Voici le planning des jeux à venir chez Square Enix :
Dragon Quest XI S Definitive Edition (Switch 2) - 24/09
Octopath Traveler I & II (Switch 2) - 01/10
Kingdom Hearts Collection [I-III] - 08/10
Final Fantasy Resonance - 22/10
Dragon Quest Monsters: The Withered World - 03/12
Final Fantasy XIV: Evercold - Janvier 2027
Final Fantasy VII Revelation - Printemps 2027
Kingdom Hearts IV - Fin 2027
Dragon Quest XII - A déterminer
Quels prochains jeux allez-vous acheter?
Source : https://x.com/Stealth40k/
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posted the 08/20/2026 at 03:14 PM by link49
Enfin si, je ferai DQ12 juste par curiosité, "pour la science", comme je le fais avec les FF depuis le 10, sans réel emballement donc