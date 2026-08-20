J'ai l'impression que le jeu passe quelque peu inaperçu actuellement. Entre une démo qui n'a pas convaincu certains joueurs, notamment en raison d'une difficulté jugée trop faible, et des combats davantage axés sur l'attente et le timing,peine pour le moment à véritablement créer l'engouement attendu.Je ne sais pas encore si le jeu parviendra à créer la surprise comme, mais il faut être honnête, à J-14, je m'attendais à voir une hype bien plus importante autour du titre. La démo avait d'ailleurs suscité des critiques sur sa difficulté, au point queavait dû expliquer que cette dernière ne représentait pas nécessairement le niveau de difficulté du jeu final.sortira le. De votre côté, comptez-vous le prendre dès sa sortie, attendre quelques semaines ou passer votre tour ?en a profité pour partager une grosse vidéo récap du jeu, histoire de rappeler tout ce que cette nouvelle aventure a à offrir avant son lancement.