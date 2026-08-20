1996 - 2026
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Onimusha : Way of the Sword
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name : Onimusha : Way of the Sword
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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[J-14] Allez-vous prendre Onimusha Way of the Sword ?


J'ai l'impression que le jeu passe quelque peu inaperçu actuellement. Entre une démo qui n'a pas convaincu certains joueurs, notamment en raison d'une difficulté jugée trop faible, et des combats davantage axés sur l'attente et le timing, Onimusha: Way of the Sword peine pour le moment à véritablement créer l'engouement attendu.

Je ne sais pas encore si le jeu parviendra à créer la surprise comme Pragmata, mais il faut être honnête, à J-14, je m'attendais à voir une hype bien plus importante autour du titre. La démo avait d'ailleurs suscité des critiques sur sa difficulté, au point que Capcom avait dû expliquer que cette dernière ne représentait pas nécessairement le niveau de difficulté du jeu final.

Onimusha: Way of the Sword sortira le 4 septembre 2026. De votre côté, comptez-vous le prendre dès sa sortie, attendre quelques semaines ou passer votre tour ?

Capcom USA en a profité pour partager une grosse vidéo récap du jeu, histoire de rappeler tout ce que cette nouvelle aventure a à offrir avant son lancement.


Capcom - https://www.youtube.com/watch?v=h3a-5lvgqUs
    tags : capcom onimusha re engine pragmata onimusha 5 onimusha way of the sword capcom games 2026 onimusha way of the sword news onimusha way of the sword switch 2 onimusha gamescom onimusha way of the sword gamescom
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    posted the 08/20/2026 at 12:50 PM by marchand2sable
    comments (11)
    jenicris posted the 08/20/2026 at 12:53 PM
    Day one ou quasi oui
    marchand2sable posted the 08/20/2026 at 12:55 PM
    Un petit Day one pour moi sur PS5, en lenticulaire edition a Micromania (uniquement disponible chez eux).
    jenicris posted the 08/20/2026 at 12:56 PM
    Day one ou quasi oui
    malroth posted the 08/20/2026 at 12:57 PM
    oui day one steam
    kakazu posted the 08/20/2026 at 01:06 PM
    J'ai jamais joué à cette licence mais ça donne envie, je vais attendre les 1er 's retours
    rufus posted the 08/20/2026 at 01:07 PM
    Oui mais depuis ce matin je me dit que le nouveau Black Myth est quand même beaucoup plus jolie qu'Onimusha. Mais comme c'est Capcom, un retour de licence... Faut soutenir ce genre de projet.

    Mais a côté du Nouveau Black Myth c'est un peu Onimocha pour l'humour
    greggy posted the 08/20/2026 at 01:07 PM
    Day one
    taiko posted the 08/20/2026 at 01:07 PM
    J'ai trouvé la démo complètement naze.
    adamjensen posted the 08/20/2026 at 01:09 PM
    Perso, je ne vais pas le prendre Day One.
    Ils ont avancé la sortie à un jour près de The Blood of Dawnwalker, et pour moi c’est ce dernier qui aura la priorité.
    En plus, la difficulté de la démo était littéralement inexistante, au point qu’il n’y avait aucun plaisir dans le gameplay, qui est pourtant très bon et assez riche et varié.
    Après, ils disent que ce sera différent dans le jeu final, mais j’ai pas confiance et je suis sûr qu’il sera très facile aussi. En tout cas pour moi.
    Je vais donc attendre un peu, et voir par la même occasion pour prendre un peu plus tard une save avec le mode hard débloqué dès le début.
    La manie qu’ils ont prise avec Requiem et Pragmata de supprimer les modes hard dès le début me saoule.
    Resident Evil 3 Remake avait par exemple d’office un mode hard, et encore deux autres après avoir fini le jeu.
    Le Remake du 4 aussi en avait un autre après.

    Bref, je vais attendre un peu pour toutes les raisons que j’ai citées, mais de toute façon, ils ont décidé de le sortir en même temps que The Blood of Dawnwalker, et pour moi The Blood of Dawnwalker passe en premier.

    Après, en ce qui me concerne, je pense toujours qu’il se vendra bien.
    Je peux me tromper, bien sûr, mais on verra dans les premiers jours de la sortie.
    snave posted the 08/20/2026 at 01:12 PM
    Day one 100 fois, c'est un jeu que j'attends particulièrement.

    J'ai terminé Onimusha 1 et 2 l'année dernière, la licence a un truc.
    bogsnake posted the 08/20/2026 at 01:15 PM
    Day one
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