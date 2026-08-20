En avril dernier on relatait l'information comme quoi les joueurs britanniques sur PlayStation devaient vérifier leur âge pour continuer à jouer en ligne.
On apprend aujourd'hui qu'en Australie cette vérification est étendue sur les jeux +18, même sur les jeux solo / sans connexion à Internet. Toujours dans une optique de "protéger les enfants" via les lois nationales, n'importe quel utilisateur australien qui voudra jouer à par exemple au pif Grand Theft Auto VI ou encore aux jeux Call of Duty devra obligatoirement donner soit sa carte d'identité soit son scan facial.
Dans le cadre de notre engagement en faveur de la sécurité en ligne et d’un jeu adapté à l’âge, nous utilisons la vérification d’âge afin de vous offrir la meilleure expérience PlayStation possible en fonction de votre âge et de protéger nos plus jeunes joueurs.
La vérification d’âge sera bientôt obligatoire pour les comptes d’adultes australiens souhaitant ajouter à leur bibliothèque des jeux et contenus classés « Restricted » (R18+) disponibles sur le PlayStation Store. Nous vous recommandons d’effectuer cette vérification d’âge afin d’éviter toute interruption.
Si vous n’avez pas effectué la vérification d’âge, vous pourrez continuer à jouer sur PlayStation, mais vous ne pourrez pas ajouter à votre bibliothèque de jeux des jeux et contenus classés « Restricted (R18+) » provenant du PlayStation Store lorsque cette mesure entrera en vigueur, tant que vous ne l’aurez pas effectuée.
R18+ est une catégorie au dessus du +18, ce serait comme avoir chez nous un "PEGI18+" au dessus de l'actuel, où sont classé les jeux dont la commercialisation est non pas interdite mais fortement restreinte. Pour information GTAV est R18+ là-bas, aucun doute que ça sera la même classification pour GTAVI. On est dans le genre de pays qui a une restriction "MA15+" où le mineur doit être assisté d'un adulte, genre c'est l'auto-école
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Voilà voilà. C'est pour l'instant confiné à l'Australie, mais à ne pas douter que l'Union Européenne va s'en inspirer comme pour bloquer les réseaux sociaux avec les génies du Royaume-Uni. Je parlais de GTA Online, mais là c'est votre liberté de jouer à des jeux pour adulte qui est menacé.
Bref. Vive le physique.
Car auquel cas, j'imagine la détresse de même ceux qui auront 16/17 ans à chercher en urgence un adulte qui n'a pas de compte PSN pour pouvoir jouer à leur GTA
Pour "Protéger les enfants" qu'ils disent. Et pour l'affaire Epstein ça avance ?
Et comme dit tab , ton scan facial va se retrouver sur un serveur qui se fera pirater par les nord-coréens ou les iraniens. Garantie sur facture.
mais à ne pas douter que l'Union Européenne va s'en inspirer comme pour bloquer les réseaux sociaux Et pour fliquer le peuple. C'est sur. C'est déjà le cas dans certains domaines, d'ailleurs. Bruxelles, c'est Moscou du temps de l' URSS (Sauf qu'avec Moscou, y'avait aucune tromperie sur la marchandise...)
"Protéger les enfants", ah mon cul, ouais. En France, ils font quoi pour protéger les enfants des trafiquants de drogue dans les cités ? Rien. Nada. que tchi.
Le vrai problème c'est pas les gens qui on 16 ou 17 ans. C'est ceux qui on même pas 10 ans....
En tous cas une bonne chose vu que les parents sont pas foutu de surveiller un minimun.
masharu parce que tu crois que tes données n'ont pas fuité ?
Tous est sur internet.
Perso j'ai déjà reçu des mail avec mon numéro de compte. Avec mon adresse, numéro de téléphone et j'en passe
Ma technique pour pas se faire avoir? Faire le mort.
Je réponds a auxun mail. Et si j'ai un doute, j'appelle mon conseiller de la banque via le numéro de la banque, pas celui du mail...
Il suffirait de couper le câble internet qui remier le monde a l'Afrique et a l'Asie, et on sortais nettement plus tranquille.
En Inde les mecs sont embaucher et travaille dans des open space a envoyer des mails frauduleux...
A force les flics on finir par débarquer, et c'etais drôle.....
fiveagainstone il y a plus proche, les assistants dans les écoles a Paris ou autre, les médecins, dentiste, psy etc.....
Va falloir que les parents éduque leur gosses a dire des la première situation chelou.
Pas besoin de vérification, surtout pour les cons comme moi, qui leur sont fidèles depuis la PS1
Sony peut se baser sur les trophées au lieu de vérifier nos données !
Mon premier trophée date de fin août 2008 sur le jeu Uncharted 1 Drake's Fortune PS3, ça ne rajeunit pas !!
Le compte est vite fait: 2026-2008 = 18 ans comme cela tombe bien
Conclusion: fuck le démat et fuck la carte d’identité car je suis majeur
Vous le voyez bien Sony mon majeur ?!
C’est bien
Comme vous dites le jeu vidéo c'est du divertissement pour ne pas répondre sur les sujets politiques et commerciales, mais ce divertissement vaut pas la peine qu'on me vol mon identité.
Je vais vraiment finir full rétron si ça continue.
pour votre gouverne, Rakuten demande votre carte d'identité pour récupérer l'argent sur votre compte, idem Igraal, idem des sites de boules à -18 etc.
On peut donc légitimement questionner la raison pour laquelle ils désirent systématiquement forcer l'utilisation obligatoire d'une carte d'identité dans ce genre de contrôles
A moins de ce couper d'internet. Mais bon rien que pour la déclaration des impôts . On paye aussi chère alors qu'il y a plus de guichets....
jobiwan t'inquiète pas , sans internet j'ai accès a tous mes jeux démat