tout cas les retours press sont très bon et sa a l air d en faire chié certains
    aeris201 posted the 08/20/2026 at 05:57 PM
    m0nsieurx Si Nintendo a signé un partenariat avec Fromsoft (et donc prendre en charge tout le financement) c'est pour des jeux qui ont fait la réputation du studio ca me parait logique, pas juste pour ce Duskbloods qui est un espèce d'ovni.

    Ce Duskbloods s'annonce excellent mais il y a une autre exclue Switch 2 en préparation
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