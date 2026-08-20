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PlayStation - La vérification d'âge arrive sur les jeux +18 en Australie
En avril dernier on relatait l'information comme quoi les joueurs britanniques sur PlayStation devaient vérifier leur âge pour continuer à jouer en ligne.

On apprend aujourd'hui qu'en Australie cette vérification est étendue sur les jeux +18, même sur les jeux solo / sans connexion à Internet. Toujours dans une optique de "protéger les enfants" via les lois nationales, n'importe quel utilisateur australien qui voudra jouer à par exemple au pif Grand Theft Auto VI ou encore aux jeux Call of Duty devra obligatoirement donner soit sa carte d'identité soit son scan facial.

Dans le cadre de notre engagement en faveur de la sécurité en ligne et d’un jeu adapté à l’âge, nous utilisons la vérification d’âge afin de vous offrir la meilleure expérience PlayStation possible en fonction de votre âge et de protéger nos plus jeunes joueurs.

La vérification d’âge sera bientôt obligatoire pour les comptes d’adultes australiens souhaitant ajouter à leur bibliothèque des jeux et contenus classés « Restricted » (R18+) disponibles sur le PlayStation Store. Nous vous recommandons d’effectuer cette vérification d’âge afin d’éviter toute interruption.

Si vous n’avez pas effectué la vérification d’âge, vous pourrez continuer à jouer sur PlayStation, mais vous ne pourrez pas ajouter à votre bibliothèque de jeux des jeux et contenus classés « Restricted (R18+) » provenant du PlayStation Store lorsque cette mesure entrera en vigueur, tant que vous ne l’aurez pas effectuée.


R18+ est une catégorie au dessus du +18, ce serait comme avoir chez nous un "PEGI18+" au dessus de l'actuel, où sont classé les jeux dont la commercialisation est non pas interdite mais fortement restreinte. Pour information GTAV est R18+ là-bas, aucun doute que ça sera la même classification pour GTAVI. On est dans le genre de pays qui a une restriction "MA15+" où le mineur doit être assisté d'un adulte, genre c'est l'auto-école .

Voilà voilà. C'est pour l'instant confiné à l'Australie, mais à ne pas douter que l'Union Européenne va s'en inspirer comme pour bloquer les réseaux sociaux avec les génies du Royaume-Uni. Je parlais de GTA Online, mais là c'est votre liberté de jouer à des jeux pour adulte qui est menacé.

Bref. Vive le physique.
PlayStation - https://www.playstation.com/en-au/support/account/age-verification-faq/
    tags : sony
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    posted the 08/20/2026 at 02:51 PM by masharu
    comments (15)
    shanks posted the 08/20/2026 at 02:54 PM
    Je me demande si la carte d'identité sera automatiquement reliée à x compte.
    Car auquel cas, j'imagine la détresse de même ceux qui auront 16/17 ans à chercher en urgence un adulte qui n'a pas de compte PSN pour pouvoir jouer à leur GTA
    tab posted the 08/20/2026 at 02:59 PM
    Avec toute ces histoires de vols de données, ca donne vachement envie de balancer ca carte d’identité à des serveurs indépendants !
    masharu posted the 08/20/2026 at 03:04 PM
    tab C'est double peine. On risque le vol de données personnelles en plus de ne rien réellement posséder .
    heracles posted the 08/20/2026 at 03:11 PM
    L'avenir numérique va être vraiment insupportable au quotidien. Le pire c'est qu'on a même pas "retour sur investissement" vu que toutes nos données fuitent et sont vendues au noir !
    fiveagainstone posted the 08/20/2026 at 03:15 PM
    Ça fait rêver.

    Pour "Protéger les enfants" qu'ils disent. Et pour l'affaire Epstein ça avance ?
    defcon5 posted the 08/20/2026 at 03:17 PM
    "soit sa carte d'identité soit son scan facial." Pardon ??? C'est comme en Europe : au nom de la "protection des enfants" (c'te blague) , ils se mettent fliquer les adultes pour tout et n'importe quoi.

    Et comme dit tab , ton scan facial va se retrouver sur un serveur qui se fera pirater par les nord-coréens ou les iraniens. Garantie sur facture.

    mais à ne pas douter que l'Union Européenne va s'en inspirer comme pour bloquer les réseaux sociaux Et pour fliquer le peuple. C'est sur. C'est déjà le cas dans certains domaines, d'ailleurs. Bruxelles, c'est Moscou du temps de l' URSS (Sauf qu'avec Moscou, y'avait aucune tromperie sur la marchandise...)

    "Protéger les enfants", ah mon cul, ouais. En France, ils font quoi pour protéger les enfants des trafiquants de drogue dans les cités ? Rien. Nada. que tchi.
    cyr posted the 08/20/2026 at 03:19 PM
    shanks tu a pas 18 ans, tu joue pas point.

    Le vrai problème c'est pas les gens qui on 16 ou 17 ans. C'est ceux qui on même pas 10 ans....


    En tous cas une bonne chose vu que les parents sont pas foutu de surveiller un minimun.


    masharu parce que tu crois que tes données n'ont pas fuité ?
    Tous est sur internet.

    Perso j'ai déjà reçu des mail avec mon numéro de compte. Avec mon adresse, numéro de téléphone et j'en passe

    Ma technique pour pas se faire avoir? Faire le mort.

    Je réponds a auxun mail. Et si j'ai un doute, j'appelle mon conseiller de la banque via le numéro de la banque, pas celui du mail...

    Il suffirait de couper le câble internet qui remier le monde a l'Afrique et a l'Asie, et on sortais nettement plus tranquille.

    En Inde les mecs sont embaucher et travaille dans des open space a envoyer des mails frauduleux...

    A force les flics on finir par débarquer, et c'etais drôle.....


    fiveagainstone il y a plus proche, les assistants dans les écoles a Paris ou autre, les médecins, dentiste, psy etc.....

    Va falloir que les parents éduque leur gosses a dire des la première situation chelou.
    icebergbrulant posted the 08/20/2026 at 03:21 PM
    Qu’ils aillent se faire foutre une fois de + si c’est obligatoire !

    Pas besoin de vérification, surtout pour les cons comme moi, qui leur sont fidèles depuis la PS1

    Sony peut se baser sur les trophées au lieu de vérifier nos données !

    Mon premier trophée date de fin août 2008 sur le jeu Uncharted 1 Drake's Fortune PS3, ça ne rajeunit pas !!
    Le compte est vite fait: 2026-2008 = 18 ans comme cela tombe bien

    Conclusion: fuck le démat et fuck la carte d’identité car je suis majeur
    Vous le voyez bien Sony mon majeur ?!
    C’est bien
    masharu posted the 08/20/2026 at 03:23 PM
    cyr C'est pourtant simple, moi je fais très attention à mon empreinte numérique.

    Comme vous dites le jeu vidéo c'est du divertissement pour ne pas répondre sur les sujets politiques et commerciales, mais ce divertissement vaut pas la peine qu'on me vol mon identité.
    fiveagainstone posted the 08/20/2026 at 03:25 PM
    De toute façon si ça arrive chez nous, c'est simple, je ne joue plus en ligne.

    Je vais vraiment finir full rétron si ça continue.
    pcverso posted the 08/20/2026 at 03:33 PM
    putain il vont niqué la moitier de leur client
    jobiwan posted the 08/20/2026 at 03:52 PM
    Avec cette volonté de tout dématérialiser sans demander notre avis, le jour où Internet est coupé, une bonne partie de la planète sera complétement à l'arrêt.
    ioda posted the 08/20/2026 at 03:53 PM
    Les mecs qui font x amalgames à la con juste pour un simple contrôle parental...

    pour votre gouverne, Rakuten demande votre carte d'identité pour récupérer l'argent sur votre compte, idem Igraal, idem des sites de boules à -18 etc.
    stardustx posted the 08/20/2026 at 03:53 PM
    En pratique la simple possession d'une carte de paiement (en bloquant tout simplement la possibilité d'utiliser les types de cartes accessibles aux mineurs) ou d'un paypal lié à ton compte suffit à prouver que tu es majeur

    On peut donc légitimement questionner la raison pour laquelle ils désirent systématiquement forcer l'utilisation obligatoire d'une carte d'identité dans ce genre de contrôles
    cyr posted the 08/20/2026 at 03:56 PM
    masharu perso pareil. Mais au fil des attaques et du temps qui passe en vrai tous fini par fuité.

    A moins de ce couper d'internet. Mais bon rien que pour la déclaration des impôts . On paye aussi chère alors qu'il y a plus de guichets....

    jobiwan t'inquiète pas , sans internet j'ai accès a tous mes jeux démat
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