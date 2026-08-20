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Passage de Chat GPT à Gemini
Bonjour à tous, je voulais savoir si quelqu'un avait réussi à passer de chat GPT à Gemini en transférant les discussions, car malgré le guide Google, cela ne fonctionne pas chez moi.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, le bouton reste gris et non cliquable.



Un peu plus bas il y a un autre bouton pour importer un fichier zip maxi 5Go mais là encore le bouton est grisé et impossible de cliquer pour récupérer le fichier qui se trouve sur le disque dur de mon PC.

J'ai désactivé mon bloqueur de pub, mais cela ne change rien.

Avez-vous une idée du problème?

Merci.
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    posted the 08/20/2026 at 03:43 PM by shadowmarshal
    comments (1)
    micheljackson posted the 08/20/2026 at 03:48 PM
    Demande à Grok
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