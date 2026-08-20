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Dragon Quest Monsters : The Withered World
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name : Dragon Quest Monsters : The Withered World
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Tose Software
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
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[Square-Enix] Quels prochains jeux du studio vous font envie?


Voici le planning des jeux à venir chez Square Enix :

Dragon Quest XI S Definitive Edition (Switch 2) - 24/09
Octopath Traveler I & II (Switch 2) - 01/10
Kingdom Hearts Collection [I-III] - 08/10
Final Fantasy Resonance - 22/10
Dragon Quest Monsters: The Withered World - 03/12
Final Fantasy XIV: Evercold - Janvier 2027
Final Fantasy VII Revelation - Printemps 2027
Kingdom Hearts IV - Fin 2027
Dragon Quest XII - A déterminer

Quels prochains jeux allez-vous acheter?

Source : https://x.com/Stealth40k/
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    posted the 08/20/2026 at 03:14 PM by link49
    comments (6)
    micheljackson posted the 08/20/2026 at 03:33 PM
    Aucun
    Enfin si, je ferai DQ12 juste par curiosité, "pour la science", comme je le fais avec les FF depuis le 10, sans réel emballement donc
    natedrake posted the 08/20/2026 at 03:36 PM
    KH IV
    mooplol posted the 08/20/2026 at 03:39 PM
    Ff7 révélations ????????
    zekk posted the 08/20/2026 at 03:42 PM
    FF7R et DQ12
    xynot posted the 08/20/2026 at 03:44 PM
    KH IV
    perse9 posted the 08/20/2026 at 03:50 PM
    Final Fantasy VII Revelation ET DQ12
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