Bonjour à tous, je voulais savoir si quelqu'un avait réussi à passer de chat GPT à Gemini en transférant les discussions, car malgré le guide Google, cela ne fonctionne pas chez moi.Comme vous pouvez le voir sur cette image, le bouton reste gris et non cliquable.Un peu plus bas il y a un autre bouton pour importer un fichier zip maxi 5Go mais là encore le bouton est grisé et impossible de cliquer pour récupérer le fichier qui se trouve sur le disque dur de mon PC.J'ai désactivé mon bloqueur de pub, mais cela ne change rien.Avez-vous une idée du problème?Merci.