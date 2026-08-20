Jeux finis





Silent Hill 2







Silent Hill 2 est un chef d'œuvre et est un joyau de la PS2. Le travail effectué par le remake, tant sur le respect du matériau de base que pour les ajouts intelligents et adaptés à notre temps, est d'une qualité rarement égalé. Le scénario et l’intrigue tiennent en haleine tout au long du jeu, portés par une ambiance sonore et visuelle des plus dérangeantes renforçant le propos du jeu. Rarement un jeu m'aura mis autant mal à l'aise et en tension tout le long. Une claque monumentale que je me suis prise comme j'en prends tous les 2/3 ans.





Final Fantasy XV







Aie aie aie alors c'est lui, le vilain petit canard ? J'en ai tellement entendu du mal que j'avais baissé mes prétentions et au final, je l'ai pas trouvé si dégueu MAIS qu'il est imparfait… Côté gameplay je me suis presque plus amusé que sur FF XVI… mais sur le reste, le déroulé, les invocations de chimères scriptées -_-, el famoso chapitre 13 et tout ce qui suit. Je comprends l'énorme gâchis car potentiellement on avait de belles choses devant nous mais y a des trucs qui ne vont clairement pas (et c'est pas l'effet boys band). Le faire en 2025, ça change peut-être la donne mais j'imagine à peine quand c'était tout juste sorti. Heureusement qu'on a la trilogie FF VII





UnMetal







Pour les fans de MGS qui aiment l'humour bien con voire beauf c'est pour vous ! Qu'il est drôle ce jeu de con . J'en dis pas trop mais c'est un mec qui raconte sa version des faits à des personnes hautement placées et c'est du grand n'importe quoi. Jeu 2D à l'ancienne qui rappelle des souvenirs. Destiné à un public particulier, amateur d'humour décalé voire beauf et vraiment stupide . Pas si court, ça prendra au moins 10h de votre temps.





Split Fiction







Dernier bébé de Josef Fares, aussi talentueux soit-il, on attend toujours de lui qu'il nous surprenne. On part dans une aventure dans deux univers : l'un SF et l'autre médieval. Toujours aussi sympa cette jouabilité en coop et d'avoir une seule copie pour pouvoir le faire. De bonnes idées même si le scénario dans ses productions sont toujours en deça du reste (sauf pour Brothers). Un peu plus exigeant que It Takes Two, j'entends pour un enfant, il saura ravir tous ceux qui sont déjà fans du grand frère.





Ace Attorney: Spirit of Justice







Encore un excellent épisode d'une licence au top. Meilleur que Dual Destinies selon moi ! Cette fois l'essentiel de l'aventure se passe dans un Tibet fictif et les cases sont vraiment pas mal. Depuis Dual Destinies, on est quand même un peu plus guidé sur les endroits à enquêter etc, pas une si mauvaise décision.

L'apport de la traduction est un vrai confort. J'aurais pu faire le jeu en anglais mais comme c'est très bavard et peur de passer à côté de certaines choses, j'ai préféré attendre. J'espère qu'ils en feront de même pour Chronicles!





Chants of Sennaar







Sacrée expérience qu'est ce jeu. On est dans un monde où ne comprend pas la langue, le but chercher la correspondance entre les images et les mots afin de comprendre les dialogues, les actions et avancer dans le jeu. Concept stylé que seuls les indés peuvent nous offrir. Très casse-tête et j'en voudrais pas aux joueurs de check la soluce mais quel voyage ce jeu. Excellent.





Donkey Kong Returns







Pas un grand de la licence mais content de l'avoir fait. Je préfère TF mais il se fait bien avec quelques moments retors pour certains. Curieux de voir ce que Bananza procure en termes de sensation.





Clair Obscur: Expedition 33







Tout le monde a donné son avis. Je ferai court : le jeu est riche de référence et est excellent dans plein de domaine. D'autres moins. Le jeu s'inspire d'énormément de jeu et des fois, j'avais l'impression de voir la patte de Nomura. Un peu de chauvinisme donc on va dire qu'il mérite son "buzz" qui s'est perpétué sur toute l'année. Pour un premier jet, bravo à l'équipe.





Revenge of the Savage Planet







Je l'ai fait en coop. Le jeu a ses qualités mais je n'ai pas été marqué plus que ça. Il y a une boucle de gameplay un peu relou mais ça se laisse faire en à peine 10h et encore. Je ne sais pas i le jeu vaut le coup à faire solo, je pense qu'il en perdrait en intérêt.





Doom: The Dark Ages







Quel jeu encore de la part d'id Software… C'est dur de passer après l'excellent Eternal que je considère comme le meilleur FPS des 10 dernières années. Mais la formule a changé. Plus ancré au sol, pas de verticalité, là on joue un tank avec un putain de bouclier bordel. Le tout mêler à des bagarres style kaijus et des moments de shmup avec ta monture ? PRENEZ MON ARGENT. Une bonne claque, l'un des meilleurs jeux que j'ai faits en 2025.





Death Stranding 2: On The Beach







J'ai beaucoup aimé cette suite. L'OST, gameplay et graphismes sont de qualité. L'histoire traine en longueur par contre et c'est vraiment frustrant par moment. On sent que le studio et Kojima se sont fait plaisir. Mais qu'est ce que le joueur en retiendra ? Je vais garder beaucoup de choses positifs notamment toutes les idées de gameplay et les personnages cohérents dans cet univers. Un jeu qui ne plait pas à tout le monde me convient aussi parfaitement. Hâte de voir les prochaines productions.





Herdling







Franchement un peu déçu… Par les créateurs de Far: Lone Sails et Far: Changing Tides [/ig]que j'avais adoré, je m'attendais à une aventure tout aussi cool et cela même en "3D". Mais non t'es un berger qui doit aller loin, très loin. Puzzle game très facile, c'est presque du tout droit avec quelques énigmes mais rien de bien fameux.





Sword of the Sea







Une belle balade quoi mais en surf . Blague à part, le jeu est une balade sympathique alors même si on ne sait pas trop où aller par moment, une fois qu'on a compris la mécanique du jeu, ça glisse tout seul . Courte aventure, suffisante pour ce qu'il a à proposer.





Soul Reaver







Je regardais le clip vidéo du jeu en boucle sur GameOne tant j'étais émerveillé devant et sacré jeu qu'est ce Soul Reaver. Ca se voit que c'est un jeu à l'ancienne parce qu'en termes de repérage sur la map et où on doit aller, c'est compliqué ! . Mais le jeu est tellement charmant, il a tout pour lui. Je sais que la suite est moins appréciée mais je m'y pencherai avec plaisir.





Ghost of Yotei







J'ai pris du plaisir sur ce jeu que j'ai retourné. Le côté punitif du mode difficile n'a pas aidé dans mon jugement de la gestion de la caméra mais se sentir acculé et pouvoir contre, provoque quelque chose de jouissif.

Oui pour moi Tsushima est meilleur dans son propos et dans la découverte de cette nouvelle IP mais il n'en est pas un mauvais jeu pour autant. L'immersion est très bonne avec un excellent doublage et l'apport du Shamisen. Le travail effectué est de qualité par Sucker Punch et peut être alors peut-être il serait temps de penser à une autre licence.





1000xResist







Le jeu a eu enfin sa trad et c'était très attendu. J'ai testé cet OVNI du JV enfin c'est comme ça qu'on me l'a vendu… très WTF, très haché et dans le désordre, tout est fait pour que tu sois perdu avant que ça s'imbrique. C'est un bon jeu, sans vraiment de gameplay, à part parler, on en fait rien. D'ailleurs je trouve que ça s'essoufle parce que c'est pas moins de 10h de blabla, je mets le warning car il mérite d'être souligné. Il sort du lot, il a son truc mais il n'est pas fait pour tout le monde.





Ninja Gaiden 4







Très hypé par le retour de cette licence. Pas tant qu'elle me manque mais c'est le genre en lui-même qui manque aux joueurs. On est loin des deux premiers mais j'ai quand même passé un bon moment de défouloir à démembrer et des ennemis à une vitesse que seuls tes doigts peuvent suivre. Le jeu est un peu compliqué tant il y a des combinaisons de touches mais une fois fait, ça roule. Ces sensations où ton cerveau enchaîne les actions avant même que tes yeux aient compris ce qui se passe, c’est fou.





Warhammer Space Marine 2







En manque de TPS ? En manque de Gears ? En manque de coop ? C'est pour toi ! Pour ma part, j'ai fait le jeu en solo mais il est clairement pensé pour être fait en coop. L'histoire est intéressante et étant non aficionado de l'univers Warhammer, je comprends mieux pourquoi le monde en est fan. C'est juste trop stylé. Un bon défouloir, j'en avais besoin et j'attends Gears E-Day plus que jamais





Dispatch







Finir l'année en beauté, c'est ce que je voulais et quel jeu ce Dispatch. Le principe est simple : jeu intéractif où on incarne un Dispatcher qui envoie des super héros dans des crimes en fonction de leurs caractéristiques. Le ton est à la sauce The Boys/Invincible, des dialogues drôles, WTF avec un excellent voice acting. Comme tous jeux interactifs, il y a des choix et plusieurs fins que je vous laisserai découvrir. J'ai cru entendre qu'un deuxième opus était en cours. Foncez, ça ne vous prendra que 10h et c'est assez sans qu'on tombe dans une redondance notamment sur la partie gameplay.





Argenté

Rouge

Marron

Résultat : alors… content ?

So ?

Bonjour à tous,Méga en retard sur le bilan 2025 mais je ne me voyais pas avoir un trou en postant le 2026Pour rappel :jeux enjeux enjeux enjeux enjeux enjeux enjeux enjeux enAdmire la dégringoladeCe que représente la couleur des titres des jeux := PS5= SWITCH= PCUne année de jeux vidéos réussie notamment par l'éclat des jeux indés. Perso, j'aurais voulu faire un peu plus de jeux mais j'ai une année difficile sur le plan temps perso.Je continue sur les Souls. On va avoir une année 2026 de malade donc il faudra faire des choix mais quelle année on va avoir !