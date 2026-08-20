Dans le cadre de notre engagement en faveur de la sécurité en ligne et d’un jeu adapté à l’âge, nous utilisons la vérification d’âge afin de vous offrir la meilleure expérience PlayStation possible en fonction de votre âge et de protéger nos plus jeunes joueurs.



La vérification d’âge sera bientôt obligatoire pour les comptes d’adultes australiens souhaitant ajouter à leur bibliothèque des jeux et contenus classés « Restricted » (R18+) disponibles sur le PlayStation Store. Nous vous recommandons d’effectuer cette vérification d’âge afin d’éviter toute interruption.



Si vous n’avez pas effectué la vérification d’âge, vous pourrez continuer à jouer sur PlayStation, mais vous ne pourrez pas ajouter à votre bibliothèque de jeux des jeux et contenus classés « Restricted (R18+) » provenant du PlayStation Store lorsque cette mesure entrera en vigueur, tant que vous ne l’aurez pas effectuée.

On apprend aujourd'hui qu'en Australie cette vérification est étendue sur les jeux +18, même sur les jeux solo / sans connexion à Internet. Toujours dans une optique de "protéger les enfants" via les lois nationales, n'importe quel utilisateur australien qui voudra jouer à par exemple au pif Grand Theft Auto VI ou encore aux jeux Call of Duty devra obligatoirement donner soit sa carte d'identité soit son scan facial.R18+ est une catégorie au dessus du +18, ce serait comme avoir chez nous un "PEGI18+" au dessus de l'actuel, où sont classé les jeux dont la commercialisation est non pas interdite mais fortement restreinte. Pour information GTAV est R18+ là-bas, aucun doute que ça sera la même classification pour GTAVI. On est dans le genre de pays qui a une restriction "MA15+" où le mineur doit être assisté d'un adulte, genre c'est l'auto-écoleVoilà voilà. C'est pour l'instant confiné à l'Australie, mais à ne pas douter que l'Union Européenne va s'en inspirer comme pour bloquer les réseaux sociaux avec les génies du Royaume-Uni. Je parlais de GTA Online, mais là c'est votre liberté de jouer à des jeux pour adulte qui est menacé.Bref. Vive le physique.